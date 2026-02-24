Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Keski-Suomen hyvinvointialueelle 459 700 euroa C-hepatiitin eliminointiin
24.2.2026 15:18:10 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle 459 700 euroa C-hepatiitin eliminointihankkeeseen vuosille 2026–2027. Eliminointityö on merkittävää sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti. Sen tavoitteena on vähentää merkittävästi C-hepatiitin aiheuttamaa sairastavuutta, kuolleisuutta, uusia tartuntoja sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Suomi on sitoutunut myös World Health Organizationin tavoitteeseen eliminoida hepatiitti C kansanterveysongelmana vuoteen 2030 mennessä.
-C-hepatiitti tarttuu veren välityksellä, ja Suomessa suurin osa uusista tartunnoista liittyy pistämällä tapahtuvaan huumeiden käyttöön. Siksi eliminointityössä on tärkeää tavoittaa ihmiset, joilla on kohonnut riski saada tartunta ja tehdä se tavalla, joka on helposti saavutettava, luottamusta rakentava ja syrjimätön, kertoo mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Tuula Antinaho.
Hoito lähelle arkea ja ilman esteitä
Hankkeen tavoitteena on kehittää koko Keski-Suomen alueelle matalan kynnyksen testaus- ja hoitomalli eli testaus ja diagnostiikka viedään sinne, missä C-hepatiittiin sairastumisriskissä olevat ihmiset jo ovat tai asioivat. Hoitopolun on tarkoitus toimia ”yhden luukun”- periaatteella ja toiminta on tarkoitus integroida pysyvästi päihdepalveluihin. Tavoitteena on poistaa hoitoon pääsyn esteitä, kuten monimutkaisia palvelupolkuja, ajanvarausvaatimuksia tai pitkää odotusaikaa.
– C-hepatiitti on nykyisin hyvin hoidettavissa oleva infektio. Siksi on tärkeää, että testaus ja hoito ovat aidosti kaikkien saavutettavissa – myös niiden, joiden elämäntilanne on kuormittava tai palveluihin kiinnittyminen on vaikeaa, sanoo mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluvastaava Jaana Santala.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tuula Antinaho, mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö, puh. 050 592 8077
Jaana Santala, mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluvastaava, puh. 046 923 1662
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
