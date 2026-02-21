Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 9/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 4, 5, 26, 38 ja 48. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat viidelle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 348 925 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Puolaan.

5+0-tuloksilla voitti 245 972 euroa. Niistä yksi löytyi Tsekistä, yksi Slovakiasta, yksi Espanjasta ja yksi Norjasta.

Suomen suurin voitto osui yhdelle 4+2-tulokselle, jolla voitti 4 773 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 4 6 5 5 8 0 5. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 7, 10, 29, 30, 31, 40 ja lisänumero 13. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Madrid 71. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.