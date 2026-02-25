Vihreiden Mikkonen ja Holopainen vaativat Itä-Suomen erityistalousalueiden edistämistä “Käveleekö Purra jälleen Orpon yli?”
26.2.2026 15:08:59 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra suhtautuu kielteisesti Itä-Suomen erityistalousaluekokeiluun, kun taas Kokoomuksen kansanedustajat suhtautuvat yhä optimistisesti erityistalousalueiden etenemiseen.
Vihreiden Itä-Suomen kansanedustajat Krista Mikkonen Joensuusta ja Hanna Holopainen Lappeenrannasta vaativat Itä-Suomen erityistalousalueiden edistämistä.
Petteri Orpo on henkilökohtaisesti nimittänyt kauppaneuvos Harri Bromanin Itäisen Suomen erityisedustaksi, joka on antanut esityksen Itä-Suomen erityistalousaluekokeilusta. Kokeiluun on valittu nyt Imatran ja Kajaanin seudut.
- Työn erityistalousalueiden perustamiseksi tulisi edetä hallituksen budjettiriihessä keväällä, mutta mikä on hallituksen kanta asiaan? Käveleekö Purra taas Orpon yli? Viimeaikaiset viestit hallituksen sisältä ovat olleet hyvin ristiriitaisia, joten selvyyden saadaksemme jätimme ministerille asiasta kirjallisen kysymyksen, kertoo Mikkonen.
Valtiovarainministeri Riikka Purra pääministerin sijaisena toimiessaan kertoi eduskunnan kyselytunnilla (19.2.2026), että hallituksella ei ole esitettyyn Itä-Suomen erityistalousalueeseen suunnitteilla suurempia toimenpiteitä ja suhtautui kielteisesti erityistalousaluekokeiluun. Tämän jälkeen kokoomuslaiset edustajat riensivät vakuuttelemaan, että valmistelua ei ole hylätty.
Kokeiluun on ehdotettu Kajaanin ja Imatran seutuja, joissa on valmiiksi teollisuuden tarvitsemaa infrastruktuuria, toimivat liikenneyhteydet sekä työvoimaa.
- Jos Imatran kaltaisessa tilanteessa olevalle kaupungille ei kyetä tekemään edes määräaikaista pilottia, on rehellistä kysyä, missä tilanteessa hallitus on valmis toimimaan. Imatralla itärajan sulkeutuminen on iskenyt suoraan työpaikkoihin, yritystoimintaan ja koko seudun elinvoimaan. Työttömyysaste on nousemassa ennätyslukemiin. Imatra ei tarvitse enää ymmärrystä tilanteestaan, se tarvitsee päätöksiä. Alueet ovat tehneet osansa. Selvitykset on tehty. Nyt mitataan, lunastaako pääministeri Orpo lupauksensa, painottaa Holopainen.
Erityistalousalueiden tavoitteena on houkutella itäiseen Suomeen ulkomaisia investointeja, jotka muuten sijoittuisivat muihin maihin.
- Erityistalousalueelle sijoittuva uusi yritys saisi määräaikaisen verohelpotuksen, mikä houkuttelisi alueelle uusia työllistäviä yrityksiä lisäten alueiden elinvoimaa. Muissa EU-maissa on erittäin positiivisia kokemuksia määräaikaisista ja tarkkarajaisista alueellisista erityistalousalueista, kertoo Mikkonen.
Mikkonen nostaa esiin, että erityistalousaluekokeilua on käsitelty myös Valtiovarainvaliokunnassa vuoden 2026 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtiovarainvaliokunta on linjannut mietinnössään (VaVM 29/2025 vp), että se pitää perusteltuna edistää erityistalousaluekokeilun valmistelua ja toteuttamista. Mikkonen on Valtiovarainvaliokunnan varajäsen.
- Nyt ei auta, että vedotaan Itäisen Suomen ohjelmaan ja siinä esitettyihin vanhoihin toimiin, joihin ei kaiken lisäksi ole varattu juuri lainkaan rahoitusta. Erityistalousalueiden eteneminen on nyt keskeisin kysymys Itäisen Suomen tukemisessa, päättää Holopainen.
Erityistalousaluekokeilu oli mukana Vihreiden vaihtoehtobudjetissa. Holopaisen mukaan oppositiosta löytyy siis tukea erityisedustaja Bromanin esitykselle erityistalousalueista.
Mikkonen ja Holopainen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Itäisen Suomen erityistalousalueiden edistämisestä.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Essayah kävelee Orpon yli saimaannorpan kustannuksella – missä on pääministerin johtajuus?25.2.2026 15:15:27 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa ratkaisemaan hallituksen sisäisen ristiriidan ja pidentämään saimaannorpan verkkokalastuskiellon vähintään heinäkuun loppuun asti. Virran mukaan Orpon on korkea aika osoittaa, että hän pystyy johtamaan hallitustaan ja toteuttamaan hallitusohjelmansa luontolupaukset.
Tynkkynen Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa: hallituksen kautta leimaa ennen kaikkea kohtuuttomuus25.2.2026 13:19:00 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvosteli valtiopäivien avauskeskustelussa Orpon hallitusta kohtuuttomuudesta. Hallitus sai raskaan taakan, mutta päätti sysätä sen köyhimpien, hauraimpien ja haavoittuvimpien kannettavaksi.
Vihreiden Hyrkkö: Taloutta on vahvistettava, jotta meillä on hyvinvointivaltio huomennakin25.2.2026 08:42:27 EET | Tiedote
Eduskuntaryhmien enemmistö on sopinut finanssipoliittisista tavoitteista tuleville vaalikausille. Vihreitä ovat parlamentaarisessa työryhmässä edustaneet eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ja varajäsenenä kansanedustaja Atte Harjanne.
Vihreiden Bella Forsgren: Hallituksen yleistukiuudistus jätti tuhannet ikääntyvät ansaan — hallituksen on korjattava tilanne24.2.2026 14:11:57 EET | Tiedote
Tuhannet ikääntyvät ihmiset menettävät toukokuussa satoja euroja kuukaudessa, kun hallituksen uusi yleistuki alkaa leikata osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) nostavien työttömien perustason tukea. Aiemmin OVE ei vaikuttanut työmarkkinatukeen.
Vihreiden Hopsu: Hallituksen pitää tarttua työttömyyden hoitoon, jokaisen aktiivinen osallistuminen pitää mahdollistaa24.2.2026 13:45:24 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu totesi työllisyysvälikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistuneen ja hallituksen vältelleen vastuunkantoa. Vihreiden vaihtoehto keskittyy uusien työpaikkojen syntyyn, kuntien mahdollisuuteen hoitaa työllisyystehtävää ja jokaisen toimeliaisuuden edistämiseen yksilön tilanteen tarvitsemilla joustoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme