Pogostan Hiihto: Lunta ei riittävästi – tapahtumaa ei järjestetä tänä talvena
26.2.2026 16:07:17 EET | Ilomantsin Urheilijat | Tiedote
Viime päivien lumisateet eivät parantaneet tilannetta toiveiden mukaan.
Pohjois-Karjalan Ilomantsissa lykittävää Pogostan Hiihtoa ei päästä järjestämään tänä talvena. Syynä on liian vähäinen lumi.
”Lähtö- ja maalialueen tuntumassa ladut kestäisivät hiihtämisen, mutta kauempana maastossa lunta on liian vähän”, sanoo kilpailunjohtaja Antti Immonen Ilomantsin Urheilijoista.
Infoa ilmoittautuneille
Tapahtuma oli määrä järjestää 14. maaliskuuta.
”Seuraaville päiville on luvassa hieman lumisadetta, mutta etenkin tietyissä kohdissa latupohja vaatisi lunta reilusti. Ennustettu sademäärä on niin pieni, että emme voi pitää yllä toivoa koko reitin kattavasta hyvästä latupohjasta, joka on edellytys tapahtuman järjestämiselle. Vaihtoehtoistakaan reittiä ei ole käytettävissä”, Immonen sanoo.
Tapahtumaan oli etukäteen ilmoittautunut noin 220 hiihtäjää.
”Lähetämme heille ilmoituksen tilanteesta sekä ohjeet, miten osallistumisoikeuden voi siirtää ensi talveen”, Immonen sanoo.
Uusi yritys maaliskuussa 2027
Vuoden 2027 tapahtumapäiväksi on varattu 6. maaliskuuta.
”Kiitämme saamistamme kannustavista viesteistä ja lähetämme pahoittelut tilanteesta niin hiihtäjille kuin kumppaneillekin. Odotetaan ensi talvelle runsaampaa lumipeitettä”, Immonen sanoo.
Antti ImmonenPogostan Hiihto, kilpailun johtajaIlomantsin Urheilijat ryPuh:050-4690495
