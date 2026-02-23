Hyvä tulos laskevasta liikevaihdosta huolimatta
27.2.2026 07:05:00 EET | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote
Vuonna 2025 Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 185,4 miljoonaa euroa (218,2 M€). Konsernin liikevoitto laski yli neljänneksen 32,4 miljoonaan euroon (44,5 M€). Konsernin liikevoittoprosentti oli 17,5 (20,4 %). Yhtiön omavaraisuusaste nousi 56,0 prosenttiin (51,9 %). Bruttoinvestointien määrä laski edellisvuodesta ollen 18,5 miljoonaa euroa (37,2 M€).
Vuoden 2025 aikana markkinahinnat ovat olleet edellisvuotta selkeästi alhaisemmat, mikä näkyy liikevaihdossa. Myös alkuvuoden leuto sää on painanut liikevaihtoa alas.
- Vaikka liikevoittokin laski, on tulos kuitenkin hyvä, kommentoi toimitusjohtaja Stefan Damlin.
Vertailuvuonna 2024 emoyhtiön liikevoittoon sisältyi muun muassa 11 miljoonan euron vakuutuskorvaus.
Tuloksen tekeminen erittäin volatiilisessa markkinassa ei ole energia-alalla itsestäänselvyys. Riskit pitää edelleen pystyä hallitsemaan sekä tuotanto- että myyntiliiketoiminnassa.
- Investointimme joustaviin energian tuotanto- ja varastointiratkaisuihin ovat varmistaneet sen, että tuloksentekokyky säilyy myös hyvin vaihtelevassa markkinassa.
Investointeja vihreään siirtymään ja energiajärjestelmän tasapainottamiseen
Vuoden 2025 investoinnit kohdistuivat sekä sähkön- että lämmöntuotannossa ennen kaikkea vihreää siirtymää tukeviin ja energiajärjestelmän tasapainoa lisääviin ratkaisuihin.
- Käynnissä on useampi energiantuotantoa kehittävä hanke, ja tänä vuonna saadaan myös useampi ratkaisu kaupalliseen käyttöön.
Energiakonsernin investoinnit olivat vuonna 2025 yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät myös investoinnit sähköverkon kehittämiseen.
Sähkönmyynnissä tapahtumarikas vuosi
- Yksi suuri ilonaihe oli se, että onnistuimme sähkönmyynnissä tekemään voittoa ensimmäistä kertaa vuosiin. Ala on todella kilpailtu, joten tämä rakentaa uskoa tulevaan. Vuonna 2025 sähkön vähittäismyynnin keskittyminen on kiihtynyt, kuvailee Damlin tilannetta.
Vuoden aikana sähkönmyynti erotettiin omaksi tytäryhtiöksi. Vaasan Sähkö Myynti Oy aloitti toimintansa huhtikuussa.
Lokakuun alusta siirryttiin Suomessa ja koko Euroopassa 15 minuutin kaupankäyntijaksoon sähkön vuorokausimarkkinoilla. Tämä on näkynyt pörssisähköasiakkailla. Syksyn aikana lanseerattiin ilmainen älykotisovellus asiakkaille tukemaan sähkönkäytön optimointia.
Uusi strategia ennakoi alalla jatkuvaa murrosta
Vuonna 2025 Vaasan Sähkö -konserni työsti myös uutta strategiaansa. Strategiassa ennakoidaan alan jatkuvaa murrosta – erityisesti energiamarkkinoiden muutoksia, sääntelyn kehitystä, digitalisaation ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia sekä asiakaskäyttäytymisen muutosta.
- Olemme tietoisia siitä, että alan jatkuvat muutokset näyttäytyvät hyvinkin poukkoilevina kuluttajien silmissä. Pyrimme omassa asiakasviestinnässämme selkeyttämään näitä ilmiöitä, mutta myös tuomaan esille, miten asiakkaat parhaiten voivat saada hyödyn irti muutoksista ja silti elää mahdollisimman vaivatonta arkea.
Yksi hyvä esimerkki alan monista muutoksista on tehomaksu. Energiaviraston valmistelema määräys on saanut aikaan paljon julkista keskustelua, mutta usein siitä on puuttunut kuluttajien kannalta tärkeitä näkökulmia.
- Esimerkiksi se, miten kuluttajana voi maksimoida pörssisähkön hinnoista saatavan hyödyn ja samalla optimoida sähkönsiirron kokonaiskustannusta.
- Markkinoilla alkaa olla hyviä ratkaisuja tähän. Älykotiautomaatiolla voi sekä optimoida halpojen hintojen hyödyntämistä että asettaa tehorajoja. Parhaimmassa tapauksessa hyöty sähkön kokonaishintaan on jopa suurempi kuin aikaisemmin, päättää Damlin.
Vaasan Sähköverkko suunnittelee ottavansa tehomaksun käyttöön vuonna 2027.
|
Vaasan Sähkö -konserni
|
1–12/2025
|
1–12/2024
|
Liikevaihto M€
|
185,4
|
218,2
|
Liikevaihdon muutos %
|
-15,1
|
9,9
|
Liikevoitto M€
|
32,4
|
44,5
|
Liikevoitto %
|
17,5
|
20,4
|
Investoinnit M€
|
18,5
|
37,2
|
Omavaraisuusaste %
|
56,0
|
51,9
|
Sähkön myynti asiakkaille GWh
|
1 532
|
1 509
|
Sähkön tuotanto GWh
|
1 913
|
2 024
|
Kaukolämmön myynti GWh
|
634
|
687
|
Sähkönsiirto GWh
|
892
|
913
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tavoitettavissa perjantaina 27.2. klo 8.00 - 10.00
Stefan DamlinToimitusjohtaja
Vaasan Sähkö Oy
Kuvat
Vaasan Sähkö -konserni
Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan Sähkö Oy
Vaasan Sähköverkko nostaa verkkopalvelumaksuja – investointitarpeet yhä suuret23.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Vaasan Sähköverkko nostaa kaikkia verkkopalvelumaksuja huhtikuun alusta. Verolliseen hintaan korotusta tulee keskimäärin 5,9 prosenttia. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa muutos merkitsee keskimäärin noin viiden euron kasvua laskuun kuukausitasolla. Kerrostaloasunnossa vaikutus on puolitoista euroa kuukaudessa.
Vaasan Sähköverkko investoi 14 miljoonaa sähköverkon kehittämiseen27.1.2026 06:58:00 EET | Tiedote
Sähköverkon ylläpito ja kehittäminen vaatii vuosittaisia investointeja. Tänä vuonna Vaasan Sähköverkko investoi noin 14 miljoonaa euroa alueensa sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja muuhun kehittämiseen. Summa sisältää energiamurroksen varauksen, jolla varaudutaan kasvattamaan sähköverkon kantokykyä.
Lämmin sää ja matalat markkinahinnat laskivat liikevaihtoa14.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Tammi–syyskuussa Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 132,9 miljoonaa euroa (139,3 M€). Liikevaihto laski noin 4,6 prosenttia edellisvuoteen nähden johtuen alkuvuoden leudosta säästä ja matalammista markkinahinnoista. Konsernin liikevoitto oli kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 20,6 miljoonaa euroa (28,6 M€). Yhtiön omavaraisuusaste nousi 53,6 prosenttiin (53,4 %).
Joustava tuotantoportfolio tuki tuloksentekoa29.8.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Tammi–kesäkuussa Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 97,2 miljoonaa euroa (111,9 M€). Liikevaihto laski noin 13 prosenttia edellisvuoteen nähden johtuen alkuvuoden leudosta säästä ja matalammista markkinahinnoista. Konsernin liikevoitto oli kahden ensimmäisen kvartaalin aikana 12,2 miljoonaa euroa (20,4 M€). Yhtiön omavaraisuusaste laski 52,1 prosenttiin (53,0 %). Investoinnit olivat kesäkuun loppuun mennessä 10,3 miljoonaa euroa.
Pitkä prosessi päätökseen: Vaasan Sähkön hinnankorotus vuonna 2022 on loppuun käsitelty24.6.2025 17:37:34 EEST | Tiedote
Korkein oikeus on 24.6.2025 päättänyt, ettei myönnä kuluttaja-asiamiehelle valituslupaa jo yli pari vuotta kestäneessä sähkön hinta -käsittelyssä. Vaasan Sähkö on siten kaikilta osin saanut vahvistuksen vuonna 2022 tekemänsä hinnankorotuksen oikeellisuudelle. - Tämä on meille ja asiakkaillemme tärkeä viesti. Vaasan Sähkön nimi on nostettu isosti otsikoihin asian yhteydessä. Toivon, että tämäkin korkeimman oikeuden tärkeä päätös kiinnittää huomion samalla tavalla, toteaa Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme