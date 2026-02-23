Media-akkreditointi päättymässä: Salibandyn Suomen Cup huipentuu helmikuun lopussa
24.2.2026 17:46:59 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Kauden 2025–26 ensimmäiset mestaruudet ratkaistaan helmikuun viimeisenä viikonloppuna Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaleissa.
Pareina ovat SPV – Nokian KrP (miehet) ja FBC Loisto – EräViikingit (naiset). Ottelut pelataan viime vuoden tapaan toisen finaalijoukkueen kotikentällä.
Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalit 28.2.-1.3.2026
La 28.2. Miesten finaali klo 14 SPV – Nokian KrP, Seinäjoen urheilutalo
Su 1.3. Naisten finaali klo 14 FBC Loisto – EräViikingit, Kupittaan palloiluhalli
Muistutamme, että median edustajat voivat akkreditoitua loppuotteluihin alla olevalla lomakkeella 25.2.2026 saakka.
Miehet pelaavat perinteikkään Suomen Cupin mestaruudesta 37. ja naiset 33. kerran. Miehissä Suomen Cupin hallitseva mestari on Nokian KrP ja naisten sarjassa TPS Turusta.
Näin ratkesivat Cupin finalistit
Miesten välierät
Karjanlahti iski jatkoajalla – SPV ensimmäisenä Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaliin
Nokian KrP:stä SPV:n cupfinaalivastustaja – Blackbirds taisteli viimeiseen sekuntiin saakka
Naisten välierät
EräViikingit Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin naisten ensimmäinen finalisti
Aurelija Zarina iski jatkoajalla – FBC Loisto Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaliin
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
