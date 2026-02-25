Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen määrä kasvussa

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus, eli Espoon sopimus, hyväksyttiin Espoossa 25.2.1991. Sopimus vahvistaa kansalaisten ja sidosryhmien oikeuksia osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Espoon sopimus ja sen pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-pöytäkirja) velvoittavat arvioimaan erilaisten hankkeiden sekä viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien, mukaan lukien kaavojen, mahdolliset rajat ylittävät ympäristövaikutukset hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista. Sopimuksessa määrätään sopimusosapuolten velvoitteista tiedottaa, kuulla ja neuvotella silloin, kun toiminnan merkittävät ja todennäköiset ympäristövaikutukset voivat ulottua muiden valtioiden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään selvittämään, vähentämään tai estämään hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) tarkoittaa viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia niiden valmisteluvaiheessa.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on hoitanut Espoon sopimuksen ja SOVA-pöytäkirjan mukaisia tiedotus-, neuvottelu- ja kuulemistehtäviä Suomessa vuodesta 2023 lähtien. Tänä aikana kansainvälisten arviointimenettelyjen määrä on kasvanut voimakkaasti. Syken toimikaudella vuosina 2023–2025 on käynnistynyt yhteensä 77 menettelyä, eli noin 40 prosenttia kaikista vuoden 1996 jälkeen vireille tulleista menettelyistä.

”EU-maiden investoinnit vihreän siirtymän energiantuotannon hankkeisiin, kuten tuulivoimaan, ovat kasvussa, eikä kehityksen odoteta hidastuvan lähivuosina. Se merkitsee, että myös kansainvälisten kuulemismenettelyiden määrä tulee todennäköisesti vielä kasvamaan”, kertoo palvelupäällikkö Jenni Juslén Suomen ympäristökeskuksesta.

Vuoden 2025 lopussa käynnissä oli yhteensä 99 valtioiden rajat ylittävää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Monivaiheinen prosessi voi kestää useita vuosia. Siinä kuullaan vaikutusten kohteena olevien valtioiden viranomaisia ja kansalaisia sekä neuvotellaan ympäristö- ja terveysvaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Vuosina 1996–2025 Suomessa on tullut vireille yhteensä 176 valtioiden rajat ylittävää YVA- ja SOVA-menettelyä. Niistä 75 on koskenut Suomessa toteutettavia hankkeita ja 101 muissa maissa toteutettavia hankkeita. Noin 40 % kaikista vireille tulleista menettelyistä on käynnistynyt vuosina 2023–2025. Suomen ympäristökeskus

Energiantuotanto korostuu hanketyypeissä

Valtaosa uusista kansainvälisistä YVA-menettelyistä liittyy energiantuotannon hankkeisiin, kuten maa- ja merituulivoima-, ydinvoima- ja vetyhankkeisiin. Viime aikoina vireille on tullut myös täysin uudenlaisia hanketyyppejä.

”Esimerkiksi viime heinäkuussa Ruotsi ilmoitti käynnistäneensä YVA-menettelyn hankkeesta, jossa haetaan lupaa mangaaninoduleiksi kutsuttujen monimetallisten kiviainesten louhintaan Perämeren pohjasta Ruotsin talousvyöhykkeellä. Suomi on ilmoittanut osallistuvansa tämän hankkeen YVA-menettelyyn, joten suomalaiset pääsevät kertomaan kantansa asiaan,” kertoo ylitarkastaja Julianna Reunanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Toinen viime aikoina vireille tullut uusi hanketyyppi on pienydinvoima. Pienydinvoimaloita koskevia valtioiden rajat ylittäviä YVA-menettelyjä on käynnissä Pohjoismaihin suunnitelluista hankkeista.

Joskus hankkeella on useita aiheuttajamaita ja vaikutuksetkin voivat ulottua moneen maahan. Tällaisia monenvälisiä YVA-menettelyjä on käynnissä esimerkiksi Euroopan energiaomavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvien vetyputkireittien osalta.

Espoon sopimus antaa vaikutusmahdollisuuksia

Espoon sopimus vahvistaa kansalaisten oikeuksia osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Tavoitteena on varmistaa, että vaikutusalueen asukkaat ja muut osapuolet saavat tietoa hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista, jotka voivat vaikuttaa heidän ympäristöönsä, ja voivat osallistua vaikutusten arviointiin ja sitä kautta hankkeiden suunnitteluun. Suomalaisilla on näin ollen mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa myös muiden maiden hankkeisiin.

Suomen ympäristökeskus kuuluttaa vireillä olevat menettelyt verkkosivuillaan ja julkaisee niitä koskevat lausuntopyynnöt lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisäksi Syke ylläpitää asiaan liittyviä verkkosivuja ymparisto.fi-palvelussa.