Mehiläinen tarjoaa valinnanvapausaikoja uusilla paikkakunnilla – palveluverkosto laajenee, lääkärimäärä kasvaa
25.2.2026 09:48:21 EET | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen laajentaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeiluun kuuluvia vastaanottoaikoja useille paikkakunnille Suomessa. Kohdennettu palvelumalli on saanut hyvää palautetta ja nyt toiminta laajenee kattamaan entistä useampia kuntia. Etävastaanotot palvelevat läpi Suomen.
Mehiläinen on avannut valinnanvapauskokeiluun kuuluvia lääkäriaikoja Espoon Matinkylään, Helsingin Bulevardille, Hankoon, Karjaalle, Klaukkalaan, Kokkolaan, Poriin, Saloon, Uuteenkaupunkiin ja Ylivieskaan. Lähitulevaisuudessa palvelu laajenee muun muassa Jyväskylään.
– Olemme erittäin iloisia päästessämme laajentamaan valinnanvapauskokeilua ja tarjoamaan laadukkaita palveluita entistä useammille ikääntyneille. Palvelumallimme on osoittautunut hyvin toimivaksi ja asiakaslähtöiseksi tavaksi tukea yli 65-vuotiaiden hyvinvointia, ja nyt voimme tuoda sen entistä laajemmin saataville, sanoo Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf.
Mehiläinen aloitti valinnanvapauskokeilun kohdennetulla palvelumallilla, jonka ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa palvelun ja prosessin toimivuus sekä asiakkaiden että lääkäreiden näkökulmasta. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä: asiakkaat ja lääkärit ovat olleet tyytyväisiä hyvin toimivaan malliin. Palveluverkoston laajentuessa Mehiläinen pystyy vastaamaan entistä paremmin ikääntyneiden tarpeisiin useilla paikkakunnilla.
