KPY-konsernin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2025: KPY jatkaa vahvistumistaan − liike-elämänvoimaa rakennetaan kolmen sijoitussalkun kautta

VUOSI 2025 LYHYESTI

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Tuloskehitys ja taloudellinen asema 2025

KPY:n omaisuuden NAV (net asset value, nettovarallisuusarvo) tilikauden 2025 päättyessä oli yhteensä 246,3 (179,6) miljoonaa euroa ja osuuskohtainen omaisuuden NAV 9,65 (8,09) euroa. KPY raportoi omaisuuden NAV:n uutena mittarina.

KPY:n hallitus esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle, että osuuskorkoa tilikauden 2025 tuloksesta maksetaan 0,10 (0,09) euroa osuudelta eli yhteensä noin 2,6 (2,0) miljoonaa euroa.

KPY-konsernin liikevaihto oli 167,4 (224,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vertailukaudesta konsernirakenteessa tehtyjen strategian mukaisten muutosten vuoksi.

KPY-konsernin liikevoitto oli 14,8 (32,4) miljoonaa euroa. KPY-konsernin operatiivinen kannattavuus parani merkittävästi tilikaudella. Operatiivista kannattavuutta kuvaava KPY-konsernin oikaistu liikevoitto oli 9,0 (2,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto on ilmoitettu ilman yritysjärjestelyiden myyntivoittoja/-tappioita sekä kertaluonteisia omaisuuden arvonalennuksia ja myyntivoittoja.

KPY-konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 22,7 (-2,1) miljoonaa euroa.

KPY-konsernin omavaraisuusaste oli 54,4 (46,5) prosenttia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2026

KPY jatkaa liiketoimintansa kehittämistä keskittymällä kolmeen sijoitussalkkuun: infrastruktuuri, private equity ja tasesijoitukset.

Infrastruktuurisalkussa liikevaihdon ja tuloksen odotetaan vuoden aikana hieman laskevan Novapoliksen vuokrauksen käyttöasteen alentumisen vuoksi. Novapoliksen osingonmaksukyvyn odotetaan kuitenkin säilyvän lähes edellisvuoden tasolla.

Private equity -salkussa keskitytään Sentican uuden rahaston keräämiseen. Rahaston keräämisessä onnistumisella on keskeinen vaikutus tulevaan private equity -sijoitustoimintaan ja sen laajuuteen. Sentican hallinnoimista rahastoista kertyy hallinnointipalkkioita.

Tasesijoitussalkun omistusyhtiöissä keskitytään kannattavan kasvun rakentamiseen. Yhtiöitä kehitetään tulevia irtautumisia varten. Kokonaisuutena salkussa olevien yhtiöiden liikevaihdon odotetaan kehittyvän myönteisesti ja tuloksen jonkin verran vahvistuvan, mutta yhtiökohtaisessa kehityksessä voi olla merkittäviäkin eroja.

KPY tavoittelee sijoituskohteiden merkittävää arvon kasvattamista.

TOIMITUSJOHTAJA ANSSI LEHIKOISEN KATSAUS:



Vuonna 2025 jatkoimme KPY:n muutosta. Uudistimme KPY:n sijoitussalkut ja kirkastimme strategiamme. KPY on sijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta. Haluamme synnyttää liike-elämänvoimaa vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. Tätä toteutamme sijoittamalla kolmeen sijoitussalkkuun: infrastruktuuri, private equity ja tasesijoitukset. Loppuvuonna 2025 tehty pääomasijoitusyhtiö Sentican hankinta on keskeinen askel tässä kehityksessä ja mahdollistaa arvon kasvattamisen yhä laajemmin rahastojen kautta. Samalla Sentican johdon omistamasta yhtiöstä tuli merkittävä omistaja KPY:ssä.

Osana toimintamme kehittymistä sijoitusyhtiöksi täydennämme tunnuslukujamme. Ensimmäistä kertaa raportoitava KPY:n omaisuuden nettovarallisuusarvo (NAV) oli vuonna 2025 yhteensä 246,3 (179,6) miljoonaa euroa. Sijoitussalkkujen vahvistamiseksi tehty laaja-alainen työ näkyy NAV:n arvon kasvuna vuodesta 2024 vuoteen 2025. Tavoitteenamme on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustemme arvoa. Tähtäämme siihen, että tämä heijastuu tulevaisuudessa omistajillemme sekä osuuden arvon että osuuskoron positiivisena kehityksenä. Tulevilla raportointikausilla tulemmekin raportoimaan omaisuuden NAV:n kehityksestä ja seuraamme NAV:ia sekä osuuskorkoa keskeisinä tunnuslukuina.

Toimintamme systemaattisen kehittämisen ja uudistamisen myötä KPY-konsernin taloudellinen kehitys on vahvistunut selkeästi, mikä näkyy niin tuloksessa kuin konsernin parantuneessa taloudellisessa asemassa. Tilikauden oikaistu liikevoitto oli 9,0 (2,5) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 54,4 (46,5) prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana aloitetut rakenteelliset muutokset ja sopeutustoimet on pääosin toteutettu, ja olemme siirtyneet seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa luomme liike-elämänvoimaa sijoitussalkkujemme kautta.

Vakaata kassavirtaa tuottanut Novapolis on jatkossakin keskeinen osa KPY:n infrastruktuurisalkkua ja panostamme yhtiön kasvuun. Novapoliksen lähes 30 miljoonan euron rakennusinvestointi Kuopion keskustaan vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin tuottopotentiaalia. Tulevaisuudessa olemme kiinnostuneita tekemään myös muita infrasijoituksia ja infrastruktuurisalkun toimintaa kehitetään Novapoliksen lisäksi rahastojen suuntaan.

Private equity -salkku muodostuu tällä hetkellä Senticasta. KPY:n ja Sentican yhteistyö mahdollistaa uuden merkittävän rahaston keräämisen sekä pitkällä aikavälillä myös seuraavien rahastojen keräämisen. Senticalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus yritysten kasvun ja kehityksen tukemisesta pääomasijoittajana. KPY toimii uusien rahastojen ankkurisijoittajana ja pääomien kokoajana. Rahasto tuo KPY:n sijoituksiin hajautusta sekä tulovirtaa mahdollisina tuottopalkkioina ja Sentican saamina hallinnointipalkkioina. Tämä tukee osuuden arvon ja osuuskoron kehitystä.

Tasesijoitussalkussa keskitymme kehittämään omistusyhtiöitämme yhdessä yhtiöiden johdon ja muiden omistajien kanssa. Tähtäämme kannattavaan kasvuun ja arvon kehitykseen, jonka jälkeen tavoitteenamme on irtautua yhtiöistä hallitusti noin viiden vuoden kuluessa. Haemme irtautumisista merkittävää tuottoa. Jatkossa KPY sijoittaa taseestaan Sentican hallinnoimiin rahastoihin.

Sijoitussalkkujen uudistumisen myötä uudistamme myös talousraportointiamme, mikä näkyy tämän tiedotteen rakenteessa. Raportointiin tehdyillä muutoksilla haluamme tarjota selkeän kuvan sijoitussalkkujemme tilanteesta ja mahdollistaa niiden johdonmukaisen kehityksen seurannan. Omaisuuden NAV:n julkaiseminen on osa tätä kehitystä. Viestintäämme täydentää myös myöhemmin keväällä 2026 julkaistava vuosikertomus, jonka osana julkaistaan KPY:n ensimmäinen vastuullisuusraportti.

Taloudellisen tilanteen vahvistumisen, strategian toteuttamisessa edistymisen sekä tytäryhtiöiden tilanteen selkeytymisen myötä etenemme KPY:n mahdollisen listautumisen valmistelussa First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Tavoitteenamme on toteuttaa listautuminen vuoden 2026 aikana, mikäli yleinen markkinatilanne sen mahdollistaa, eikä konsernin tilanteessa tapahdu odottamattomia muutoksia. Asiasta tai aikataulusta ei ole vielä tehty päätöksiä. Tiedotamme listautumisen etenemisestä aikanaan erikseen.

KPY:n suunta on selkeä: haemme aktiivisesti kasvua, vaikuttavuutta ja positiivista omistaja-arvon kehitystä. Vakaa taloudellinen tilanne, kirkastettu strategia ja aktiivinen omistajuus luovat perustan kestävälle arvonluonnille niin omistajillemme kuin sijoituskohteillemme.

HALLITUKSEN OSUUSKORKOESITYS

KPY:n hallitus esittää edustajistolle, että vuoden 2025 tuloksesta osuuskorkoa jaetaan 0,10 (0,09) euroa osuudelta eli yhteensä noin 2,6 (2,0) miljoonaa euroa. Osuuskorko on noin 25 %:ia omistusten KPY:lle vuonna 2025 tuomasta nettokassavirrasta.

Esitys vastaa KPY:n taloudellista tavoitetta. Tavoitteena on jakaa osuuskorkoa omistusten KPY:lle tuottamasta nettotuotosta vähintään 20 %, kasvattaen osuuskorkona jaettavaa osuutta noin 60 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Päätöksen osuuskorosta tekee KPY:n edustajisto varsinaisessa kokouksessaan keväällä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT

KPY kirkasti strategiaansa ja uudisti sijoitussalkkunsa loppuvuonna 2025. Strategiaa toteutetaan kolmen sijoitussalkun – infrastruktuuri, private equity ja tasesijoitusten – kautta.

KPY hankki suunnatulla osuusannilla pääomasijoitusyhtiö Sentica Partners Oy:n (Sentica). KPY omistaa 100 % Senticasta ja Sentican johdon omistamasta yhtiöstä tuli merkittävä omistaja KPY:ssä. Järjestely toteutui 22.12.2025. Suunnatussa osuusannissa uusia osuuksia annettiin merkittäväksi 3 316 107 kappaletta. Osuusanti toteutettiin siten, että uusia osuuksia vastaan Osuuskunta KPY:lle luovutettiin liiketoimintakokonaisuus, johon kuuluu Sentica Partners Oy:n osakekanta sekä osakekantaan liittyvä velka.

Keskisuomalainen Oyj ja Novapolis sopivat 21.11.2025 järjestelystä, joka mahdollistaa uuden Novapolis-kiinteistön rakentamisen Kuopion keskustaan Vuorikadulle. Keskisuomalainen teki järjestelyn yhteydessä 4,0 miljoonan euron sijoituksen Novapolikseen, ja siitä tuli Novapoliksen vähemmistöomistaja 3,47 prosentin omistusosuudella tammikuussa 2026. Samassa yhteydessä KPY sijoitti Novapoliksen uudishankkeeseen 7,4 miljoonaa euroa.

Mandatum Asset Management Growth Equity II -rahasto (MAM Growth Equity II) ja Osuuskunta KPY allekirjoittivat 26.6.2025 sopimuksen, jonka mukaisesti MAM Growth Equity II sijoitti Epicaliin. Järjestely toteutui 3.10.2025. KPY jatkaa Epicalin toisena pääomistajana 50 prosentin omistusosuudella.

KPY:n edustajiston vaalit järjestettiin 19.11.–3.12.2025. Vaalissa valittiin edustajiston 1.1.2026 alkavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi 15 edustajaa erovuoroisten tilalle.

Karoliina Malmi nimitettiin KPY:n hallituksen jäseneksi 7.5.2025 alkaen.

Kyösti Karhunen nimitettiin Novapoliksen toimitusjohtajaksi 10.3.2025 alkaen.

Tämä tiedote on tiivistelmä KPY-konsernin vuosikatsauksesta 2025. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän lehdistötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.kpy.fi/sijoittajalle/taloudelliset-tiedot/