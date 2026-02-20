Junatien metrosillan hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon

Keskeisenä tavoitteena on, että Junatien metrosillan rakentamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa matkustajille ja ympäristön liikenteelle, liikkujille ja yritystoiminnalle. Metrosillan rakentaminen toteutetaan siten, että rakennustöiden vaatima metroliikenteen katko ja Kalasataman metroaseman sulku ovat mahdollisimman lyhyitä.

Metrosilta rakennetaan pitkäikäiseksi; sen on tarkoitus palvella vähintään 100 vuotta. Sillan uusimisen yhteydessä parannetaan myös radan huollettavuutta ja liikennöinnin häiriöhallinnan edellytyksiä siten, että poikkeustilanteissa Kalasataman liikennöitävyys paranee.

Junatien metrosillan uusimisen hankesuunnitelma ja hankkeeseen liittyvien valmistelevien töiden hankesuunnitelma etenevät Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi 5.3.2026. Metrosillan uusimisen hankesuunnitelma etenee Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi huhtikuussa.

Metrosillan uusimishankkeen enimmäishinta on 107 miljoonaa euroa ja valmistelevien töiden 2 miljoonaa euroa.

Metrosillan uusiminen alkaa valmistelevilla töillä

Kaupunkiliikenne aloittaa metrosillan uusimisen valmistelevilla töillä huhti-toukokuussa 2026. Varsinainen sillan uusimishanke siirtyy toteutusvaiheeseen hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen kesäkuussa 2026.

Töiden käynnistäminen aiheuttaa alueella poikkeavia liikennejärjestelyjä, joista tiedotetaan kevään aikana. Valmistelevien töiden aikana metro liikennöi normaalisti ja Kalasataman metroasema on auki. Valmistelevat työt mahdollistavat sen, että metron liikennekatko vuonna 2027 voidaan ajoittaa vähiten ruuhkaiselle ajankohdalle. Lisäksi työvaiheita voidaan ajoittaa rakennustöiden kannalta suotuisaan vuodenaikaan. Valmistelevina töinä toteutetaan mm. olemassa olevien rakenteiden työnaikaisia tukirakenteita, johtosiirtoja sekä työmaan perustamiseen liittyviä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Vuoden 2026 aikana rakennetaan lisäksi muun muassa sillan uusia välitukia ja kansirakenteita sekä Kalasataman metroaseman hätäpoistumisreittien väliaikaiset kulkuyhteydet. Uuden sillan kansirakenteet rakennetaan useana eri lohkona nykyisen sillan vieressä. Vuodelle 2027 ajoittuvan metrokatkon aikana puretaan nykyinen silta ja uudet siltalohkot asennetaan paikoilleen.

Haittojen vähentäminen ohjaa suunnittelua ja toteutusta

Sillan ympäristö on sekä liikenteellisesti että rakenneteknisesti vaativa rakentamisympäristö. Alueen liikennemäärät ovat suuria, ja rakennuspaikka on ahdas. Sillan itäpää sijaitsee Kalasataman metroaseman ja kauppakeskus Redin sisällä. Uusi metrosilta rakennetaan osin metroliikenteen ollessa käynnissä, mikä vaatii erityistä suunnittelua ja yhteistyötä eri osapuolten kesken.

Metrosilta on vaakasuunnassa kahteen suuntaan kaareva ja pituudeltaan 482 metriä. Se on metroradan pisin silta ja kuuluu Suomen parin kymmenen pisimmän sillan joukkoon.

Rakentamisen aikaisten haittojen vähentäminen ohjaa suunnittelua ja toteutusta. Hankkeen toteutus porrastetaan kaupungin muiden liikkumista vaikeuttavien hankkeiden kanssa. Töiden nopeuttamiseen vaikuttavien tekniikoiden hyödyntäminen varmistetaan urakoitsijan kanssa yhteistyössä tehtävässä suunnittelussa. Työmaa-aikaisten liikennejärjestelyjen ja korvaavan liikenteen toimivuuteen panostetaan. Urakkaan asetetaan liikennekatkon keston lyhentämiseen liittyviä kannusteita. Ajantasaiseen ja ennakoivaan viestintään panostetaan merkittävästi.

Metrosillan uusiminen on välttämätöntä sen huonon kunnon vuoksi. 1970-luvulla rakennettua siltaa on vahvennettu ja tuettu vuosien aikana. Vuonna 2025 sillalle asennettiin monitorointijärjestelmä, jonka avulla sillan kuntoa seurataan reaaliaikaisesti. Silta on tällä hetkellä turvallinen käyttäjilleen.

Hankkeen projektinjohtourakoitsija on Kreate Oy.

Metroliikenteeseen katko rakennustöiden vuoksi vuonna 2027

Metrosillan uusimisen vaatima metroliikenteen katko alkaa loppukeväällä 2027 ja kestää tämänhetkisen arvion mukaan seitsemän kuukautta. Katkon aikana metro liikennöi lännen suunnasta Hakaniemeen saakka. Idän suunnasta metro liikennöi Herttoniemeen, joka toimii vaihtopaikkana metrosta bussiin ja päinvastoin.

Kalasataman metroasema on suljettuna metrokatkon ajan, ja lisäksi noin kaksi kuukautta ennen katkoa sekä kaksi kuukautta metron liikennekatkon jälkeen. Nämä kuukaudet metrojunat kulkevat pysähtymättä aseman ohi.

Kaupunkiliikenne hyödyntää metroliikenteen katkoa laajasti Junatien metrosillan lisäksi myös muun metroinfran kunnostamiseen. Metrokatkon aikana kunnostetaan Sörnäisten ja Kulosaaren metroasemia sekä metrokatkon alueella olevat viisi muuta siltaa: Kulosaaren metrosilta, Kulosaaren jalankulkutunneli, Kulosaaren aseman pohjoinen metrosilta, Tupasaarentien metrosilta ja Naurissalmen metrosilta.

HSL toteuttaa korvaavaa liikennettä metrokatkon ajalle.





Lisätiedot:





Kaupunkiliikenne Oy (lisätiedot hankkeesta):

omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen, p. 040 579 6074, antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi

HSL (lisätiedot korvaavasta liikenteestä):

projektipäällikkö Teuvo Syrjälä, p. 040 486 7474,

teuvo.syrjala@hsl.fi