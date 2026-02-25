Vihreiden Mikkonen ja Holopainen vaativat Itä-Suomen erityistalousalueiden edistämistä “Käveleekö Purra jälleen Orpon yli?”

Vihreiden Itä-Suomen kansanedustajat Krista Mikkonen Joensuusta ja Hanna Holopainen Lappeenrannasta vaativat Itä-Suomen erityistalousalueiden edistämistä.

Petteri Orpo on henkilökohtaisesti nimittänyt kauppaneuvos Harri Bromanin Itäisen Suomen erityisedustaksi, joka on antanut esityksen Itä-Suomen erityistalousaluekokeilusta. Kokeiluun on valittu nyt Imatran ja Kajaanin seudut.

- Työn erityistalousalueiden perustamiseksi tulisi edetä hallituksen budjettiriihessä keväällä, mutta mikä on hallituksen kanta asiaan? Käveleekö Purra taas Orpon yli? Viimeaikaiset viestit hallituksen sisältä ovat olleet hyvin ristiriitaisia, joten selvyyden saadaksemme jätimme ministerille asiasta kirjallisen kysymyksen, kertoo Mikkonen.

Valtiovarainministeri Riikka Purra pääministerin sijaisena toimiessaan kertoi eduskunnan kyselytunnilla (19.2.2026), että hallituksella ei ole esitettyyn Itä-Suomen erityistalousalueeseen suunnitteilla suurempia toimenpiteitä ja suhtautui kielteisesti erityistalousaluekokeiluun. Tämän jälkeen kokoomuslaiset edustajat riensivät vakuuttelemaan, että valmistelua ei ole hylätty.

Kokeiluun on ehdotettu Kajaanin ja Imatran seutuja, joissa on valmiiksi teollisuuden tarvitsemaa infrastruktuuria, toimivat liikenneyhteydet sekä työvoimaa.

- Jos Imatran kaltaisessa tilanteessa olevalle kaupungille ei kyetä tekemään edes määräaikaista pilottia, on rehellistä kysyä, missä tilanteessa hallitus on valmis toimimaan. Imatralla itärajan sulkeutuminen on iskenyt suoraan työpaikkoihin, yritystoimintaan ja koko seudun elinvoimaan. Työttömyysaste on nousemassa ennätyslukemiin. Imatra ei tarvitse enää ymmärrystä tilanteestaan, se tarvitsee päätöksiä. Alueet ovat tehneet osansa. Selvitykset on tehty. Nyt mitataan, lunastaako pääministeri Orpo lupauksensa, painottaa Holopainen.

Erityistalousalueiden tavoitteena on houkutella itäiseen Suomeen ulkomaisia investointeja, jotka muuten sijoittuisivat muihin maihin.

- Erityistalousalueelle sijoittuva uusi yritys saisi määräaikaisen verohelpotuksen, mikä houkuttelisi alueelle uusia työllistäviä yrityksiä lisäten alueiden elinvoimaa. Muissa EU-maissa on erittäin positiivisia kokemuksia määräaikaisista ja tarkkarajaisista alueellisista erityistalousalueista, kertoo Mikkonen.

Mikkonen nostaa esiin, että erityistalousaluekokeilua on käsitelty myös Valtiovarainvaliokunnassa vuoden 2026 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtiovarainvaliokunta on linjannut mietinnössään (VaVM 29/2025 vp), että se pitää perusteltuna edistää erityistalousaluekokeilun valmistelua ja toteuttamista. Mikkonen on Valtiovarainvaliokunnan varajäsen.

- Nyt ei auta, että vedotaan Itäisen Suomen ohjelmaan ja siinä esitettyihin vanhoihin toimiin, joihin ei kaiken lisäksi ole varattu juuri lainkaan rahoitusta. Erityistalousalueiden eteneminen on nyt keskeisin kysymys Itäisen Suomen tukemisessa, päättää Holopainen.

Erityistalousaluekokeilu oli mukana Vihreiden vaihtoehtobudjetissa. Holopaisen mukaan oppositiosta löytyy siis tukea erityisedustaja Bromanin esitykselle erityistalousalueista.

Mikkonen ja Holopainen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Itäisen Suomen erityistalousalueiden edistämisestä.