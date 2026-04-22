Tulevaisuuden datakeskukset vaativat Suomelta merkittävästi lisää sähköä – pullonkaulaksi uhkaa muodostua sähköverkko-osaaminen

”Suomi on kiinnostava kohde kansainvälisille investoijille”

Suomessa on vuonna 2026 meneillään kymmeniä datakeskushankkeita eri vaiheissaan. Datakeskukset vaativat suuren määrän sähköä, sillä niiden useat palvelimet, tietokoneet ja oheisjärjestelmät tallentavat ja käsittelevät suuria datamääriä.

- Suomi on kiinnostava kohde kansainvälisille investoijille monestakin syystä. Meillä on Euroopan tasolla verrattain edullista sähköä, todella hyvä siirtoverkko, runsaasti tilaa ja kylmä ilmasto. Lisäksi poliittinen ympäristö on verrattain vakaa ja meillä on osaavaa työvoimaa. Kaikki nämä luovat hyvät edellytykset rakentaa Suomeen datakeskuksia, toteaa sähköverkkosuunnittelun ja uusiutuvan energian asiantuntija Karoliina Tuominen.

Kansainvälisillä yhtiöillä on tyypillisesti yksi huolenaihe ylitse muiden niiden kartoittaessa datakeskukselle mahdollista sijoituspaikkaa: sähköverkkoliityntä. Sähköverkon kapasiteettia on saatava datakeskuksen käyttöön riittävästi ja riittävän nopeasti.

- Kapasiteetti on ehdottomasti yksi rajoittava tekijä. Kriittisen tärkeä tekijä hankkeissa on myös sähköverkko-osaaminen. Osaamispula on muodostumassa Suomessa paikoitellen jopa hankepäätösten pullonkaulaksi, Tuominen kertoo.



Suomalaiselle sähköverkko-osaamiselle on paljon kysyntää

Suurjännitesuunnittelun sekä siihen liittyvän laskennan ja mallinnuksen palveluntarjoajia on Suomessa tällä hetkellä todella vähän. Tuominen kertoo datakeskusten vetovoiman näkyneen viime vuosina merkittävästi myös oman työnantajansa, Despro Engineeringin liiketoiminnassa: datakeskuksiin liittyvät palvelut ovat nousseet lyhyessä ajassa yhtiön nopeimmin kasvavaksi liiketoiminta-alueeksi.

- Kysyntä on päässyt yllättämään meidätkin – sitä on tällä hetkellä käytännössä enemmän kuin pystymme tarjoamaan. Alan toimijoista olemme esimerkiksi yksi harvoista, jonka palveluvalikoimaan kuuluu dynaaminen verkkosuunnittelu. Se on välttämätön datakeskushankkeiden verkkoon liittämiseksi. Olemme lisäksi ainoa, jonka palveluvalikoima kattaa kaikki suurjännitesuunnitteluun ja verkkoliityntään tarvittavat palvelut. Myös sähköverkkojen simuloinnille on tällä hetkellä valtavasti kysyntää, Tuominen kertoo.

Tuominen toteaa sähköverkkotilanteen olevan Suomessa sinänsä hyvä, mutta runsaan hankemäärän takia epävarmuuttakin on. Kapasiteettia ei voi varata tietylle asiakkaalle ennen rakennusluvan ja voimajohtosuunnitelmien varmistumista.

- Yhteiskunnan sähköistymisen ja palvelujen digitalisoitumisen takia kysyntää sähköntuotantoon ja sähkönkulutukseen liittyville palveluille on kaikkiaan paljon. Yksittäisten datakeskushankkeiden toteutumisesta riippumatta Suomen kapasiteetti tulee lähivuosina moninkertaistumaan, Tuominen toteaa.



Despro lyhyesti – Suomen intohimoisimmat insinöörit

Despro tarjoaa uusiutuvan energian, kriittisen infran ja teollisuuden asiantuntijapalveluja energia- ja televiestintäalalle sekä teollisuuslaitoksille. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu sähköyhtiöitä ja sähköntuottajia, tietoliikenne- ja verkkoyhtiöitä, teollisuusasiakkaita sekä kuntia ja kaupunkeja. Asiakkaita ovat muun muassa Helen Sähköverkko, Elenia, Eltel Networks, Tampereen Energia, L&G NTR Clean Power, United Bankers, Eco Stor ja FRV - Fotowatio Renewable Ventures B.V.



Despron liikevaihto vuonna 2025 oli 15,7 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää noin 160 henkilöä 10 eri toimipaikalla. Vuoteen 2028 mennessä yhtiön tavoitteena on työllistää noin 300 henkilöä.