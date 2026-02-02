Atradius: Rakennusala kasvaa globaalisti 2,3 % vuonna 2026
2.3.2026 11:50:42 EET | Atradius | Tiedote
Atradiuksen tuore Industry Trends: Construction – February 2026 -raportti ennakoi rakennusalan globaalin kasvun jatkuvan maltillisena vuonna 2026. Suomessa markkinanäkymät paranevat asteittain erityisesti asuntorakentamisen ja infrarakentamisen osalta, mutta rakennusalaa jarruttavat edelleen kuluttajien ja sijoittajien epävarmuus sekä kustannuspaineet.
Raportin mukaan globaalin rakennustuotannon kasvun ennustetaan kiihtyvän 2,3 prosenttiin vuonna 2026, mutta kehittyneissä talouksissa – Suomi mukaan lukien – kasvu jää selvästi maltillisemmaksi. Tämä kuvastaa yritysten varovaista suhtautumista uusiin investointeihin epävarmassa talousympäristössä.
Asuntorakentaminen elpymässä – muu rakentaminen laahaa
Asuinrakentamisen globaalit näkymät ovat raportin mukaan paranemassa, kun madaltuneen korkotason vaikutukset alkavat vähitellen näkyä kysynnässä. Suomessa tämä tarkoittaa asteittaista helpotusta pitkään jatkuneeseen rakentamisen hiljaiseloon, vaikka elpyminen etenee viiveellä.
Infrarakentaminen tukee markkinaa
Maa- ja vesirakentaminen on raportin mukaan yksi rakennusalan vakaimmista segmenteistä. Julkiset investoinnit ja suuret infrastruktuurihankkeet tuovat vakautta markkinaan ja tasapainottavat yksityisen sektorin varovaisuutta. Yritysten investointipäätöksiä jarruttavat kuitenkin edelleen heikko ennustettavuus, geopoliittiset riskit ja kauppapoliittiset jännitteet.
Työvoima- ja kustannuspaineet korostuvat
Atradiuksen raportin mukaan kehittyneissä talouksissa haasteina ovat osaavan työvoiman saatavuus ja korkeat työvoimakustannukset. Nämä tekijät heikentävät yritysten asemaa markkinoilla ja lisäävät projektiriskejä. Samanaikaisesti kohonneet materiaalikustannukset pitävät kustannuspaineet korkealla erityisesti kiinteähintaisissa urakoissa.
Rakennusyrityksiltä vaaditaan vahvaa riskienhallintaa
Vuonna 2026 Suomen rakennusmarkkina tarjoaa maltillisia kasvumahdollisuuksia, mutta toimintaympäristö säilyy vaativana. Atradiuksen raportti korostaa ennakoivan riskienhallinnan ja kassavirran turvaamisen merkitystä epävarmassa markkinatilanteessa.
“Suomessa rakennusalan suunta on hitaasti paranemassa, mutta vuosi 2026 vaatii yrityksiltä edelleen tarkkaa taloudenpitoa ja riskienhallintaa. Korkojen lasku tuo helpotusta erityisesti asuntorakentamiseen, mutta epävarmuus näkyy yhä investointipäätöksissä ja maksukäyttäytymisessä. Tässä ympäristössä kassavirran turvaaminen ja asiakkaiden maksukyvyn seuranta korostuvat entisestään”, kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.
Lisätietoja täältä: Industry trends construction February 2026
Yhteyshenkilöt
Jenna OllikainenAtradius Suomi / ViestintäPuh:+358405157069jenna.ollikainen@atradius.com
Juhani LaitalaAtradius Suomi / MaajohtajaPuh:+358500508368juhani.laitala@atradius.com
Meistä
Atradiuksen Suomen toimistossa Helsingissä työskentelee luottovakuuttamisen, takaamisen ja riskienhallinnan asiantuntijoita.
Tuemme suomalaisia yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Laaja verkostomme auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.
Olemme osa kansainvälistä organisaatiota, joka toimii yli 50 eri maassa. Meillä on käytössämme laaja tietokanta, joka kattaa yli 260 miljoonan yrityksen maksukäyttäytymistä eri puolilta maailmaa.
