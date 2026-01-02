Oomi uudisti organisaatiorakenteensa strategian mukaisesti

Nyt Oomi on toteuttanut liiketoimintojen ja henkilöstön integroimisen yhtenäiseksi. Oomi organisoituu strategian painopisteiden mukaisiin tulosvastuullisiin liiketoimintayksiköihin ja niitä tukeviin strategisia kyvykkyyksiä tuottaviin yksiköihin. Uusi organisaatio ja johtoryhmä aloittavat toimintansa 1.3.2026 alkaen.

‒ Uusi strategiamme kirkastaa Oomin suunnan ja keskittyy siihen, missä voimme tuottaa eniten arvoa asiakkaillemme. Nyt toteutettu uudelleenorganisoituminen on merkittävä vaihe Oomin tulevaisuuden kasvun rakentamisessa. Tavoitteenamme on entistä ketterämpi ja kilpailukykyisempi organisaatio, joka pystyy vastaamaan markkinan ja asiakastarpeiden muutoksiin nopeasti ja laadukkaasti. Varmistamme, että resurssimme kohdistuvat jatkossa toimintaan, jossa näemme parhaat kasvumahdollisuudet, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Oomi keskittyy kasvustrategiansa mukaisesti seuraaviin liiketoimintoihin:

Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaat -liiketoiminnan tavoitteena on toimia asiakkaan halutuimpana energiapalvelukumppanina ja luoda asiakkaalle kestävää arvoa laadukkailla palveluilla sekä erinomaisella asiakaskokemuksella. Liiketoimintayksikön vastuulla on tuote- ja palvelukehitys, myynti, asiakaspalvelu, asiakaskokemus sekä digitaalinen markkinointi.

Keskisuuret ja suuret yritysasiakkaat -liiketoiminnan tavoitteena on toimia asiakkaiden strategisena energiakumppanina ja tuottaa heille kilpailuetua energiaratkaisuihin, optimointipalveluihin ja riskienhallintaan liittyvien palvelukokonaisuuksien kautta. Liiketoimintayksikön vastuulla on myynti, asiakaspalvelu, asiakaskokemus, optimointipalvelut sekä tuote- ja palvelukehitys ja -hallinta.

Uudet liiketoiminnat ja kasvu -liiketoiminta varmistaa Oomin tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittämällä ja kaupallistamalla uutta liiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Uudet liiketoimintalähdöt, yritysjärjestelyt ja strategiset kasvuhankkeet on keskitetty tähän liiketoimintaan.

Liiketoimintoja tukevat seuraavat yksiköt, jotka varmistavat strategiset kyvykkyydet ja kilpailukyvyn: Talous, sähkökauppa ja riskienhallinta; IT, data ja teknologia; Henkilöstö, osaaminen ja kulttuuri; Brändi, viestintä ja vastuullisuus sekä Kehitys, muutos ja asiakasymmärrys.

Muutosneuvottelut ovat päättyneet

Samalla Oomin vuoden alussa käynnistämät muutosneuvottelut uudelleenorganisoitumiseksi ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä ja sen tavoitteena oli toteuttaa liiketoimintakaupan mukainen uudelleenorganisoituminen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, poistaa päällekkäisyyksiä ja varmistaa strategian mukainen yhdistyminen. Muutosneuvotteluiden piirissä oli 166 henkilöä ja neuvottelujen lopputuloksena Oomissa vähenee 37 työtehtävää. Lisäksi olennaisia muutoksia tehtävänkuviin tulee noin 4-8 henkilölle.

Muutosneuvotteluissa arvioitiin myös toimipisteverkostoa ja päätettiin lakkauttaa Helsingin ja Rovaniemen toimipisteet sekä toinen Oulun toimipisteistä.

Oomin johtoryhmä 1.3.2026 alkaen:

Tuomas Oksanen, toimitusjohtaja

Jani Peuhkurinen, johtaja, kuluttaja- ja pienyritysasiakkaat

Ari Lehtinen, johtaja, keskisuuret ja suuret yritysasiakkaat

Eero Pyhäranta, johtaja, uudet liiketoiminnat ja kasvu

Piia Passila, johtaja, talous, sähkökauppa ja riskienhallinta

Niko Pehkonen, johtaja, IT, data ja teknologia

Mervi Rastinniemi, johtaja, henkilöstö, osaaminen ja kulttuuri

Päivi Saarinen, johtaja, brändi, viestintä ja vastuullisuus

Sini Suutari, johtaja, kehitys, muutos ja asiakasymmärrys