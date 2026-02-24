Suomen Palloliitto

Helmareiden mediaohjelma 28.2.–7.3.2026

24.2.2026 16:03:03 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).

Marko Saloranta julkisti joukkueensa tiistaina Helsingissä.
Marko Saloranta julkisti joukkueensa tiistaina Helsingissä. Jyri Sulander / SPL

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi joukkueensa Portugali- ja Latvia-otteluihin tiistaina.

Suomi avaa MM-karsinnat vierasottelulla Portugalia vastaan tiistaina 3. maaliskuuta kello 20.45. Karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.

Alta löydät Helmareiden mediaohjelman maaliskuun otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.

Helmarit pelaa MM-karsinnat B-liigassa, jossa vastaan asettuvat Portugali, Latvia ja Slovakia. Jokaisen lohkon kolme parasta etenee syksyllä 2026 pelattaviin MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittajat nousevat Nations Leaguen A-liigaan.

Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi - Latvia (7.3.) >>

Helmareiden mediaohjelma 28.2.–7.3.2026

Lauantai 28.2.2026
Klo 17.15 Puhelinhaastattelut

Sunnuntai 1.3.2026
Klo 17.15 Puhelinhaastattelut

Maanantai 2.3.2026
Klo 12.00* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus
Estádio de Sao Miguel, Gondomar Sport Club
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Klo 15.00* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus
Boeira Garden Hotel, Porto

Tiistai 3.3.2026
Klo 20.45 PORTUGALI–SUOMI, Estádio do FC Vizela, Vizela
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut

Torstai 5.3.2026
Klo 16.00 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2–4 pelaajaa

Perjantai 6.3.2026
Klo 12.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 13.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Lauantai 7.3.2026
Klo 14.30 SUOMI–LATVIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone

Ajat Suomen aikaa
*Ajat paikallista aikaa

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

