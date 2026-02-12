Telma Särkipaju toi Suomelle voiton Red Bull Heavy Metallin avauskisassa
25.2.2026
Suomalainen katulumilautailija Telma Särkipaju kruunattiin Bostonin Red Bull Heavy Metallissa naisten kokonaiskilpailun voittajaksi. Miesten sarjassa voiton vei yhdysvaltalainen LJ Henriquez. Bostonin tapahtuma keräsi yli 25 000 katsojaa ja nousi yhdeksi katulumilautailun historian suurimmista yleisötapahtumista. Molemmat voittajat kisaavat myös 7.3. Helsingin Tuomiokirkon portailla.
Maailman parhaat katulumilautailijat kisasivat lauantaina 21.2. Bostonin kaupungintalon aukiolla Red Bull Heavy Metal 2026 -tapahtumakiertueen ensimmäisellä etapilla. Aukiolle tuotiin jopa 150 tonnia lunta, josta rakennettiin kisan kolme laskualuetta kaupungin kaiteiden, portaiden ja tiiliseinien ympärille.
Naisten kokonaiskilpailun voittajaksi laski suomalainen lupaus Telma Särkipaju. Ensimmäistä kertaa Red Bull Heavy Metalliin osallistunut Särkipaju palasi hiljattain laskemaan selkävamman jälkeen. Voitto oli erityisen merkittävä hetki Särkipajulle loukkaantumisen jälkeen.
– Minulla ei ollut odotuksia tullessani tänne, toivoin vain pääseväni finaaliin. Näin suuren kilpailun voittaminen merkitsee todella paljon. Katsoin etukäteen videoita viime vuoden kisasta ja ajattelin, että taso on aivan omassa luokassaan. Paikan päällä yleisön energia oli kuitenkin jotain, mitä en ole koskaan kokenut, ja se antoi ehdottomasti lisäpotkua, Särkipaju iloitsi voiton jälkeen.
Särkipajun voitto osoittaa, että suomalaislaskijat ovat maailman huipulla katulaskemisessa.
Mukana katulautailumaailman ykkösnimet
Telman lisäksi kisaan osallistui kaarti maailman parhaita katulaskijoita, kuten Benny Milam, Lucas Magoon, Halldor Helgason, Jess Perlmutter ja Zeb Powell. Miesten sarjan kokonaisvoiton vei New Jerseyläinen LJ Henriquez. Hän kuvaili voittoa uransa merkkipaaluksi.
– Red Bull Heavy Metal on tällä hetkellä katulumilautailun ykköstapahtuma maailmassa. Tuntuu epätodelliselta voittaa täällä, lähellä kotia, ystävien ja perheen edessä. Kaikki kisaajat ovat lajin huippuja, joten minun piti antaa kaikkeni jokaisella laskulla voittaakseni, Henriquez iloitsi.
Kiertue huipentuu Helsinkiin lauantaina 7.3.
Red Bull Heavy Metal 2026 -kiertue saa jatkoa viikonloppuna Kanadan Montrealissa ja huipentuu lauantaina 7.3.2026 Helsingin Senaatintorille. Helsingin kisassa nähdään Bostonin mestarit Telma ja LJ sekä muita katulautailun huippunimiä. Paikalle odotetaan jopa 15 000 katsojaa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Päivän juontajat ovat Eero Ettala ja Hannu-Pekka “HP” Parviainen.
Bostonin Red Bull Heavy Metal 2026 -kilpailun voittajat
Kokonaiskilpailu
Naiset: Telma Särkipaju
Miehet: LJ Henriquez
Naiset – Zone 1
- Telma Särkipaju
- Veda Halen
- Jaylen Hanson
Naiset – Zone 2
- Egan Wint
- Jess Perlmutter
- Veda Halen
Naiset – Zone 3
- Jess Perlmutter
- Telma Särkipaju
- Egan Wint
Miehet – Zone 1
- Benny Milam
- Mees Oostdijk
- Nick Fox
Miehet – Zone 2
- LJ Henriquez
- Beck Lobben
- Benny Milam
Miehet – Zone 3
- Nick Fox
- LJ Henriquez
- Benny Milam
