Sofia Virta: Essayah kävelee Orpon yli saimaannorpan kustannuksella – missä on pääministerin johtajuus?

25.2.2026 15:15:27 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa ratkaisemaan hallituksen sisäisen ristiriidan ja pidentämään saimaannorpan verkkokalastuskiellon vähintään heinäkuun loppuun asti. Virran mukaan Orpon on korkea aika osoittaa, että hän pystyy johtamaan hallitustaan ja toteuttamaan hallitusohjelmansa luontolupaukset.

Hallitus esitteli hiljattain luonnoksen verkkokalastusrajoituksista ja juhli näyttävästi rajoitusalueen laajentamista. Virran mukaan kyse on näennäistoimesta.

– Alueet, joille rajoitus laajenisi, ovat jo muiden sopimusten kautta verkkokalastuskiellon piirissä. Hallitus juhlii paperimuutosta, joka ei käytännössä pelasta yhtäkään norppaa lisää, Virta toteaa.

Tutkimusten mukaan tehokkain yksittäinen keino vähentää kuuttien kuolemia on verkkokalastuskiellon pidentäminen.

– Jos kieltoa pidennettäisiin heinäkuun loppuun, pienet kuutit ehtisivät kasvaa ennen kuin verkot lasketaan veteen. Tämä pelastaa konkreettisesti henkiä. Tässä ei ole kyse mielipiteestä, vaan tutkitusta tiedosta, Virta sanoo.

Hallitus on asiassa jakautunut. Ympäristöministeri Sari Multala on ilmaissut tukensa kiellon pidentämiselle, mutta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vastustaa sitä. Virran mukaan tilanne on suora johtajuuskysymys.

– Hallitusohjelmassa lukee, että saimaannorppakannan kasvun edellytykset turvataan. Nyt pääministeri Orpon on näytettävä, tarkoittiko hän sitä vai voiko maa- ja metsätalousministeri Essayah vain kävellä Orpon ylitse saimaannorppien kustannuksella. Johtaako Orpo hallitustaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti vai antaako hän jälleen luontolupausten vesittyä? Virta kysyy.

Virta muistuttaa, että luontopolitiikassa on jo nähty hallitusohjelman lipsumista, esimerkiksi vanhojen metsien kriteereiden kohdalla.

– Luontolupaukset eivät voi olla hallitusohjelmassa vain koristeina. Ensin satumetsäkriteerit, nyt tämä. Jos pääministeri ei pysty pitämään kiinni omista kirjauksistaan, kysymys kuuluu: kuka tätä hallitusta oikeastaan johtaa? Virta sanoo.

Virta vetoaa erityisesti kokoomukseen, jonka edustajat ovat aiemmin vaatineet verkkokalastuskiellon pidentämistä.

– Kiitos ministeri Multalalle siitä, että hän on valmis puolustamaan tehokkaita suojelutoimia. Moni muukin kokoomuslainen puolusti viime kaudella saimaannorppaa. Nyt on aika osoittaa, että se ei ollut pelkkää oppositioretoriikkaa, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, että edellisellä hallituskaudella Vihreä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vaati maa- ja metsätalousministerin valmistelemaan asetukseen verkkokalastuskiellon pidentämistä ja asiasta poikkeuksellisesti äänestettiin valtioneuvoston istunnossa 6.5.2021.

– Jos kokoomus on todella sitoutunut luontolupauksiinsa, sen on vähintäänkin vaadittava asiasta äänestämistä. Saimaannorpan kohtalo on suomalaisten käsissä. Nyt kokoomuksen ja pääministeri Orpon on valittava, onko kokoomus luonnon puolella vai vesittääkö se jälleen yhden luontolupauksensa, Virta päättää.

