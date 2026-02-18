Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.2.2026

24.2.2026 20:13:21 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 24.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan useita esityksiä, joilla edistetään asukkaiden kokoontumistiloja, kaupunkikulttuuria ja Puistolan alueen palveluita. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Lautakunta hyväksyi muun muassa seuraavat lausunnot kaupunginhallitukselle:

Malmin kartanon alueen väliaikaiset kokoontumistilat
Lautakunta kannustaa kaupunginkansliaa etsimään Malminkartanon alueelta asukkaille väliaikaisia kokoontumistiloja uuden koulun ja kirjaston rakentamisen ajaksi. 

Puistolan vanhan kansakoulun kunnostaminen asukaskäyttöön
Lautakunta pitää ensisijaisena tavoitteena Puistolan vanhan kansakoulun saamista asukastoiminnan käyttöön. Päätös tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitetta lisätä ruohonjuuritason kaupunkikulttuuria ja kaupunkilaisten omaehtoista kaupunkitilan käyttöä.

Puistolan nuoriso- ja kirjastotilojen kehittäminen
Lautakunta korostaa tarvetta parantaa Puistolan alueen nuoriso- ja kirjastotiloja. 

Osa asioista jätettiin pöydälle

Lautakunta jätti pöydälle muun muassa skeittihallia koskevan esityksen sekä lasten ja nuorten harrastamiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman. Näiden asioiden käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

