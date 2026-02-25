S-Pankilla pankkialan paras maine
26.2.2026 08:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote
S-Pankin maine on pankkialan paras ja sen kokonaismaine sekä kaikki ulottuvuudet ovat kasvaneet entisestään edellisvuoden tuloksista, selviää tuoreesta Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksesta. Tutkimuksen osa-alueista S-Pankin tuloksissa eniten nousivat työnantajuutta, tuotteita ja palveluita sekä taloutta mittaavat arvosanat.
Reputation and Trust Analytics selvittää vuosittain Luottamus&Maine –tutkimuksessaan kansalaisten näkemyksiä finanssialan toimijoiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden maineesta. Tänään julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa S-Pankin kokonaismaineen arvosana nousi jälleen edellisen vuoden lukemista, ollen 3.79.
Kokonaisarvosanallaan S-Pankki pitää paikkansa pankkialan ykkösenä. S-Pankin arvosana kohoaa kirkkaasti myös finanssialan yleistä 3.28 arvosanaa korkeammalle tasolle.
“Olemme tällä strategiakaudella panostaneet palveluidemme kehittämiseen asiakasymmärrykseen vahvasti nojaten. On ollut suuri ilo huomata, että työmme kantaa jo hedelmää ja yhä useampi asiakkaamme valitsee meidät pääasialliseksi pankikseen. Myös tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että suuntamme on oikea ja luottamus meitä kohtaan on vankistunut entisestään”, S-Pankin asiakkuus- ja brändijohtaja Anni Hiekkanen sanoo.
Tutkimuksessa mainetta arvioidaan kahdeksalla osa-alueella asteikolla yhdestä viiteen. Osa-alueita ovat hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Kokonaisarvosana muodostuu keskiarvona eri osa-alueiden arvosanoista.
S-Pankin tuotteet ja palvelut keräävät kiitosta sujuvuudesta ja turvallisuudesta
S-Pankin arvosanat nousivat tuoreessa mittauksessa kaikilla osa-alueilla, mutta tuloksissa korostuvat etenkin tuotteet ja palvelut sekä talous. Vastaajat antoivat S-Pankin palveluiden turvallisuudelle arvosanaksi 3.94, mikä nousi edellisestä mittauksesta entisestään. Tuotteiden ja palveluiden yleisarvosana puolestaan harppasi 3.89:stä 3.95:een.
“Tavoitteenamme on olla Suomen mutkattomin pankki ja teemme valtavasti töitä sen eteen, että palvelumme ovat helppoja ja turvallisia käyttää ja ne löytyvät asiakkaidemme toiveiden mukaisesti mutkattomasti digistä. On hienoa nähdä, että nimenomaan tuotteita ja palveluita koskeva arvosana erottuu tuloksissa edukseen”, Hiekkanen sanoo.
Mitatuista osa-alueista suurin nousu tapahtui taloudessa. Talous sai erinomaisen arvosanan 4.01.
”Olemme erittäin vakavarainen pankki ja tuloksentekokykymme on hyvällä tasolla. Olemme kasvaneet hallitusti isompaan kokoluokkaan ja jatkamme edelleen kasvun tavoittelua strategiamme mukaisesti. Hyvän kehityksemme ansiosta luottoluokituksemme nousi vuoden 2025 lopulla”, S-Pankin talousjohtaja Mika Heikkilä sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni Hiekkanenasiakkuus- ja brändijohtajaPuh:010 767 9470anni.hiekkanen@s-pankki.fi
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
I år har finländarna börjat investera mer ivrigt än under tidigare år25.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
När S-Banken frågade om finländarnas nyårslöften om pengar i slutet av 2025 uppgav nästan varannan finländare att de ville förbättra kontrollen över den egna ekonomin i år. Löftena har infriats: i januari var antalet kunder som aktiverade tjänsten Spararen hos S-Banken hela 61 procent fler än genomsnittet. Mer än hälften av dem som har aktiverat tjänsten investerar för första gången i sitt liv.
Suomalaiset ovat aloittaneet tänä vuonna sijoittamisen aiempia vuosia innokkaammin25.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Lähes joka toinen suomalainen kertoi aikovansa parantaa taloudenhallintaansa tänä vuonna, kun S-Pankki kysyi 2025 loppuvuodesta suomalaisten uudenvuoden rahalupauksista. Lupauksia on lunastettu: tammikuussa S-Pankin Säästäjä-palvelun avanneiden asiakkaiden määrä oli peräti 61 % keskimääräistä korkeampi. Aloittaneista yli puolet sijoittaa ensimmäistä kertaa elämässään.
S-Banken Fastigheter Ab och Fennia förnyar Tammerfors Posthus – Terveystalo blir huvudhyresgäst16.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
S-Banken Fastigheter Ab och Fennia genomför en omfattande totalrenovering där Posthusets stomme och fasader bevaras och moderna, energieffektiva lokaler byggs i fastigheten. Huvudanvändare av de nyrenoverade lokalerna blir Terveystalo, som planerar en ny läkarcentral inklusive sjukhus i lokalerna.
S Pankki Kiinteistöt ja Fennia uudistavat Tampereen Postitalon – Terveystalo päävuokralaiseksi16.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
S-Pankki Kiinteistöt ja Fennia toteuttavat laajan peruskorjauksen, jossa Postitalon runko ja julkisivut säilytetään ja kiinteistöön rakennetaan modernit, energiatehokkaat tilat. Pääkäyttäjäksi uudistettuihin tiloihin on tulossa Terveystalo, joka suunnittelee tiloihin uutta lääkärikeskus-sairaalaa.
Efterfrågan på renoveringslån ökar – S-Banken erbjuder expertis för den ekonomiska planeringen av renoveringar i den nya säsongen av Kotoisa11.2.2026 08:12:17 EET | Pressmeddelande
Efterfrågan på renoveringslån har enligt S-Bankens statistik börjat öka något, och särskilt lån relaterade till grundrenoveringar intresserar för närvarande. I den nya säsongen av MTV3:s Kotoisa erbjuder S-Banken ett expertperspektiv på den ekonomiska planeringen av hus- och gårdsrenoveringar som en av programmets huvudsamarbetspartner.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme