SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Kehysriihi testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun
25.2.2026 14:34:24 EET | SDP | Tiedote
SDP:n Lindtman painotti valtiopäivien avauskeskustelussa, että tuleva kehysriihi ratkaisee, ovatko hallituspuolueet aidosti sitoutuneet juuri solmittuun parlamentaariseen velkajarrusopuun.
– Ensimmäinen tulikoe on tuleva hallituksen kehysriihi. Se testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun – tässä ja nyt, Lindtman totesi.
Lindtmanin mukaan hallituksen on osoitettava olevansa valmis parantamaan budjettitalouden tasapainoa 1,4 miljardilla eurolla vielä tällä vaalikaudella, kuten Suomen EU-jäsenenä tekemät sitoumukset edellyttävät.
– Ovatko hallituspuolueet valmiita vähentämään velkaantumista myös käytännössä – ei vain puheissa? hän kysyi.
SDP on Lindtmanin mukaan valmis tekemään tarvittavat tasapainotuspäätökset. SDP luopuisi yhteisöveron alennuksesta, karsisi yritystukia sekä luopuisi yksityisen hoidon Kela-korvauksista, rajaisi kotihoidontukea ja ottaisi käyttöön maankäytön muutosmaksun.
Lindtman myös korosti, ettei talous tasapainotu ilman kasvua ja työllisyyttä. SDP esittää kasvutoimiksi ensiasunnon ostajien tukemista, yritysten kasvurahoituksen vahvistamista sekä täsmätoimia suurtyöttömyyden vähentämiseksi.
Lue alta puheenjohtaja Lindtmanin puhe kokonaisuudessaan:
(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)
Arvoisa puhemies, ärade talman,
Eduskunta on kokoontunut nyt vaalikauden viimeisille valtiopäiville. Viimeiset merkittävät päätökset ovat edessämme.
Orpon–Purran hallituksen tilinpäätös on jo näkyvissä: työllisyyden ja kasvun laiminlyönti sekä työmarkkinoille luotu epävarmuus ovat kostautuneet talouskehityksessä ja ennätyksellisessä velkaantumisessa.
Marinin hallituksen aikaa rytmittivät koronakriisi, energiakriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tälle hallitukselle ulkoisista vitsauksista jäi Ukrainan sota. Olisi siis ollut kaikki edellytykset lunastaa vaalilupaukset velkaantumisen lopettamisesta.
Kolmen vuoden jälkeen on lupa odottaa taloudessa selvää käännettä. Korkotaso on laskenut, inflaatio rauhoittunut ja palkansaajien ostovoima paranee tasapainoisten työmarkkinaratkaisujen ansiosta. Euroopassa työllisyys ja kysyntä ovat pysyneet hyvinä, ja talous kasvaa myös Venäjän rajavaltioissa. Ruotsissa ennustetaan tälle vuodelle jo 2,6 prosentin kasvua.
Mutta Euroopassa on yksi poikkeus: Suomi.
Arvoisa puhemies,
Orpon oikeistohallituksen johdolla Suomen kasvu oli viime vuonna heikointa kehittyneissä maissa.
Työttömyys on EU:n korkeinta.
Velkaantuminen on EU:n nopeinta.
Sota ja Venäjän raja eivät selitä tätä kaikkea. Hallitus antoi niistä huolimatta suuria lupauksia.
Luvattiin 100 000 uutta työpaikkaa – ei ole nähty.
Luvattiin pysäyttää velkaantuminen – ei ole tapahtunut. Orpo–Purra ottaa enemmän velkaa kuin edeltäjänsä.
Luvattiin välttää EU:n talouden tarkkailuluokka – sillä luokalla ollaan, etupulpetissa.
On tulossa: menetetty vaalikausi.
Oikeistohallituksen saldo vetää hiljaiseksi. Kolme vuotta on kulunut lähinnä edeltäjän arvosteluun. Nyt aika käy jo vähiin.
Arvoisa puhemies,
Talous on myös psykologiaa. Uskallanko ostaa asunnon, investoida yritykseen, aloittaa uutta?
Hallitus on rapauttanut Suomesta historiallisesti tärkeimmän menestystekijämme: luottamuksen.
Siksi on merkittävää, että suuri enemmistö puolueista on sitoutunut realistisen talouslinjan mukaiseen parlamentaariseen sopuun. Kahdeksan puolueen yhteinen linjaus antaa kansalaisille ja yrityksille viestin vastuunkannosta ja yhteistyökyvystä.
Mutta sopimus ei vielä yksin Suomea pelasta. Sen uskottavuus mitataan teoissa.
Ja ensimmäinen tulikoe on tuleva hallituksen kehysriihi.
Se testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun – tässä ja nyt.
Onko tämä hallitus valmis tekemään oman osansa ja valmis parantamaan budjettitalouden tasapainoa 1,4 miljardilla eurolla vielä tällä vaalikaudella, kuten EU-jäsenenä tekemämme sitoumukset edellyttävät?
Ovatko siis hallituspuolueet valmiita vähentämään velkaantumista myös käytännössä – ei vain puheissa?
SDP on valmis tekemään tarvittavat talouden tasapainotuspäätökset. Ja jos hallitus kaipaa vaihtoehtoja, tarjoamme tiekartan.
Ensinnäkin luovutaan kalliista ja tehottomasta yhteisöveron alennuksesta, toiseksi karsitaan yritystukia ja kolmanneksi luovutaan yksityisen hoidon tehottomiksi osoittautuneista Kela-korvauksista, rajataan kotihoidontukea ja otetaan käyttöön maankäytön muutosmaksu.
Mutta tämä vaalikausi on todistanut, ettei talous tasapainotu ilman kasvua ja työllisyyttä.
Siksi esitämme myös kolmea kiireellisintä kasvutoimea:
Laitetaan asuntomarkkinat liikkeelle tuntuvilla kannusteilla ensiasunnon ostajille, pistetään yritysten kasvurahoitus kuntoon jykevillä toimilla ja tehdään vaikuttavat täsmätoimet suurtyöttömyyden nujertamiseksi – tuplataan nuorten työllistymistuki, parannetaan kotitalousvähennystä hoiva- ja hoitotyössä ja tuetaan pieniä yrityksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa.
Koska eihän se nyt voi olla niin, että työtön ei saa opiskella, yrittää eikä tehdä vapaaehtoistyötä – mutta risusavottaan on mentävä, kun Purran pilli soi.
Arvoisa puhemies,
Suomi on ajettu vaikeaan tilanteeseen. Mutta suunta voidaan vielä kääntää oikeilla päätöksillä – ja aloittamalla ne nyt.
Luottamus palaa vain, jos päätökset koetaan taas oikeudenmukaisiksi:
kun yhteisvastuu voittaa ahneuden,
kun hoitoonpääsy voittaa veronkevennykset varakkaimmille,
ja kun toisesta välittäminen voittaa itsekkyyden.
Silloin luottamus palaa, ja alkaa Suomen käänne.
Kiitos.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti LindtmanSDP:n puheenjohtaja
Yhteydenotot:
puoluejohdon erityisavustaja Iisakki Kiemunki, p. 050 586 5697, iisakki.kiemunki@eduskunta.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Niina Malm: Hallituksen EU-vaikuttamisen tulos on karmea mahalasku19.2.2026 09:24:31 EET | Tiedote
Euroopan komissio julkisti eilen suunnitelman EU:n itäisten raja-alueiden tukemiseksi. Luvassa on lainarahaa, mutta ei uutta suoraa tukea. Lopputulos on Orpon hallitukselta nolo epäonnistuminen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksella pitäisi olla selkärankaa puolustaa päätöksiään ilman sumutusyrityksiä14.2.2026 12:04:27 EET | Tiedote
Kokoomus on korostanut viestinnässään tällä viikolla keväällä valmisteltavaa tasa-arvolain uudistusta. Tämä on tietoinen keino väistää keskustelua kokoomukselle vaikeasta aiheesta: hallitus heikentää työntekijän asemaa ja samalla lisää raskaussyrjintää.
SDP publicerade sin första omfattande Ålandspolitik: Ett starkt Åland, ett starkt Finland13.2.2026 10:58:43 EET | Pressmeddelande
SDP offentliggjorde på fredagen i Mariehamn sin nya Ålandspolitik under rubriken Ett starkt Åland, ett starkt Finland. Det är, såvitt känt, första gången ett stort finländskt parti har tagit fram ett så omfattande och heltäckande dokument om Ålandspolitiken.
SDP julkaisi ensimmäisen laajan Ahvenanmaa-politiikkansa: Vahva Ahvenanmaa, vahva Suomi13.2.2026 10:58:43 EET | Tiedote
SDP julkisti perjantaina Maarianhaminassa uuden Ahvenanmaa-politiikkansa otsikolla Vahva Ahvenanmaa, vahva Suomi. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen suomalaisen suuren puolueen laatima näin laaja ja kokonaisvaltainen Ahvenanmaan politiikkaa käsittelevä dokumentti.
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Kokoomuksen olisi aika katsoa kameran sijaan peiliin12.2.2026 14:00:28 EET | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisuuksien helpottamisesta on valtava karhunpalvelus erityisesti nuorille naisille, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme