Helsinki etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä
25.2.2026 10:50:40 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Järjestämme keskiviikkona 4. maaliskuuta infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki Helsingin perhehoidosta kiinnostuneet.
Esittelemme tilaisuudessa perhehoidon eri toimintamuotoja kuten sijaisvanhemmuutta sekä tuki- ja vastaanottoperhetoimintaa.
Tilaisuudessa on paikan päällä myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta perhehoidon polustaan ja kokemuksistaan.
Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.3.2026 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A). Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tulee tehdä tiistaihin 3.3.2026 klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi.
Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi
Perhehoitajana voivat toimia niin sinkut, pariskunnat kuin lapsiperheetkin. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta. Me annamme valmennusta ja kuljemme perhehoitajan rinnalla.
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua:
-
tukiperheeksi viikonlopun ajaksi
-
sijaisperheen lomasijaiseksi
-
työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
-
kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana
Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt
Helsingin perhehoito
Anu Turri, perhehoidon päällikkö
anu.turri@hel.fi, puh. 050 3289983
Tukiperheiden haastattelupyynnöt
Teemu Tuominen, lapsiperhepalvelujen päällikkö
teemu.tuominen@hel.fi, puh. 040 5637851
