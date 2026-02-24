Poliisi aloittaa Naantalin katukuvan valvonnan kameroiden avulla
25.2.2026 10:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Lounais-Suomen poliisilaitos ja Naantalin kaupunki vahvistavat turvallisuusyhteistyötään kameravalvontasopimuksella. Kaupunkialueelle tulevat kamerat vahvistavat katuturvallisuutta ja lisäävät osaltaan kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta.
Lounais-Suomen poliisilaitos ja Naantalin kaupunki ovat solmineet sopimuksen kameravalvonnasta. Käytännössä se tarkoittaa, että kaupunkikuvaan tulee uusia valvontakameroita, joita poliisi pystyy hyödyntämään muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä.
Joitakin valvontakameroja on jo asennettu yleisille alueille Naantalin keskustan ja Vanhankaupungin alueelle.
Kameroiden avulla poliisi pystyy reaaliajassa seuraamaan katujen ja puistojen turvallisuustilannetta, mikä nopeuttaa merkittävästi poliisin toimintavastetta häiriötilanteissa.
– Kamerat ovat tallentavia, millä voi olla ratkaiseva merkitys epäiltyjen rikosten ja tekijöiden selvittämisessä, sanoo ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Loukkaanhuhdan mukaan jo pelkkä tieto kameravalvonnasta osaltaan hillitsee ihmisten häiriökäyttäytymistä ja ennaltaestää rikoksia.
Turvallisuusyhteistyö tärkeää kaupungille
Naantalin kaupunki vastaa kameraverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupunki pitää turvallisuusyhteistyötä poliisin kanssa tärkeänä.
– Sopimuksen myötä kaupungin ja poliisin yhteistyöhön avautuu uusia ja parempia mahdollisuuksia ehkäistä ei-toivottua toimintaa sekä vahvistaa turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta Naantalissa, toteaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen.
– Naantalissa on satama ja merkittävää teollisuutta ja kaupunki houkuttelee kesäisin runsaasti matkailijoita. Kamerajärjestelmän avulla voimme uudella tavalla edesauttaa ja tehostaa poliisia omassa työssään, Leppänen sanoo.
Jos rikoksia tapahtuu, kaupunki myös pystyy tarjoamaan entistä tehokkaammin tukea poliisitoiminnan tehostamiseksi.
Lounais-Suomen poliisi on tehnyt kameravalvontayhteistyötä myös esimerkiksi Turun, Porin, Salon, Raision ja Paraisten kaupunkien kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kai LoukkaanhuhtaylikomisarioLounais-Suomen poliisilaitosPuh:0295 445 039kai.loukkaanhuhta@poliisi.fi
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Volter Kilven tarina esitetään pääkirjastossa24.2.2026 14:34:57 EET | Tiedote
Näyttelijä Tuukka Vasama esittää kirjailija Volter Kilven tarinan Sanat varisevat helminä sydämelle Naantalin pääkirjastossa keskiviikkona 4.3. klo 17.30.
Matalapaine heikentää meren jäitä – kulku varoen ja vain kaupungin auraamilla reiteillä11.2.2026 10:58:04 EET | Tiedote
Matalapaine vaikuttaa meren jäiden kuntoon Naantalissa, ja muutoksia jäillä on jo havaittu. Jäillä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Yrittäjät ovat tyytyväisiä Naantalin kaupunkiin toimintaympäristönä9.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Yrittäjien tyytyväisyys Naantalin kaupunkiin yritysten sijoituspaikkana on parantunut viime mittauskertaan verrattuna. Naantalin elinkeinopalveluiden toteuttamassa kyselyssä NPS-luku oli 27, joka nousi vuodesta 2024 (NPS 24). Erityisesti tyytymättömien osuus laski vuoden 2025 mittauskerralla.
Pääkirjastossa tarjolla vinkkejä perheiden luontoliikuntaan talvilomalla5.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin pääkirjastossa kuullaan perheliikuntaohjaaja Merita Toivosen luento Perheiden luontoliikunta ja ideoita talvilomalle tiistaina 10.2. klo 17.30 alkaen.
Naantaliin laaditaan elinvoimaohjelmaa – saaristolaiset kutsutaan työpajaan 5.2.28.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupungin kehittämispalvelut järjestää elinvoimaohjelman työpajan, jossa yhdessä saariston asukkaiden ja yrittäjien kanssa ideoidaan tapoja viedä uutta kaupunkistrategiaa käytäntöön saaristossa. Työpaja järjestetään torstaina 5.2. klo 18–20 Naantalin kylpylässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme