Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi käyttösuunnitelmat vuodelle 2026

26.2.2026 20:03:23 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan käyttösuunnitelmat vuodelle 2026 sekä määrärahan myöntämisestä Kello- ja korumuseon kiinteistökustannuksiin.

Kaksi lasta lukevat kirjoja tunnelmallisessa kuvassa omissa sopeissa.
Lukevia lapsia WeeGeessä. Laura Löfman

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi kulttuurin tulosyksikön käyttösuunnitelman sekä nuorisopalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2026. Lautakunta päätti, että kulttuurin tulosyksikkö kohdentaa määrärahan talousarviostaan Suomen kello- ja korumuseo Kruunun välttämättömiin kiinteistökustannuksiin vuonna 2026.

Lisäksi lautakunta tutustui kulttuurin tulosyksikön sekä nuorispalvelujen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioon ja viimeiseen strategian osavuosikatsaukseen sekä antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen, joka koski limudiskojen järjestämisestä nuorille.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki

Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216

