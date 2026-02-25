Täsmä Työterveys ja oululainen PerusTerveys yhdistyivät

Täsmä Työterveys on ostanut enemmistön PerusTerveydestä (Ritaharjun Lääkärikeskus Oy). Kauppa allekirjoitettiin 25.2.2026.

PerusTerveys jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja nykyisellä tiimillään. Yrittäjät Kati Retsu-Heikkilä ja Kati Strandman-Kilpeläinen jatkavat omistajina ja PerusTerveyden vetovastuussa.

Yrityksiä yhdistää yhteinen arvopohja: näyttöön perustuva lääketiede, korkea ammattitaito ja terveyden kannalta olennaiseen keskittyminen. Molemmat toimijat ovat suomalaisomisteisia ja syntyneet halusta tehdä suoraviivaista terveydenhuoltoa vailla turhia rönsyjä ja niistä syntyvää rahastusta.

Yhteistyön yhtenä tavoitteena on rakentaa Oulun seudulle kiinteähintainen, yrittäjälähtöinen työterveyshuolto, joka nojaa PerusTerveyden vahvaan kliiniseen osaamiseen.

Yksityisasiakkaat saavat PerusTerveyden luotettavaa ja kokonaisvaltaista palvelua jatkossa Oulun toimipisteiden lisäksi myös valtakunnallisesti Täsmän toimipisteissä.

“PerusTerveydelle yhdistyminen tuo leveämmät hartiat ja mahdollisuuden laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi. Jatkossa hoitaja- ja lääkäripalveluita pystytään tarjoamaan myös Oulun seudun ulkopuolella", kertoo Kati Strandman-Kilpeläinen, yleislääkäri ja toinen PerusTerveyden kantavista voimista.

”PerusTerveyden väki on yleislääketieteen huippuosaajia. He saavat jatkuvasti potilailta kiitosta kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta, eli pääsemme mainioon seuraan”, iloitsee Esa Halmesmäki, Täsmä Työterveyden toimitusjohtaja, ja jatkaa: “Yhdistymisen myötä kykenemme tarjoamaan asiakkaille monipuolisempaa valikoimaa ja hoitoa samoissa tutuissa toimipisteissä.”

Täsmä Työterveyden etävastaanotto on tunnettu tehokkaasta ja nopeasta palvelustaan. Etäpalvelu päästään pian tarjoamaan myös yksityis- ja vakuutusasiakkaiden ulottuville.