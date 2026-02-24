Helsinki etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä

Esittelemme tilaisuudessa perhehoidon eri toimintamuotoja kuten sijaisvanhemmuutta sekä tuki- ja vastaanottoperhetoimintaa.

Tilaisuudessa on paikan päällä myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta perhehoidon polustaan ja kokemuksistaan.

Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.3.2026 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A). Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tulee tehdä tiistaihin 3.3.2026 klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi.



Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi

Perhehoitajana voivat toimia niin sinkut, pariskunnat kuin lapsiperheetkin. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta. Me annamme valmennusta ja kuljemme perhehoitajan rinnalla.



Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua:

tukiperheeksi viikonlopun ajaksi

sijaisperheen lomasijaiseksi

työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi

kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana



Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt

Helsingin perhehoito

Anu Turri, perhehoidon päällikkö

anu.turri@hel.fi, puh. 050 3289983

Tukiperheiden haastattelupyynnöt

Teemu Tuominen, lapsiperhepalvelujen päällikkö

teemu.tuominen@hel.fi, puh. 040 5637851