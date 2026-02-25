Sofia Virta: Essayah kävelee Orpon yli saimaannorpan kustannuksella – missä on pääministerin johtajuus?
25.2.2026 15:15:27 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa ratkaisemaan hallituksen sisäisen ristiriidan ja pidentämään saimaannorpan verkkokalastuskiellon vähintään heinäkuun loppuun asti. Virran mukaan Orpon on korkea aika osoittaa, että hän pystyy johtamaan hallitustaan ja toteuttamaan hallitusohjelmansa luontolupaukset.
Hallitus esitteli hiljattain luonnoksen verkkokalastusrajoituksista ja juhli näyttävästi rajoitusalueen laajentamista. Virran mukaan kyse on näennäistoimesta.
– Alueet, joille rajoitus laajenisi, ovat jo muiden sopimusten kautta verkkokalastuskiellon piirissä. Hallitus juhlii paperimuutosta, joka ei käytännössä pelasta yhtäkään norppaa lisää, Virta toteaa.
Tutkimusten mukaan tehokkain yksittäinen keino vähentää kuuttien kuolemia on verkkokalastuskiellon pidentäminen.
– Jos kieltoa pidennettäisiin heinäkuun loppuun, pienet kuutit ehtisivät kasvaa ennen kuin verkot lasketaan veteen. Tämä pelastaa konkreettisesti henkiä. Tässä ei ole kyse mielipiteestä, vaan tutkitusta tiedosta, Virta sanoo.
Hallitus on asiassa jakautunut. Ympäristöministeri Sari Multala on ilmaissut tukensa kiellon pidentämiselle, mutta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vastustaa sitä. Virran mukaan tilanne on suora johtajuuskysymys.
– Hallitusohjelmassa lukee, että saimaannorppakannan kasvun edellytykset turvataan. Nyt pääministeri Orpon on näytettävä, tarkoittiko hän sitä vai voiko maa- ja metsätalousministeri Essayah vain kävellä Orpon ylitse saimaannorppien kustannuksella. Johtaako Orpo hallitustaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti vai antaako hän jälleen luontolupausten vesittyä? Virta kysyy.
Virta muistuttaa, että luontopolitiikassa on jo nähty hallitusohjelman lipsumista, esimerkiksi vanhojen metsien kriteereiden kohdalla.
– Luontolupaukset eivät voi olla hallitusohjelmassa vain koristeina. Ensin satumetsäkriteerit, nyt tämä. Jos pääministeri ei pysty pitämään kiinni omista kirjauksistaan, kysymys kuuluu: kuka tätä hallitusta oikeastaan johtaa? Virta sanoo.
Virta vetoaa erityisesti kokoomukseen, jonka edustajat ovat aiemmin vaatineet verkkokalastuskiellon pidentämistä.
– Kiitos ministeri Multalalle siitä, että hän on valmis puolustamaan tehokkaita suojelutoimia. Moni muukin kokoomuslainen puolusti viime kaudella saimaannorppaa. Nyt on aika osoittaa, että se ei ollut pelkkää oppositioretoriikkaa, Virta toteaa.
Virta muistuttaa, että edellisellä hallituskaudella Vihreä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vaati maa- ja metsätalousministerin valmistelemaan asetukseen verkkokalastuskiellon pidentämistä ja asiasta poikkeuksellisesti äänestettiin valtioneuvoston istunnossa 6.5.2021.
– Jos kokoomus on todella sitoutunut luontolupauksiinsa, sen on vähintäänkin vaadittava asiasta äänestämistä. Saimaannorpan kohtalo on suomalaisten käsissä. Nyt kokoomuksen ja pääministeri Orpon on valittava, onko kokoomus luonnon puolella vai vesittääkö se jälleen yhden luontolupauksensa, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Tynkkynen Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa: hallituksen kautta leimaa ennen kaikkea kohtuuttomuus25.2.2026 13:19:00 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvosteli valtiopäivien avauskeskustelussa Orpon hallitusta kohtuuttomuudesta. Hallitus sai raskaan taakan, mutta päätti sysätä sen köyhimpien, hauraimpien ja haavoittuvimpien kannettavaksi.
Vihreiden Hyrkkö: Taloutta on vahvistettava, jotta meillä on hyvinvointivaltio huomennakin25.2.2026 08:42:27 EET | Tiedote
Eduskuntaryhmien enemmistö on sopinut finanssipoliittisista tavoitteista tuleville vaalikausille. Vihreitä ovat parlamentaarisessa työryhmässä edustaneet eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ja varajäsenenä kansanedustaja Atte Harjanne.
Vihreiden Bella Forsgren: Hallituksen yleistukiuudistus jätti tuhannet ikääntyvät ansaan — hallituksen on korjattava tilanne24.2.2026 14:11:57 EET | Tiedote
Tuhannet ikääntyvät ihmiset menettävät toukokuussa satoja euroja kuukaudessa, kun hallituksen uusi yleistuki alkaa leikata osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) nostavien työttömien perustason tukea. Aiemmin OVE ei vaikuttanut työmarkkinatukeen.
Vihreiden Hopsu: Hallituksen pitää tarttua työttömyyden hoitoon, jokaisen aktiivinen osallistuminen pitää mahdollistaa24.2.2026 13:45:24 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu totesi työllisyysvälikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistuneen ja hallituksen vältelleen vastuunkantoa. Vihreiden vaihtoehto keskittyy uusien työpaikkojen syntyyn, kuntien mahdollisuuteen hoitaa työllisyystehtävää ja jokaisen toimeliaisuuden edistämiseen yksilön tilanteen tarvitsemilla joustoilla.
Vihreiden Pitko vastaa Metsäteollisuuden Lehtomäelle: “Ilmastopolitiikka ei kestä vapaamatkustajia”23.2.2026 17:49:18 EET | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko vastaa Metsäteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Paula Lehtomäen kommentteihin Maaseudun Tulevaisuudessa. Pitkon mukaan nielut ovat ilmastopolitiikan ytimessä, eikä metsien roolia voi ohittaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme