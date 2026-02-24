Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta suositus vaikuttajamarkkinointiin - mainonta merkittävä jatkossa entistä selkeämmin
25.2.2026 09:30:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on antanut suosituksen vaikuttajamarkkinointiin, jonka mukaan kuluttajan on voitava vaivatta tunnistaa kaupallinen sisältö markkinoinniksi sosiaalisen median alustoilla. Liiketapalautakunnan suosituksen mukaan selkein mainostunniste on sana ”MAINOS”. Suosituksen tavoitteena on vahvistaa kuluttajansuojaa ja tukea alan toimijoita markkinoinnin läpinäkyvyydessä.
Koska vaikuttajat julkaisevat sosiaalisen median alustoilla sekä henkilökohtaista että kaupallista sisältöä, mainonnan tunnistettavuuteen on kiinnitettävä lautakunnan mukaan erityistä huomiota. Liiketapalautakunta suosittaa, että vaikuttaja merkitsee mainostunnisteen julkaisun mediasisällön – kuvan, äänen tai videon – selvästi erottuvaan kohtaan. Yksinomaan alustan oma mainoksen merkitsemiseen tarkoitettu merkintätoiminto ei ole riittävä.
Mainostunniste on sijoitettava siten, että kuluttaja havaitsee sen vaivatta, päätelaitteesta ja katselutavasta riippumatta. Selkein mainostunniste on sana mainos.
“Suositus perustuu Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) vuonna 2024 päivitettyihin markkinointisääntöihin sekä kotimaiseen ja kansainväliseen ratkaisukäytäntöön”, kertoo liiketapalautakunnan puheenjohtaja professori Päivi Korpisaari.
Mainoksen on oltava tunnistettavissa mainokseksi myös silloin, kun julkaisu jaetaan eteenpäin.
”Suosituksen tavoitteena on tarjota markkinoiville yrityksille ja vaikuttajille olennaisin tieto vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöistä. Liiketapalautakunta kiteyttää vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöt menemättä yksityiskohtiin. Yksityiskohtaiset ohjeet vanhenevat nopeasti, koska sosiaalisen median alustojen ominaisuudet muuttuvat kaiken aikaa”, toteaa Korpisaari.
Liiketapalautakunta suosittaa, että vaikuttajan sosiaalisen median julkaisu merkitään mainokseksi aina, kun sillä on kaupallinen tarkoitus ja vaikuttaja saa vastiketta. Vastike voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu, kuten saatu tuote, palvelu, alennus tai tapahtumakutsu. Myös konkludenttisesti eli hiljaisesti sovittu myynninedistäminen on markkinointia.
”Yrityksen ja vaikuttajan välinen markkinointia koskeva sopimus voi syntyä ilman nimenomaisia tahdonilmaisuja esimerkiksi siten, että yritys antaa vaikuttajalle lahjakortin tuotteen myynninedistämistarkoituksessa ja vaikuttaja tämän jälkeen antaa tuotteelle näkyvyyttä omassa sosiaalisen median kanavassaan”, sanoo Korpisaari.
Kirjallinen sopimus vähentää tulkinnanvaraisuutta
Liiketapalautakunta suosittaa, että markkinoija ja vaikuttaja tekevät aina kirjallisen sopimuksen, joka on riittävän selkeä ja yksityiskohtainen. Sopimuksesta tulisi käydä ilmi vähintään se, montako mainosta julkaistaan, millä alustoilla ja milloin.
Tarkastuslista vaikuttajalle
-
Tee selkeä kirjallinen sopimus yrityksen kanssa
-
Käytä näkyvää ja yksiselitteistä mainostunnistetta — ensisijaisesti sanaa ”MAINOS”
-
Sijoita tunniste suoraan kuvaan, videoon tai ääneen
-
Huolehdi, että tunniste säilyy myös jaettaessa
-
Älä luota pelkkään alustan omaan merkintätoimintoon
Koko lausunnon pääset lukemaan täältä: Suosituksia - Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty tai suunniteltu toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton. Liiketapalautakunta käsittelee muun ohessa harhaanjohtavaa ja vertailevaa markkinointia, toisen yrityksen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttöä, kilpailijan halventamista sekä jäljittelyä koskevia asioita. Liiketapalautakunnan etuina ovat asiantuntijuus, nopeus ja käsittelyn luottamuksellisuus. Lautakunnalta voi pyytää myös ennakkolausuntoa. Liiketapalautakunnan aikaisemmat suositukset ovat käsitelleet ympäristöväittämiä ja henkilön kuvan käyttämistä markkinoinnissa. Liiketapalautakunta on perustettu vuonna 1937.
Lisätietoja:
Professori Päivi Korpisaari
Liiketapalautakunnan puheenjohtaja
paivi.korpisaari@helsinki.fi
050 448 2617
VT Paula Paloranta
Liiketapalautakunnan pääsihteeri
paula.paloranta@chamber.fi
050 548 0236
Paula PalorantaPääsihteeri, markkinointioikeudelliset asiatPuh:09 4242 6212paula.paloranta@chamber.fi
