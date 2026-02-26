Lisää helppoutta arkeen – tunnin toimitukset laajenevat Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä

Tunnin toimitukset ovat saatavilla 28. helmikuuta alkaen seuraavista myymälöistä

Forssa: Sale Forssa

Hämeenlinna: S-market Goodman, Sale Käikälä ja Sale Poltinaho

Lahti: S-market Sokos Lahti, Sale Metsäpelto, Sale Liipola ja Sale Okeroinen

Riihimäki: Sale Karavaani ja Sale Riihimäki keskusta.

Sale-myymälöiden pikatoimituksia aiemmin kuljettanut kumppanimme Foodora lopettaa Suomessa tällä viikolla, minkä vuoksi myös Sale-myymälät siirtyvät tunnin toimitusten piiriin. Tunnin toimitukset alkoivat Hämeenmaalla marraskuussa S-market Sokos Lahdesta ja S-market Goodmanista Hämeenlinnassa.

”Tunnin toimitukset ovat olleet suosittuja, ja nyt saamme palvelun piiriin uusia myymälöitä. Asiakkaamme näkevät jatkossa kaikki ruoan verkkokaupan palvelut yhdestä osoitteesta ja voivat tarpeensa mukaan tehdä valinnan nopean toimituksen, noudon tai perinteisemmän kotiinkuljetuksen väliltä. Pikatoimitusten kysyntä on jatkuvassa kasvussa, ja haluamme olla mukana vastaamassa kysyntään. Sale Käikälä aloittaa pikatoimitukset uutena myymälänä Hämeenlinnan alueella”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Merikivi.

Palautteiden perusteella asiakkaat ovat pitäneet palvelusta, ja se on vakiinnuttanut paikkansa asiakkaiden arjessa.

Tilaus sovelluksesta tai verkkokaupasta

Kaikki ruoan verkkokaupan tilaukset tehdään jatkossa osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat–mobiilisovelluksessa. Tunnin toimitus on saatavilla, jos tilauksen toimitusosoite on noin viiden kilometrin säteellä myymälästä. Kumppanina kuljetuksissa toimii Wolt.

Tunnin toimituksella on tilattavissa lähes koko myymälän valikoima, mutta esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteita tai kuumana myytäviä tuotteita ei voida toimittaa.

Tilauksen tekemisen jälkeen asiakas saa tekstiviestillä seurantalinkin, jossa näkyy arvio toimitusajasta. Tilaus toimitetaan noin tunnin kuluessa.

S-kaupat.fi -verkkokaupasta voi tilata kotiinkuljetuksen, myymälänoudon tai nopean pikatoimituksen eli robokuljetuksen ja tunnin toimituksen. Robokuljetuksen voi tilata Heinolassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Riihimäellä ja Forssassa.