SDP:n Juha Viitala: Hallitus epäonnistui työllisyydessä – onnistui vain palkansaajien aseman heikentämisessä
24.2.2026 15:28:05 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomen työllisyystilanne on ajautunut historiallisen heikkoon tilaan Orpo–Purran hallituksen aikana. Hallituksen lupaus 100 000 uudesta työpaikasta on kääntynyt päälaelleen: tuloksena on 100 000 uutta työtöntä.
– Hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut täydellisesti. Hallitus voi puhua laskennallisista vaikutuksista ja tulevista käänteistä, mutta tämän päivän todellisuus on 350 000 työtöntä työnhakijaa ja 50 000 pitkäaikaistyötöntä. Nuorisotyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut. Nämä luvut kertovat karua kieltään siitä, että suunta on väärä, arvostelee SDP:n kansanedustaja Juha Viitala.
Hallitus on omilla toimillaan pahentanut talouden ja työllisyyden heikkoa tilannetta.
– Hallituksen työelämäpolitiikan keskiössä on ollut työntekijöiden ja ammattiliittojen aseman heikentäminen. Kokoomuksen ja elinkeinoelämän pitkään ajamat ideologiset tavoitteet on asetettu työllisyyden edelle – ja nyt näemme tuloksen. Epävarmuuden lisääminen työmarkkinoilla on heikentänyt palkansaajien luottamusta talouteen ja tulevaisuuteen, Viitala korostaa.
Viitalan mukaan hallitus on kuitenkin saavuttanut yhden tavoitteensa.
– Valitettavasti hallitus saavuttaa ideologisen tavoitteensa palkansaajien aseman heikentämisessä. Se ei ole luonut uusia työpaikkoja, vaan lisännyt epävarmuutta työmarkkinoilla, Viitala toteaa.
Hallituksen työelämäpolitiikan keskiössä ovat olleet työntekijöiden oikeuksien heikennykset: määräaikaisten sopimusten vapauttaminen, lomautusilmoitusajan lyhentäminen ja takaisinottovelvoitteen poistaminen pieniltä yrityksiltä. Samalla sosiaaliturvaa on leikattu ja aikuiskoulutustuki lakkautettu.
– Kun hallitus rakentaa talouspolitiikkansa pelottelun ja leikkausten varaan, ihmiset kiristävät kukkaronnyörejään. Se heikentää kotimaista kysyntää, yritysten kassavirtaa ja lopulta työpaikkoja. Tämä on ollut myrkkyä kotimarkkinoille. Julkisen sektorin rajut säästöt ovat vielä pahentaneet tilannetta, kun moni on menettänyt työnsä niiden seurauksena, Viitala sanoo.
Viitala pitää erityisen väheksyttävänä valtiovarainministerin puheita siivoustyöstä ja “risusavotasta”.
– Sellaisiako ovat hallituksen työllistämistoimet? Työttömiltä leikkaaminen ja työn arvon vähättely ei luo yhtään uutta työpaikkaa, alleviivaa Viitala.
SDP on esittänyt vaihtoehtoja työllisyyden ja kasvun vahvistamiseksi koko hallituskauden ajan, kuten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisen 30 000 euroon, ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisen sekä veronkevennysten kohdentamisen pieni- ja keskituloisille kotimaisen kysynnän vahvistamiseksi.
– Nyt on aika siirtyä pelottelusta luottamuksen rakentamiseen. Tarvitsemme investointeja, kotimaista kysyntää vahvistavia ratkaisuja ja aitoja toimia työllisyyden parantamiseksi. Luottamus on parasta valuuttaa myös työmarkkinoilla, Viitala painottaa.
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
