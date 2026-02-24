Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsinki etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä

25.2.2026

Järjestämme keskiviikkona 4. maaliskuuta infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki Helsingin perhehoidosta kiinnostuneet.

Esittelemme tilaisuudessa perhehoidon eri toimintamuotoja kuten sijaisvanhemmuutta sekä tuki- ja vastaanottoperhetoimintaa.    

Tilaisuudessa on paikan päällä myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta perhehoidon polustaan ja kokemuksistaan.   

Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.3.2026 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A). Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tulee tehdä tiistaihin 3.3.2026 klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi.  

 
Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi  

Perhehoitajana voivat toimia niin sinkut, pariskunnat kuin lapsiperheetkin. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta. Me annamme valmennusta ja kuljemme perhehoitajan rinnalla. 
 
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua: 

  • tukiperheeksi viikonlopun ajaksi 

  • sijaisperheen lomasijaiseksi  

  • työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi   

  • kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana  
     

Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta

Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt  

Helsingin perhehoito  

Anu Turri, perhehoidon päällikkö 

anu.turri@hel.fi, puh. 050 3289983 

Tukiperheiden haastattelupyynnöt  

Teemu Tuominen, lapsiperhepalvelujen päällikkö  

teemu.tuominen@hel.fi, puh. 040 5637851 

