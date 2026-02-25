Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote helmikuu 2026
Espoon ulkomaalaistaustaista väestöä koskeva PowerBI-esitys päivitetty. Espoon väkiluku oli tammikuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 360. Yritystyöpaikkojen määrä väheni vuodentakaisesta tasosta viime vuoden tammi-marraskuussa. Kokonaisliikevaihto kasvoi vuodentakaisesta viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta supistui kolmannella vuosineljänneksellä. Työttömyys kasvaa edelleen, joskin kasvuvauhti on hidastumassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuussa 42 prosenttia kaikista työttömistä.
Espoon ulkomaalaistaustaista väestöä koskeva PowerBI-esitys päivitetty
PowerBI-esityksessä tarkastellaan Espoon ulkomaalaistaustaista väestöä esimerkiksi taustamaan, maassaoloajan, pääasiallisen toiminnan, työllisyyden ja ammattiryhmien mukaan. PowerBI-esitykseen on päivitetty vuoden 2024 pääasiallista toimintaa koskevat tilastot, toimiala- ja ammattiryhmätilastot ilmestyvät myöhemmin.
Vuoden 2024 lopussa espoolaisista ulkomailla syntyneistä ulkomaalaustaustaisista 54 prosenttia oli asunut Suomessa vähintään kuusi vuotta. Espoolaisista työllisistä 23 prosenttia (34 412 henkeä) oli ulkomaalaustaustaisia. Vuoden 2024 aikana ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten ryhmässä suhteellisesti eniten kasvoi opiskelijoiden ja koululaisten määrä, 24 prosenttia. Myös muissa pääasiallisen toiminnan ryhmissä väestömäärä kasvoi. Vuosien 2020-2024 aikana työllisten suomalaistaustaisten määrä kasvoi 787 hengellä ja ulkomaalaistaustaisten 12 044 hengellä.
Lue lisää Ulkomaalaistaustaiset työelämässä -sivulta (linkki PowerBI-esitykseen löytyy myös sieltä)
Espoon väkiluku oli tammikuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 360
Tammikuussa 2026 väestö kasvoi vain noin 80 hengellä, mikä on 250 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Kuntien välinen nettomuutto oli noin 170 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammikuussa 2026 eniten luonnollinen väestönkasvu noin 140 hengellä. Seuraavaksi eniten väestöä lisäsi nettomaahanmuutto (noin 100 henkeä). Kuntien välinen muutto oli 170 henkeä tappiollinen, ollen noin 220 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (noin 300 lasta) oli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 170 henkeä) oli noin 30 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli positiivinen (noin 140 henkeä), se lisäsi väestöä noin 50 henkeä vuotta aiempaa enemmän.
Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä
Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa
Yritystyöpaikkojen määrä väheni vuodentakaisesta tasosta viime vuoden tammi-marraskuussa. Kokonaisliikevaihto kasvoi vuodentakaisesta viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta supistui kolmannella vuosineljänneksellä.
Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2025 tammi-marraskuussa keskimäärin 117 700 yritystyöpaikkaa. Edeltävien vuosien kasvusuuntaus taittui vuoden 2025 alkupuolella ja estimaatin mukaan yritystyöpaikkoja oli vuoden 2025 tammi-marraskuussa noin 1,3 prosenttia (noin 1 500 työpaikkaa) vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Yritysten henkilöstömäärä supistui vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 prosenttia, toisella neljänneksellä 1,4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Supistuminen jatkui lokakuussa 1,1 prosentilla ja marraskuussa 1,8 prosentilla vuodentakaisesta.
Yritysten kokonaisliikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 2,2 prosenttia vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja 1,8 prosenttia toisella neljänneksellä, mutta supistui kolmannella neljänneksellä 1,3 prosenttia ja lokakuussa 10,9 prosenttia vuodentakaisesta.
Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu tuottaa estimaatit yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta kahdesti vuodessa tammikuun ja heinäkuun lopulla, ja niiden ajallinen viive on 2–4 kuukautta. Estimoidut luvut eivät ole eksaktia tilastotietoa, mutta ne antavat kohtuullisen hyvän ja ajantasaisen kuvan yritystoiminnan kehityksestä Espoossa.
Aineisto kuvaa yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä Espoossa, Länsimetron ja Kaupunkiradan kehityskäytävällä sekä Kehä III:n vyöhykkeellä. Lisäksi tarkastelussa on mukana Länsimetron asemanseudut sekä Kaupunkiradan varrelta Leppävaaran, Kilon-Keran ja Espoon keskuksen asemanseudut. Suurimmilta aluekokonnaisuuksilta tuotetaan estimaatit myös toimialaryhmiltä 1) teollisuus ja rakentaminen, 2) kauppa, matkailu- ja ravitsemusala ja kuljetus, 3) palvelualat sekä uutena toimialaryhmänä 4) korkean osaamisen toimialat.
PowerBI -raportti estimoiduista yritystyöpaikkojen määristä Espoossa sekä tarkasteltavilla kehityskäytävillä ja asemanseuduilla
Työttömyys kasvaa edelleen, joskin kasvuvauhti on hidastumassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuussa 42 prosenttia kaikista työttömistä.
Tammikuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 18 868 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,2 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,6 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1833 ja 50 vuotta täyttäneitä 5860. Naisia oli 47,3 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7904 eli 41,9 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 1402 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli tammikuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 7776 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli tammikuun lopulla työttömiä 4,8 % (872 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 6,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 18,4 % (285 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 21,8 % (1415 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen, kun määrää verrataan vuodentakaiseen. Tammikuussa 2026 avoimia työpaikkoja oli 18,3 % (315 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.
Tuoreimmat työttömyysluvut PowerBI-esityksenä
Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa
Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/
Ulkomaalaistaustainen väestö: Tutkija Sanna Jaatinen, sanna.jaatinen@espoo.fi, puh. 040 590 4260
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Yritystyöpaikat ja työttömyys: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
