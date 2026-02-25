Tynkkynen Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa: hallituksen kautta leimaa ennen kaikkea kohtuuttomuus
25.2.2026 13:19:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvosteli valtiopäivien avauskeskustelussa Orpon hallitusta kohtuuttomuudesta. Hallitus sai raskaan taakan, mutta päätti sysätä sen köyhimpien, hauraimpien ja haavoittuvimpien kannettavaksi.
Tynkkynen aloitti kuvaamalla, että hallitusta ei siunattu helpoilla ajoilla. Maailma elää nyt ehkä vaarallisimpia vaiheita sitten Kuuban ohjuskriisin 1962. Taloustilanne Suomessa on monessa suhteessa synkempi kuin edes eurokriisin aikaan. Samalla ilmastokriisi ja luontokato lähestyvät mahdollisesti kohtalokkaita keikahduspisteitä.
”Hallituksen osaa ei käykään kateeksi, eikä päätösten tekeminen näissä oloissa olisi helppoa millekään hallituspohjalle. Ei, vaikka oppositiossa voi välillä tulla houkutus antaa ymmärtää muuta”, Tynkkynen sanoi.
Jatkuvat synkät uutiset maailmalta luovat ihmisiin epävarmuutta. Mutta ennen kaikkea Tynkkysen mukaan epävarmuutta luovat arjen huolet.
”Arjen murheiden kanssa kamppaileville ihmisille ei ole epäselvää, mikä on Suomen talouden näkymätön jarru. He näkevät sen elämässään joka päivä. Se on talouden, työn ja turvan läpi kaikkialta elämään tunkeva epävarmuus”, Tynkkynen kuvasi.
Mitä vaikeammat ajat ovat, sitä tärkeämpää on Tynkkysen mukaan huolehtia siitä, että kaikki pysyvät mukana. Keneltäkään ei pidä myöskään vaatia kohtuuttomuuksia, niin kuin pääministeri Orpo itse on asian muotoillut.
”Mutta kohtuus – juuri se on tämän hallituksen politiikasta kaukana. Te olette ottaneet niiltä, joilla alun perinkin on ollut kaikkein vähiten, ja te olette antaneet niille, joilla alun perinkin on ollut kaikkein eniten”, Tynkkynen moitti.
Tynkkynen tarjosi historiankirjoja varten kiteytystä hallituksen kaudesta.
”Te saitte kantaaksenne raskaan taakan. Mutta sen sijaan, että olisitte jakaneet tuota taakkaa kantokyvyn mukaan, te päätitte sysätä ison osan siitä kaikkein köyhimpien, kaikkein hauraimpien ja kaikkein haavoittuvimpien tämän yhteiskunnan jäsenten kannettavaksi. Ja se jos jokin on läpeensä kohtuutonta”, Tynkkynen arvosteli.
Tynkkynen ehdotti puheenvuorossa hallitukselle kolme korjausliikettä, jotka se ehtisi vielä tehdä kautensa lopussa.
”Perukaa tehoton ja kallis yhteisöveron alennus. Hylätkää lisäleikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluista. Palauttakaa sosiaaliturvan suojaosat”, Tynkkynen luetteli.
Tutkimusten mukaan 90-luvun laman jäljet näkyvät vielä 30 vuotta myöhemmin. Tynkynen arvioi, että tämänkin hallituksen jälkiä joudutaan korjaamaan vielä ainakin sukupolven ajan.
”Hallituskausi lähestyy loppusuoraa. Vähintä, mitä voisitte nyt tehdä, on olla tekemättä enempää vahinkoa. Se olisi kohtuullista”, Tynkkynen päätti puheenvuoronsa.
