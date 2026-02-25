S-Pankilla pankkialan paras maine

Reputation and Trust Analytics selvittää vuosittain Luottamus&Maine –tutkimuksessaan kansalaisten näkemyksiä finanssialan toimijoiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden maineesta. Tänään julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa S-Pankin kokonaismaineen arvosana nousi jälleen edellisen vuoden lukemista, ollen 3.79.

Kokonaisarvosanallaan S-Pankki pitää paikkansa pankkialan ykkösenä. S-Pankin arvosana kohoaa kirkkaasti myös finanssialan yleistä 3.28 arvosanaa korkeammalle tasolle.

“Olemme tällä strategiakaudella panostaneet palveluidemme kehittämiseen asiakasymmärrykseen vahvasti nojaten. On ollut suuri ilo huomata, että työmme kantaa jo hedelmää ja yhä useampi asiakkaamme valitsee meidät pääasialliseksi pankikseen. Myös tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että suuntamme on oikea ja luottamus meitä kohtaan on vankistunut entisestään”, S-Pankin asiakkuus- ja brändijohtaja Anni Hiekkanen sanoo.

Tutkimuksessa mainetta arvioidaan kahdeksalla osa-alueella asteikolla yhdestä viiteen. Osa-alueita ovat hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Kokonaisarvosana muodostuu keskiarvona eri osa-alueiden arvosanoista.

S-Pankin tuotteet ja palvelut keräävät kiitosta sujuvuudesta ja turvallisuudesta

S-Pankin arvosanat nousivat tuoreessa mittauksessa kaikilla osa-alueilla, mutta tuloksissa korostuvat etenkin tuotteet ja palvelut sekä talous. Vastaajat antoivat S-Pankin palveluiden turvallisuudelle arvosanaksi 3.94, mikä nousi edellisestä mittauksesta entisestään. Tuotteiden ja palveluiden yleisarvosana puolestaan harppasi 3.89:stä 3.95:een.

“Tavoitteenamme on olla Suomen mutkattomin pankki ja teemme valtavasti töitä sen eteen, että palvelumme ovat helppoja ja turvallisia käyttää ja ne löytyvät asiakkaidemme toiveiden mukaisesti mutkattomasti digistä. On hienoa nähdä, että nimenomaan tuotteita ja palveluita koskeva arvosana erottuu tuloksissa edukseen”, Hiekkanen sanoo.

Mitatuista osa-alueista suurin nousu tapahtui taloudessa. Talous sai erinomaisen arvosanan 4.01.

”Olemme erittäin vakavarainen pankki ja tuloksentekokykymme on hyvällä tasolla. Olemme kasvaneet hallitusti isompaan kokoluokkaan ja jatkamme edelleen kasvun tavoittelua strategiamme mukaisesti. Hyvän kehityksemme ansiosta luottoluokituksemme nousi vuoden 2025 lopulla”, S-Pankin talousjohtaja Mika Heikkilä sanoo.