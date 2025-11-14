Otava Oy kasvattaa omistustaan Alma Media Oyj:ssä

Otava Oy (“Otava”) on 24.2.2026 sopinut hankkivansa yhteensä 700 000 Alma Media Oyj:n (”Alma Media” tai ”Yhtiö”) osaketta, nyt hankittavien osakkeiden edustaessa noin 0,85 prosenttia Alma Median kaikista osakkeista.



Sovittujen osakekauppojen myötä Otavan omistus Alma Mediassa nousisi yhteensä 33 008 246 osakkeeseen, mikä vastaa noin 40,07 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Kilpailuviranomaisten käytäntöjen perusteella Otavalle syntyisi osakekauppojen myötä sääntelyn mukainen ns. tosiasiallinen määräysvalta Alma Mediassa ja tämän vuoksi nyt sovittujen osakekauppojen toteuttaminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) hyväksyntää. Otava arvioi, että sovitut osakekaupat voidaan toteuttaa kevään 2026 aikana.

Ennen sovittuja osakekauppoja Otava omistaa 32 308 246 Alma Median osaketta eli noin 39,22 prosenttia Alma Median kaikista osakkeista. Otava on siis jo ennen sovittujen osakekauppojen toteuttamista Alma Median selkeästi suurin osakkeenomistaja. Otavan omistusosuuden noustua yli 30%:n Alma Median osakkeista kesäkuussa 2023, Otava teki pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Alma Median osakkeista.

”Otava on vuosien varrella kasvattanut omistustaan Alma Mediassa, ja nyt sovittujen osakekauppojen myötä Otavalle on syntynyt tekninen velvollisuus tehdä ilmoitus KKV:lle. Alma Media on Otavalle strateginen sijoituskohde ja Otava näkee itsensä pitkäjänteisenä ja merkittävänä osakkeenomistajana Yhtiössä jatkossakin. Alma Media on hyvin johdettu yhtiö ja Otavan tavoitteena on edelleenkin säilyttää Alma Media itsenäisenä, pörssilistattuna yhtiönä. Pörssiyhtiönä toimiminen luo jatkossakin Alma Medialle hyvät edellytykset ja vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle”, toteaa Otava Oy:n toimitusjohtaja Alexander Lindholm.”

Lisätietoja antaa:

Alexander Lindholm, toimitusjohtaja, Otava Oy

Puh. +358 40 833 0126

Otava Ltd increases its holding in Alma Media Corporation

On 24 February 2026, Otava Ltd (“Otava”) has agreed to acquire a total of 700,000 shares in Alma Media Corporation (“Alma Media” or the “Company”), the shares to be acquired representing approximately 0.85 per cent of all shares in Alma Media.

Following the agreed share purchases, Otava's ownership in Alma Media would increase to a total of 33 008 246 shares, representing approximately 40.07 per cent of all shares and votes in the Company. In accordance with competition authorities’ practices, the share purchases would provide it effective control over Alma Media in line with applicable regulations, and therefore completion of the now agreed share purchases require approval by the Finnish Competition and Consumer Authority (“FCCA”). Otava estimates that the agreed share purchases can be completed during spring 2026.

Prior to the agreed share purchases, Otava owns 32,308,246 shares in Alma Media, representing approximately 39.22 per cent of all shares in Alma Media. Otava is therefore already before the completion of the agreed share purchases Alma Media's largest shareholder. When Otava's holding in Alma Media exceeded 30% in June 2023, Otava made a mandatory public tender offer for all Alma Media shares.

“Over the years, Otava has increased its ownership in Alma Media, and now, with the agreed share purchases, Otava has a technical obligation to notify the FCCA. Alma Media is a strategic investment for Otava, and Otava sees itself as a long-term and significant shareholder in the Company going forward. Alma Media is a well-managed company and Otava's goal is to keep Alma Media as an independent, listed company. Being a listed company will continue to provide Alma Media with good preconditions and a stable foundation for business development and profitable growth," says Alexander Lindholm, CEO of Otava Oy.

For further information, please contact:

Alexander Lindholm, CEO, Otava Ltd

Tel. +358 40 833 0126