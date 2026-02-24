Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Keski-Suomen hyvinvointialueelle 459 700 euroa C-hepatiitin eliminointiin

-C-hepatiitti tarttuu veren välityksellä, ja Suomessa suurin osa uusista tartunnoista liittyy pistämällä tapahtuvaan huumeiden käyttöön. Siksi eliminointityössä on tärkeää tavoittaa ihmiset, joilla on kohonnut riski saada tartunta ja tehdä se tavalla, joka on helposti saavutettava, luottamusta rakentava ja syrjimätön, kertoo mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Tuula Antinaho.

Hoito lähelle arkea ja ilman esteitä

Hankkeen tavoitteena on kehittää koko Keski-Suomen alueelle matalan kynnyksen testaus- ja hoitomalli eli testaus ja diagnostiikka viedään sinne, missä C-hepatiittiin sairastumisriskissä olevat ihmiset jo ovat tai asioivat. Hoitopolun on tarkoitus toimia ”yhden luukun”- periaatteella ja toiminta on tarkoitus integroida pysyvästi päihdepalveluihin. Tavoitteena on poistaa hoitoon pääsyn esteitä, kuten monimutkaisia palvelupolkuja, ajanvarausvaatimuksia tai pitkää odotusaikaa.

– C-hepatiitti on nykyisin hyvin hoidettavissa oleva infektio. Siksi on tärkeää, että testaus ja hoito ovat aidosti kaikkien saavutettavissa – myös niiden, joiden elämäntilanne on kuormittava tai palveluihin kiinnittyminen on vaikeaa, sanoo mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluvastaava Jaana Santala.