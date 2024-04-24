Kutsu medialle: Foamit Oyj:n yhteistyössä kehittämä kattotuote tuo kiertotaloutta talonrakentamiseen – tervetuloa julkistamistilaisuuteen 10.3.

Uusioaines Oy edistää kiertotaloutta toteuttamalla ja kehittämällä vastuullista lasinkierrätystä. Keräämme ja vastaanotamme jätelasia, käsittelemme ja myymme sitä raaka-aineeksi teollisuuteen sekä valmistamme Foamit-vaahtolasimursketta infra- ja talonrakentamiseen.