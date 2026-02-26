Lisää helppoutta arkeen – tunnin toimitukset laajenevat Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä
26.2.2026 14:40:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Ruoan verkkokaupan helppous vetää asiakkaita puoleensa yhä enemmän. Jatkossa kaikki ruoan verkkokaupan pikatoimitukset ovat saatavilla S-kaupat-verkkokaupasta.
Tunnin toimitukset ovat saatavilla 28. helmikuuta alkaen seuraavista myymälöistä
- Forssa: Sale Forssa
- Hämeenlinna: S-market Goodman, Sale Käikälä ja Sale Poltinaho
- Lahti: S-market Sokos Lahti, Sale Metsäpelto, Sale Liipola ja Sale Okeroinen
- Riihimäki: Sale Karavaani ja Sale Riihimäki keskusta.
Sale-myymälöiden pikatoimituksia aiemmin kuljettanut kumppanimme Foodora lopettaa Suomessa tällä viikolla, minkä vuoksi myös Sale-myymälät siirtyvät tunnin toimitusten piiriin. Tunnin toimitukset alkoivat Hämeenmaalla marraskuussa S-market Sokos Lahdesta ja S-market Goodmanista Hämeenlinnassa.
”Tunnin toimitukset ovat olleet suosittuja, ja nyt saamme palvelun piiriin uusia myymälöitä. Asiakkaamme näkevät jatkossa kaikki ruoan verkkokaupan palvelut yhdestä osoitteesta ja voivat tarpeensa mukaan tehdä valinnan nopean toimituksen, noudon tai perinteisemmän kotiinkuljetuksen väliltä. Pikatoimitusten kysyntä on jatkuvassa kasvussa, ja haluamme olla mukana vastaamassa kysyntään. Sale Käikälä aloittaa pikatoimitukset uutena myymälänä Hämeenlinnan alueella”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Merikivi.
Palautteiden perusteella asiakkaat ovat pitäneet palvelusta, ja se on vakiinnuttanut paikkansa asiakkaiden arjessa.
Tilaus sovelluksesta tai verkkokaupasta
Kaikki ruoan verkkokaupan tilaukset tehdään jatkossa osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat–mobiilisovelluksessa. Tunnin toimitus on saatavilla, jos tilauksen toimitusosoite on noin viiden kilometrin säteellä myymälästä. Kumppanina kuljetuksissa toimii Wolt.
Tunnin toimituksella on tilattavissa lähes koko myymälän valikoima, mutta esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteita tai kuumana myytäviä tuotteita ei voida toimittaa.
Tilauksen tekemisen jälkeen asiakas saa tekstiviestillä seurantalinkin, jossa näkyy arvio toimitusajasta. Tilaus toimitetaan noin tunnin kuluessa.
S-kaupat.fi -verkkokaupasta voi tilata kotiinkuljetuksen, myymälänoudon tai nopean pikatoimituksen eli robokuljetuksen ja tunnin toimituksen. Robokuljetuksen voi tilata Heinolassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Riihimäellä ja Forssassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko MerikiviKehityspäällikköPuh:044 471 0668mikko.merikivi@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Hämeenmaalta turvallinen startti työelämään – alle 18-vuotiaiden kesätyöhaku avautuu maaliskuussa26.2.2026 11:02:39 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa työllistää tulevana kesänä noin 1 000 kesätyöntekijää ihan perus- ja samalla poikkeuksellisen monipuolisiin tehtäviin osuuskaupan eri toimialoille. Täysi-ikäisten kesätyöhaku järjestettiin tammikuussa, ja alle 18-vuotiaiden nuorten kesätyöhaku on auki 1.–31.3.2026.
Uusi S-Pankin palvelupiste Hämeenlinnan Innoparkissa12.2.2026 09:03:00 EET | Tiedote
Hämeenlinnaan on avattu toinen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste. Piste palvelee ajanvarauksella Innopark 2 -rakennuksessa osoitteessa Vankanlähde 7.
Hämeenmaan myynti on jatkanut vahvaa kasvuaan3.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan vuosi 2025 oli onnistunut. Asiakasomistajille maksettiin ennätyssumma rahaa bonuksina, ja vuoden lopussa Hämeenmaalla oli noin 179 000 asiakasomistajaa. Isoja investointeja tehtiin niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessäkin. Hämeenmaalla oli vuoden lopussa 3 257 työntekijää. Osuuskaupan koko henkilöstö saa ylimääräisen tulospalkkion viime vuodesta.
10 000 euroa suurempi tukipotti ja entistä enemmän tuen saajia – Ilmoittautuminen Kannustajat-ohjelmaan alkaa 1.2.29.1.2026 13:32:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa tukee jälleen Kannustajat-ohjelman kautta lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Tänä vuonna tukisumma nostetaan 80 000 euroon, ja tukea jaetaan entistä useammalle toimijalle.
Paalutuskone jyskyttää Prisma Heinolan työmaalla – helmikuussa alkaa perustusurakka15.1.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa käynnisti viime vuoden lopulla uuden Prisman rakentamisen Heinolan Tähtiniemeen. Heinolan Prisman avajaisia vietetään keväällä 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme