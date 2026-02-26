Jo yli puolet Ilmarisen kotimaisista kiinteistöistä edistää ilmastonmuutoksen hillintää
Valtaosa Ilmarisen kotimaisista suorista kiinteistösijoituksista edistää ilmastonmuutoksen hillintää EU-taksonomian eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän mukaisesti.
Työeläkeyhtiö Ilmarisen tavoitteena on ollut kasvattaa taksonomian mukaisten kiinteistöjen osuutta yli puoleen niiden lukumäärästä vuoteen 2025 mennessä.
– Saavutimme tavoitteemme viime vuonna, kun yhteensä 56 prosenttia kiinteistöistä täytti taksonomian ilmastonmuutoksen hillintää koskevat arviointikriteerit, Ilmarisen kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja Tomi Aimonen kertoo.
Energiatehokkuus, ilmastoriskit ja rakennusten elinkaaripäästöt tärkeitä
EU-taksonomia on osa Euroopan unionin kestävän rahoituksen sääntelyä. Sen tavoitteena on auttaa markkinatoimijoita arvioimaan liiketoiminnan kestävyyttä yhteisesti määritetyin kriteerein ja siten vauhdittaa investointeja kestäviin sijoituskohteisiin. Kiinteistösektorin kriteereissä korostuvat energiatehokkuus, rakennuksen elinkaaren aikaisten päästöjen seuranta sekä ilmastoriskien arviointi.
Lisää läpinäkyvyyttä
Ympäristövastuuta mittaavien kriteerien lisäksi taksonomian mukaisuus edellyttää, että yritys täyttää koko toiminnassaan sosiaalisen vastuun vaatimukset eli niin kutsutut vähimmäistason suojatoimet. Kiinteistötasolla ilmastonmuutoksen hillintää koskevat kriteerit ovat täyttyneet jo pitkään, mutta Ilmarinen raportoi nyt ensimmäistä kertaa taksonomian mukaisuutta myös yritystasolla.
– Olemme kehittäneet prosessejamme ja niiden dokumentointia esimerkiksi toteuttamalla myös arvoketjujemme ihmisoikeusriskikartoituksen, Aimonen kertoo.
– Taksonomian mukaisuus on meille tärkeää, koska se lisää läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta sekä ohjaa investointeja kestäviin ratkaisuihin. Kiinteistöliiketoiminnassa kyse on pitkästä aikavälistä – rakennamme arvoa sekä asiakkaillemme että ympäristölle vuosikymmeniksi eteenpäin, Aimonen sanoo.
