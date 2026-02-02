Xploran uusi SafeAI suojaa lapsia ja senioreita

Xploran Mobile World Congress -esiintymisen keskiössä on SafeAI, uusi tekoälyratkaisu, joka tuo lisäsuojan Xploran ja Doron laitteisiin.

SafeAI valvoo ja suodattaa ennakoivasti tekstiviestejä ja kuvia sekä tunnistaa sopimattoman sisällön. Ääni- ja videoviestien suojaus on tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmässä vaiheessa. Tavoitteena ei ole pelkkä rajoittaminen, vaan turvallisten ja terveiden digikäyttäytymisen tapojen tukeminen.

”Turvallinen teknologia tarkoittaa selkeitä rajoja ja ikätasoista suunnittelua”, sanoo teknologiajohtaja Sanghyo Kim. ”Hyödynnämme tekoälyä niin, että se ei ainoastaan estä riskejä, vaan myös ohjaa käyttäjiä turvallisempaan ja vastuullisempaan digitaaliseen toimintaan.”

Kellopuhelimista tunnettu Xplora asettaa itsemääräämisoikeuden kontrollin edelle. Pelkkiin rajoituksiin tukeutumisen sijaan SafeAI keskittyy lasten voimaannuttamiseen.

Ensimmäinen vaihe toteutetaan ohjelmistopäivityksenä XploraOne-laitteeseen vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Ratkaisua laajennetaan asteittain myös muihin laitteisiin.

Family First – teknologiaa eri elämänvaiheisiin

Xploran Family First -ajattelussa teknologia suunnitellaan eri ikäryhmien todellisiin tarpeisiin – lapsuudesta seniori-ikään.

Lapset ja nuoret saavat käyttöönsä laitteita, jotka suojaavat heitä manipuloinnilta, haitalliselta sisällöltä ja liialliselta ruutuajalta. Samalla heitä tuetaan asteittain kohti vastuullista ja itsenäistä digikäyttöä.

saavat käyttöönsä laitteita, jotka suojaavat heitä manipuloinnilta, haitalliselta sisällöltä ja liialliselta ruutuajalta. Samalla heitä tuetaan asteittain kohti vastuullista ja itsenäistä digikäyttöä. Seniorit hyötyvät selkeistä ja helppokäyttöisistä laitteista sekä palveluista, joissa painottuvat turvallisuus ja suoja huijauksia sekä disinformaatiota vastaan. Ratkaisut pohjautuvat Doron pitkään kokemukseen senioriviestinnästä.

Tuote-esittelyt

XploraOne – Ensipuhelin lapsille

XploraOne on tarkoituksella yksinkertaistettu ensimmäinen puhelin 9–12-vuotiaille lapsille. Laitteessa ei ole sosiaalista mediaa, avointa internet-yhteyttä eikä sovelluskauppaa.

Keskeiset ominaisuudet:

• Turvallinen viestintä: Lapset voivat olla yhteydessä vain ennalta hyväksyttyihin kontakteihin. Suojatut yhteydet puhelimen, Xplora-sovelluksen ja hyväksyttyjen kontaktien välillä takaavat maksimaalisen turvallisuuden – yhteydenotot tuntemattomilta ovat mahdottomia.

• Täysi vanhempien hallinta: Xplora-sovelluksen kautta vanhemmat voivat hallita kaikkia asetuksia, seurata GPS-sijaintia sekä ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ominaisuuksia, kuten kameran tai pelit. Koulu- ja unitilat auttavat rytmittämään arkea.

• Tarkoituksenmukainen yksinkertaisuus: Ei internetiä, ei sosiaalisen median sovelluksia eikä sovelluskauppaa – lapsilla on käytössään vain olennaiset toiminnot ilman häiriötekijöitä ja piiloriskejä.

Smartphone Free Childhood -järjestö on tunnustanut konseptin uskottavaksi vaihtoehdoksi perheille, jotka etsivät turvallista ensipuhelinratkaisua:

”Pidämme siitä, että siinä on älypuhelimen moderni käyttömukavuus kosketusnäyttöineen, joka miellyttää lapsia, mutta ei juuri muuta – murtamaton käyttöjärjestelmä, joka ei pääse internetiin tai sosiaaliseen mediaan.”

(https://www.smartphonefreechildhood.org/alternatives)

Doro Aurora -sarja

Doro Aurora -sarja on suunnattu senioreille, jotka haluavat helppokäyttöisen ja turvallisen älypuhelimen ilman turhaa monimutkaisuutta. Laitteissa korostuvat selkeä käyttöliittymä, suuret ja helposti hahmotettavat toiminnot sekä sisäänrakennetut turvaominaisuudet, kuten hätäpainike ja tukipalvelut. Lisäksi tuotteesta löytyy kauko-ohjaustoiminto, jonka avulla läheinen voi auttaa senioria uusien tai hämmentävien teknologisten haasteiden äärellä.

”Aurora-sarjalla vastaamme digitaalisen arjen todellisiin haasteisiin”, sanoo Doron toimitusjohtaja Kjetil Fennefoss. ”Tavoitteemme on tarjota turvallisia yhteyksiä ja parantaa elämänlaatua ratkaisuilla, jotka ovat aidosti helppokäyttöisiä.”

Kokonaisuutta täydentää Doro Connect, joka tarjoaa selkeät SIM-liittymät ilman piilokuluja sekä henkilökohtaista asiakastukea ja luotettavan verkon kattavuuden. Palvelu on saatavilla Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa, ja sen on määrä laajentua Tanskaan ja Saksaan vuoden toisella neljänneksellä.

Doro Connectin kautta Xplora laajentaa perhekeskeistä strategiaansa myös senioreihin, tavoitteena varmistaa, että digitaalinen arki on turvallista, ymmärrettävää ja itsenäistä kaikissa elämänvaiheissa.