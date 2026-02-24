Naantalin kaupunki

Poliisi aloittaa Naantalin katukuvan valvonnan kameroiden avulla

25.2.2026 10:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Lounais-Suomen poliisilaitos ja Naantalin kaupunki vahvistavat turvallisuusyhteistyötään kameravalvontasopimuksella. Kaupunkialueelle tulevat kamerat vahvistavat katuturvallisuutta ja lisäävät osaltaan kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta.

Joitakin valvontakameroja on jo asennettu yleisille alueille Naantalin keskustan ja Vanhankaupungin alueelle.
Lounais-Suomen poliisilaitos ja Naantalin kaupunki ovat solmineet sopimuksen kameravalvonnasta. Käytännössä se tarkoittaa, että kaupunkikuvaan tulee uusia valvontakameroita, joita poliisi pystyy hyödyntämään muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

Kameroiden avulla poliisi pystyy reaaliajassa seuraamaan katujen ja puistojen turvallisuustilannetta, mikä nopeuttaa merkittävästi poliisin toimintavastetta häiriötilanteissa.

– Kamerat ovat tallentavia, millä voi olla ratkaiseva merkitys epäiltyjen rikosten ja tekijöiden selvittämisessä, sanoo ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Loukkaanhuhdan mukaan jo pelkkä tieto kameravalvonnasta osaltaan hillitsee ihmisten häiriökäyttäytymistä ja ennaltaestää rikoksia.

Turvallisuusyhteistyö tärkeää kaupungille

Naantalin kaupunki vastaa kameraverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupunki pitää turvallisuusyhteistyötä poliisin kanssa tärkeänä.

– Sopimuksen myötä kaupungin ja poliisin yhteistyöhön avautuu uusia ja parempia mahdollisuuksia ehkäistä ei-toivottua toimintaa sekä vahvistaa turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta Naantalissa, toteaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

– Naantalissa on satama ja merkittävää teollisuutta ja kaupunki houkuttelee kesäisin runsaasti matkailijoita. Kamerajärjestelmän avulla voimme uudella tavalla edesauttaa ja tehostaa poliisia omassa työssään, Leppänen sanoo.

Jos rikoksia tapahtuu, kaupunki myös pystyy tarjoamaan entistä tehokkaammin tukea poliisitoiminnan tehostamiseksi.

Lounais-Suomen poliisi on tehnyt kameravalvontayhteistyötä myös esimerkiksi Turun, Porin, Salon, Raision ja Paraisten kaupunkien kanssa.

