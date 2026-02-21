Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon

24.2.2026 22:29:36 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon.

Eurojackpotin kierroksen 9/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 4, 5, 26, 38 ja 48. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat viidelle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 348 925 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Puolaan.

5+0-tuloksilla voitti 245 972 euroa. Niistä yksi löytyi Tsekistä, yksi Slovakiasta, yksi Espanjasta ja yksi Norjasta.

Suomen suurin voitto osui yhdelle 4+2-tulokselle, jolla voitti 4 773 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 4 6 5 5 8 0 5. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 7, 10, 29, 30, 31, 40 ja lisänumero 13. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Madrid 71. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

