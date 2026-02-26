Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi käyttösuunnitelmat vuodelle 2026
26.2.2026 20:03:23 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan käyttösuunnitelmat vuodelle 2026 sekä määrärahan myöntämisestä Kello- ja korumuseon kiinteistökustannuksiin.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi kulttuurin tulosyksikön käyttösuunnitelman sekä nuorisopalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2026. Lautakunta päätti, että kulttuurin tulosyksikkö kohdentaa määrärahan talousarviostaan Suomen kello- ja korumuseo Kruunun välttämättömiin kiinteistökustannuksiin vuonna 2026.
Lisäksi lautakunta tutustui kulttuurin tulosyksikön sekä nuorispalvelujen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioon ja viimeiseen strategian osavuosikatsaukseen sekä antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen, joka koski limudiskojen järjestämisestä nuorille.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Info från nämnden Svenska rum 26.2.202626.2.2026 19:03:55 EET | Pressmeddelande
På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum antalet förskoleplatser och elevplatser i åk 1 för läsåret 2026–2027 i de svenskspråkiga förskolorna och skolorna i Esbo.
Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote helmikuu 202626.2.2026 17:40:40 EET | Tiedote
Espoon ulkomaalaistaustaista väestöä koskeva PowerBI-esitys päivitetty. Espoon väkiluku oli tammikuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 360. Yritystyöpaikkojen määrä väheni vuodentakaisesta tasosta viime vuoden tammi-marraskuussa. Kokonaisliikevaihto kasvoi vuodentakaisesta viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta supistui kolmannella vuosineljänneksellä. Työttömyys kasvaa edelleen, joskin kasvuvauhti on hidastumassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuussa 42 prosenttia kaikista työttömistä.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 25.2.202625.2.2026 20:44:25 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja muutetaan. 1.8.2026 alkaen osa-aikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousisi 90 eurosta 100 euroon ja kokoaikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousisi 150 eurosta 160 euroon. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutetaan indeksitarkistusten takia 1.8.2026 alkaen. Korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta nousisi nykyisestä 311 eurosta 335 euroon. Pienin perittävä maksu nousisi puolestaan 30 eurosta 32 euroon. Samalla myös palvelusetelivarhaiskasvatuksessa korkein ja pienin perittävä omavastuuosuus nousisivat vastaavasti. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että 1.3.2026 alkaen tuen korvauksia yksityisen hoidon tuella toteutetussa varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa korotetaan. Lautakunta päätti myös, että 1.3.2026 alk
Työllisyys- ja kotoutumisjaosto 23.2.2026: Esitys työllisyyspalvelujen hinnoittelusta ja katsaus työllisyyteen23.2.2026 14:43:34 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli kokouksessaan 23.2.2026 työllisyyspalvelujen hinnoitteluperusteita ja merkitsi tiedoksi ajankohtaisia katsauksia työllisyydestä, taloudesta sekä maahanmuutto- ja kotoutumisohjelman valmistelusta.
Det förnyade Skolmuseet Lagstad öppnas för allmänheten på den internationella modersmålsdagen19.2.2026 15:30:02 EET | Pressmeddelande
KAMU Esbo stadsmuseets förnyade Skolmuseum Lagstad öppnas för allmänheten lördagen den 21.2.2026. Det nya museet har planerats tillsammans med esbobor genom olika verkstäder och evenemang under år 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme