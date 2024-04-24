Kutsu medialle: Foamit Oyj:n yhteistyössä kehittämä kattotuote tuo kiertotaloutta talonrakentamiseen – tervetuloa julkistamistilaisuuteen 10.3.
Kotimaiset kiertotalousyhtiöt Foamit Oyj ja Carbonaide Oy sekä Rakennusbetoni ja Elementti Oy tuovat markkinoille uuden talonrakennukseen kehitetyn kattotuotteen. Sen tuotekehityksen taustalla on näiden kolmen yhteistyökumppanin sitoutuminen kiertotalouden ja hiilineutraalin tulevaisuuden edistämiseen.
Tuotteessa käytettävä vaahtolasimurske valmistetaan keräyslasista energiatehokkaassa prosessissa neitseellisiä luonnonvaroja säästäen. Foamitin vaahtolasia on käytetty jo pitkään talo-, infra- ja piharakentamisessa ja nyt sitä sovelletaan ensi kertaa uudelle tuotealueelle.
Tuotteen vähähiilisen betonin valmistaa Rakennusbetoni ja Elementti. Tuotannossa hyödynnetään Carbonaiden kehittämää teknologiaa, jolla voidaan pienentää merkittävästi betonin hiilijalanjälkeä.
Olette lämpimästi tervetulleita kuulemaan lisää ja tutustumaan samalla tuotantoomme:
- Aika ti 10.3. klo 9.30
- Paikka: Rakennusbetoni ja Elementti Oy, Kukonkankaantie 8, 15880 Hollola
Ilmoittautumiset ja lisätiedot tilaisuudesta: ella@jenga.fi, p. 045 639 2766
Yhteyshenkilöt
Foamit Oyj, Tomi Jussila, p. 040 562 3003
Carbonaide Oy, Jonne Hirvonen, p. 040 632 4999
Rakennusbetoni ja Elementti Oy, Teemu Teno, p. 040 755 6977
