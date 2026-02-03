Ratikka 9T kulkee Länsisatamaan 7.4. alkaen – Jätkäsaaren reiteissä muutoksia viiden viikon ajan

Länsisatamaan kulkee linja 9T, jota liikennöidään pikaratikkalinjalta 15 tutuilla, pidemmillä raitiovaunuilla. Uusi linja kulkee Kauppatorilta Päärautatieaseman, Kampin ja Ruoholahden kautta Länsiterminaalille ja sieltä Tyynenmerenkatua Välimerenkadun risteykseen asti. Huutokonttorin pysäkiltä ratikka palaa samaa reittiä keskustaan. Välimerenkatua ei liikennöidä, koska raitiovaunuille ei ole sieltä kääntymismahdollisuutta Ruoholahteen. Välimerenkatua kulkee poikkeuksen ajan bussilinja 22.

Länsisatamaan normaalisti kulkevien linjojen 7 ja 9 reitit lyhenevät. Linja 9 kulkee Ruoholahden metroaseman kautta Jätkäsaareen Tahitinkadun päätepysäkille, jota käyttää jo linja 8. Linjan 7 päätepysäkki siirtyy Kolmikulmaan, jotta linjat 9 ja 9T pääsevät kulkemaan Kampin ja Ruoholahden välillä sujuvasti.

Muutokset liikenteessä 7.4.–10.5.

Ratikka 7 ei kulje Jätkäsaareen, vaan sen päätepysäkki on Kolmikulma. Reitti säilyy normaalina Meilahden sairaalan ja Päärautatieaseman välillä.

Ratikka 9 siirtyy kulkemaan Kampista Ruoholahden kautta Jätkäsaareen, Tahitinkadun päätepysäkille. Linja ei kulje Länsiterminaalille asti.

Ratikka 9T alkaa kulkea Kauppatorin ja Länsisataman välillä. Reitti kulkee Päärautatieaseman, Kampin ja Ruoholahden kautta. Linja kulkee kaikkina viikonpäivinä, parhaimmillaan 7–8 minuutin välein.

Ratikat 1T ja 8T, jotka yleensä kulkevat Länsisatamaan viikonloppuisin, jäävät tauolle. Ratikat 1 ja 8 liikennöivät normaaleilla reiteillään viikonloppuisin.

Ratikoiden 3, 8 ja 13 aikatauluissa on pieniä muutoksia.

aikatauluissa on pieniä muutoksia. Bussi 22 siirtyy kulkemaan Välimerenkatua poikkeuksen ajaksi.

Ajantasaiset reittivaihtoehdot ja tarkat aikataulut löytyvät HSL-sovelluksen ja HSL:n verkkosivujen Reittioppaasta myös poikkeusten aikana.