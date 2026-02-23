Uusi sovintoehdotus 24.2. yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskiistaan
24.2.2026 18:22:04 EET | Toimihenkilöliitto ERTO | Tiedote
Valtakunnansovittelija antoi 24.2.2026 klo 17.15 uuden sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevassa kiistassa.
Sovintoehdotus menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn.
Sovintoehdotus menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn.
Työehtosopimusta neuvottelevien järjestöjen tulee hyväksyä tai hylätä ehdotus kokonaisuudessaan huomenna keskiviikkona 25.2. kello 16.30.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025. Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta käytiin 3.11.2025 - 28.1.2026. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina 28.1. Tämän jälkeen palkansaajajärjestöt ilmoittivat useista työtaistelutoimista alalle. Työriitaa on sen jälkeen soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla.
Aiempi Sote ry:n alalle ilmoittama lakko toteutui 17.-19.2. työnantajaliiton hylättyä valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Erton, Superin ja Tehyn eli Sote ry:n ilmoittama tiettyjä Attendon, Esperin ja Mehiläisen toimipisteitä koskeva toinen lakko alkaa tiistaina 10.3., ellei työehtosopimusratkaisua saavuteta sitä ennen. Lisäksi voimassa on koko alaa koskeva vuoronvaihtokielto sekä Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konserneja koskeva hakusaarto.
Lisätiedot: Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
Erto, SuPer ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:een, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta eräiden muiden työntekijäliittojen ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, kotipalvelut, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt sekä ensi- ja turvakodit.
Saara ArolaEdunvalvontajajohtajaToimihenkilöliitto ErtoPuh:040 631 6521saara.arola@erto.fiwww.erto.fi

