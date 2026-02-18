Kymenlaakson hyvinvointialue tarjoaa NIPT-tutkimusta odottaville äideille 2.3.2026 alkaen
25.2.2026 09:42:29 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaaksossa odottaville äideille tarjotaan sikiön tavallisimpien kromosomihäiriöiden seulomiseksi vapaaehtoista ja maksutonta NIPT-tutkimusta (non-invasive prenatal testing) 2. maaliskuuta 2026 alkaen. Tarkempaa seulontaa tarjotaan tällä hetkellä käytössä olevan yhdistelmäseulan sijasta. Tutkimuksen soveltuvuutta odottavalle äidille arvioidaan aina yksilöllisesti.
NIPT-tutkimus on menetelmä, jossa sikiön kromosomipoikkeavuuksia voidaan seuloa yhdistelmäseulontaa tarkemmin tutkimalla äidin verinäytteestä istukkaperäistä soluvapaata DNA:ta. Nykyään käytössä olevilla testeillä arvioidaan kromosomien 21, 18 ja 13 lukumäärää.
Kymenlaaksolaisille odottajille NIPT-tutkimus tehdään ensimmäisen seulontaultraäänen jälkeen. Kymenlaakson ulkopuolella asuvien odottajien tulee olla puhelimitse yhteydessä äitiyspoliklinikkaan, mikäli he haluavat tehdä raskaudenaikaiset seulonnat Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa.
Synnytysyksikön ja äitiyspoliklinikan palveluesihenkilö Kati Kääpä kertoo, että tutkimuksen soveltuvuutta arvioidaan aina yksilöllisesti.
– Odottajan äskettäin sairastettu syöpäsairaus on este NIPT-tutkimukselle. Sen sijaan kohonnut riski muulle perinnölliselle sairaudelle ei ole ehdoton este. Tällaisessa tapauksessa NIPT-tutkimus ei kuitenkaan ole riittävän kattava, koska se selvittää vain muutamien trisomioiden riskiä. Näissä tilanteissa on tarkoituksenmukaisempaa ohjata odottaja suoraan laajempiin jatkotutkimuksiin, Kääpä sanoo.
Kaikille odottajille tarjotaan jatkossakin äitiyspoliklinikalla kätilön tekemää varhaisraskauden yleistä sikiöseulontaultraäänitutkimusta ja rakennepoikkeavuuksia selvittävää ultraäänitutkimusta.
NIPT – mitä tutkitaan ja miksi?
Noin kolmella prosentilla vastasyntyneistä todetaan jokin rakennepoikkeavuus. Tavallisimpia rakennepoikkeavuuksien taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat sikiön kromosomipoikkeavuudet, joista yleisimpiä ovat kromosomien lukumäärän poikkeavuudet.
Trisomialla tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilöllä on kolme kappaletta samaa kromosomia normaalin kahden sijaan. Yleisin trisomia on 21-trisomia eli Downin oireyhtymä, joka on yleisin synnynnäisen kehitysvammaisuuden syy.
– Harvinaisemmat 13- ja 18-trisomiat ilmenevät yleensä vaikeina synnynnäisinä rakennepoikkeavuuksina ja johtavat usein menehtymiseen jo kohdussa tai pian syntymän jälkeen. Tutkimus ei kata tietoa muista perinnöllisistä sairauksista tai sukupuolesta, kertoo naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Maiju Grönvall.
– Vaikka NIPT on luonteeltaan tarkka seulontamenetelmä, poikkeava tulos varmistetaan lapsivesinäytteellä odottajan niin halutessa, ennen kuin raskauden jatkamiseen liittyviä päätöksiä tehdään, Grönvall jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju GrönvallNaistentautien ja synnytysten ylilääkäriKymenlaakson hyvinvointialue
Tavoitettavissa ke 25.2. ja pe 27.2.2026
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Kotkan keskustaan avattiin hätämajoituspaikka18.2.2026 14:17:04 EET | Tiedote
Hätämajoituksen tarkoituksena on turvata yöpymispaikka kymenlaaksolaisille, joilla ei ole muuta mahdollisuutta majoittua.
Hyvinvointialueen palvelustrategia ja henkilöstöohjelma aluehallituksen käsittelyyn16.2.2026 11:08:29 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja henkilöstöohjelman vuosille 2026–2029 tiistaina 17.2.2026. Lisäksi aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan viran haun avaamisesta.
Hyvinvointialueen sisäisessä tarkastuksessa kävi ilmi tietosuojarikkomus – 44 henkilön tietoja katseltu luvatta potilastietojärjestelmästä12.2.2026 14:27:52 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue on viime aikoina tehostanut asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytön valvontaa.
Aluevaltuustossa 12.2.2026 hyvinvointialuejohtajan irtisanoutuminen ja kelpoisuusvaatimukset11.2.2026 11:10:24 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu torstaina 12.2.2026 kello 17.15 alkaen. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Kouvolan sydänpoliklinikan lääkärivastaanotot siirretään väliaikaisesti Kymenlaakson keskussairaalaan4.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Ratkaisulla pyritään varmistamaan sydänpotilaiden turvallinen hoito niin kauan, kun henkilöstöstä on Kouvolassa pulaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme