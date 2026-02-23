Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 25.2.2026
25.2.2026 20:44:25 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja muutetaan. 1.8.2026 alkaen osa-aikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousisi 90 eurosta 100 euroon ja kokoaikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousisi 150 eurosta 160 euroon.
Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutetaan indeksitarkistusten takia 1.8.2026 alkaen. Korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta nousisi nykyisestä 311 eurosta 335 euroon. Pienin perittävä maksu nousisi puolestaan 30 eurosta 32 euroon. Samalla myös palvelusetelivarhaiskasvatuksessa korkein ja pienin perittävä omavastuuosuus nousisivat vastaavasti.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että 1.3.2026 alkaen tuen korvauksia yksityisen hoidon tuella toteutetussa varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa korotetaan. Lautakunta päätti myös, että 1.3.2026 alkaen tuen korvauksia korotetaan myös yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa.
Lautakunta teki myös tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2026-2027. Lisäksi lautakunta päätti, että ryhmäperhepäiväkoti Tuohisten toiminta päättyy 31.7.2026 mennessä peruskorjauksen ja sen jälkeisten toiminnallisten muutosten takia.
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi kokouksessa myös tiedoksi toisen asteen koulutuksen arviointiraportin 2025 sekä Espoon toiminnallisen koulusuunnitteluohjeen.
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 046 8773216, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
