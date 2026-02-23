Suomen Salibandyliitto ry

Media-akkreditointi päättymässä: Salibandyn Suomen Cup huipentuu helmikuun lopussa

24.2.2026 17:46:59 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Kauden 2025–26 ensimmäiset mestaruudet ratkaistaan helmikuun viimeisenä viikonloppuna Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaleissa.

Pareina ovat SPV – Nokian KrP (miehet) ja FBC Loisto – EräViikingit (naiset). Ottelut pelataan viime vuoden tapaan toisen finaalijoukkueen kotikentällä.

Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalit 28.2.-1.3.2026
La 28.2. Miesten finaali klo 14 SPV – Nokian KrP, Seinäjoen urheilutalo

Su 1.3. Naisten finaali klo 14 FBC Loisto – EräViikingit, Kupittaan palloiluhalli

Muistutamme, että median edustajat voivat akkreditoitua loppuotteluihin alla olevalla lomakkeella 25.2.2026 saakka.

Akkreditointi täällä.

Miehet pelaavat perinteikkään Suomen Cupin mestaruudesta 37. ja naiset 33. kerran. Miehissä Suomen Cupin hallitseva mestari on Nokian KrP ja naisten sarjassa TPS Turusta.

Näin ratkesivat Cupin finalistit

Miesten välierät
Karjanlahti iski jatkoajalla – SPV ensimmäisenä Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaliin
Nokian KrP:stä SPV:n cupfinaalivastustaja – Blackbirds taisteli viimeiseen sekuntiin saakka

Naisten välierät
EräViikingit Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin naisten ensimmäinen finalisti
Aurelija Zarina iski jatkoajalla – FBC Loisto Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaliin

