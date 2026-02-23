Hyvä tulos laskevasta liikevaihdosta huolimatta

Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.