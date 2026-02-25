Vähähiiliset Lakka IKI -betonituotteet ovat pian saatavilla K-Raudoissa
25.2.2026
K-Rauta ottaa valikoimiinsa Lakan aivan uudella, puhtaammalla teknologialla valmistetut betonituotteet.
K-Rauta alkaa ensimmäisenä rautakauppana myydä joensuulaisen betonituotevalmistajan Lakan vastuullisia Lakka IKI -pihakiviä. Niiden tuotannossa käytetään uutta betonin kovetusmenetelmää, jossa osa sementistä korvataan kasvihuonekaasu hiilidioksidilla. Uusien Lakka IKI -tuotteiden hiilijalanjälki on jo alkuvaiheessa noin 50 prosenttia pienempi kuin perinteisillä betonikivillä.
Lakka IKI oli K-Raudalle helppo valinta. Vastuullisuus ja omat ympäristötavoitteet painoivat vaakakupissa.
“Kun merkittävä pihakivien valmistaja tuo näin selkeästi vastuullisen ratkaisun tarjolle, niin toki suhtaudumme siihen erittäin positiivisesti. Olemme seuranneet alan kehitystä tarkkaan, ja Lakka IKI on kaupallisesti uskottava kestävä ratkaisu tässä tuoteryhmässä”, K-Raudan piharakentamisen tuoteryhmävastaava Ari Lepistö sanoo.
Pihakiven kaltaisessa kuluttajatuotteessa vähähiilisyys ei voi tarkoittaa kompromissia ulkonäössä, käytettävyydessä ja laadussa. Lakka IKI ei niiltä osin poikkea perinteisesti valmistetuista tuotteista.
“Kaupan alalla tuote on vastuullinen, vasta kun se on ostettu ja sitä käytetään. Vähähiilisinkään tuote ei voi jäädä varastoon makaamaan saati tulla hävitetyksi, koska ei se ole kestävää. Siksi vaihtoehtojen on oltava kuluttajien vaatimusten mukaisia”, Lepistö sanoo.
Teknologia todistaa kaupalliset mahdollisuutensa
Lakalle sen pioneerityön pääseminen rautakauppa-alan markkinajohtajan valikoimiin on luonnollisesti suuri onnistuminen.
“Olemme ylpeitä siitä, että aivan uudella tavalla valmistettu Lakka IKI on pian kuluttajien saatavilla joka puolella Suomea”, Lakan toimitusjohtaja Juho Hiltunen sanoo.
Lakka IKI -tuotteiden valmistus alkaa Lakan Joensuun tehtaalla maaliskuussa. K-Rautoihin ne tulevat pian sen jälkeen. Uuden tuotantolinjan avajaiset pidetään Joensuussa 6.3.2026.
“Meille on erittäin tärkeää, että betonituoteala on omalta osaltaan mukana kestävässä kehityksessä”, Hiltunen sanoo.
Lakka IKI -pihakivet valmistetaan joensuulaisen Carbonaiden kehittämällä menetelmällä. Lakka on Carbonaiden suurin teollinen asiakas tähän mennessä.
“On hieno todiste teknologiamme laadusta, että sen avulla tehdyt tuotteet pääsevät markkinoille K-Raudan kaltaisen valtakunnallisen toimijan kautta”, Carbonaiden johtaja Jonne Hirvonen sanoo.
Lakka
Lakka on vuonna 1965 perustettu betonituoteyhtiö, joka tuottaa kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita. Yhtiöllä on tehtaat Joensuussa, Jalasjärvellä, Varkaudessa ja Lopella.
