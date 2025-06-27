Digita ja Voimatel aloittavat strategisen yhteistyön – Voimatelistä Digitan kriittisen infrastruktuurin ylläpito- ja toteutuskumppani

Kumppanuus vahvistaa entisestään Suomen kriittisen tv- ja radioinfrastruktuurin ylläpitoa. Digita keskittyy jatkossa entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa, jotka ovat tietoliikenneinfrastruktuurin mastoliiketoiminta, konesalit, IoT-palvelut ja 5G privaattiverkot sekä maanlaajuiset TV- ja radioverkot. Voimatelin liiketoiminnan ytimessä ovat puolestaan huoltovarmuuskriittisten tietoverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ylläpito- ja operointipalvelut. Yhteistyö vahvistaa Digitan kyvykkyyttä varmistaa verkkojen toimivuus ja kehitys myös tulevaisuudessa, koko Suomessa kaikissa olosuhteissa.

”Digitalla on koko historiansa ajan ollut keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden takaamisessa radio- ja tv-verkkojensa osalta. Huoltovarmuus on kaiken tekemisemme ytimessä. Voimatelin kumppanuuden avulla haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin muuttuvassa toimintaympäristössä nyt ja tulevaisuudessa”, kertoo Digita Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen.

Yhteistyön ansiosta Digita ja Voimatel voivat tarjota asiakkailleen tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja digitaalisen infrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen.

Digitan asiantuntijoiden siirtyminen Voimatelille laajentaa Voimatelin osaamista ja varmistaa kriittisten palveluiden jatkuvuuden.

”Voimatel on jo 25 vuoden ajan rakentanut ja ylläpitänyt yhteyksiä, jotka ovat kriittisiä koko yhteiskuntamme toiminnan kannalta. Viankorjauksen, huollon ja rakennuttamisen palvelut ovat meidän arkeamme ja Digitan huippuosaajat tulevat nyt vahvistamaan tätä tekemistä,”, kertoo Voimatel Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heinonen.

”Lämpimästi tervetuloa Voimatelin porukkaan. Odotamme innolla yhteistyötä ja uusien yhteyksien rakentamista”, jatkaa Heinonen.

Voimatel

Voimatel suunnittelee, rakentaa, operoi ja ylläpitää tulevaisuuden tietoverkkoja ja tarjoaa palvelua kriittisen infrastruktuurin kumppaneille. Suomessa ja Virossa toimiva yritys työllistää yli 700 ammattilaista. Vuonna 2001 perustetun Voimatelin omistaa Osuuskunta KPY. www.voimatel.fi.

Digita

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Turvaamme jokapäiväisten yhteyksien toimivuuden, sekä monimuotoisen viestinnän saatavuuden kaikille suomalaisille ympäristöä kunnioittaen. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot ja esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle ja infrastruktuuriyhtiöille.