Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon
24.2.2026 22:29:36 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin kierroksen 9/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 4, 5, 26, 38 ja 48. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat viidelle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 348 925 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Puolaan.
5+0-tuloksilla voitti 245 972 euroa. Niistä yksi löytyi Tsekistä, yksi Slovakiasta, yksi Espanjasta ja yksi Norjasta.
Suomen suurin voitto osui yhdelle 4+2-tulokselle, jolla voitti 4 773 euroa.
Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 4 6 5 5 8 0 5. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 7, 10, 29, 30, 31, 40 ja lisänumero 13. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Madrid 71. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
