Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Keskussairaalatoimintaa Päijät-Hämeessä jo 50 vuoden ajan

Keskussairaalan käyttöönotto tapahtui vaiheittain, ja varsinainen sairaalatoiminta käynnistyi 1. maaliskuuta 1976 jolloin synnytystoiminta siirtyi Lahden Harjukadulta nykyiseen keskussairaalaan. Siitä lähtien sairaala on ollut keskeinen osa alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaamista. Keskussairaala on yksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimipaikoista ja toimii osana laajaa palvelukokonaisuutta.

– Sairaala on muuttunut ja kehittynyt vuosikymmenten aikana, mutta työn ydin on pysynyt samana. Kyse on potilaiden hoidosta, hoidon laadusta ja alueen asukkaiden turvallisuudesta. Juhlavuosi pysäyttää katsomaan taaksepäin, mutta myös eteenpäin. Siihen, miten keskussairaalaa nyt rakennetaan vastaamaan tulevien vuosikymmenten tarpeita, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.

Keskussairaalan alueella rakennetaan parhaillaan uutta rakennusosaa, joka kokoaa useita erikoissairaanhoidon toimintoja saman katon alle ja tukee sujuvaa potilas- ja henkilöstöliikennettä. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2024, ja tilojen käyttöönotto alkaa keväällä 2029.

– Lääketiede ja hoitokäytännöt ovat kehittyneet nopeasti, ja keskussairaalassamme olemme pystyneet vastaamaan tähän kehitykseen koko sen 50-vuotisen historian ajan. Olemme tarjonneet korkeatasoisia erikoissairaanhoidon palveluja paitsi maakunnan väestölle, myös muista kunnista tuleville potilaille, kertoo hallintoylilääkäri Petteri Jyrkinen.

Keskussairaalassa toimivat yksiköt huomioivat merkkivuoden omassa arjessaan työn ääressä.

Juhlavuoden kunniaksi historiikkiteos Puoli vuosisataa sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijyyttä Päijät-Hämeessä on saatavilla maksutta maaliskuun ajan keskussairaalan infopisteellä. Kirjoja on rajoitettu määrä. Infopiste on avoinna maanantaista torstaihin klo 7–18 ja perjantaisin klo 7–14.