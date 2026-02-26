Vihreiden Hopsu: Hallituksen politiikka uhkaa akateemista vapautta

Euroopan parlamentin juuri julkaisemassa Academic Freedom Monitor 2025 -selvityksessä Suomi oli pudonnut EU-maiden vertailussa edeltävän vuoden jaetulta sijalta 8. jaetulle sijalle 19 ja samalla alle EU:n keskiarvon. Vastaava romahdus oli aiemmin tapahtunut myös viime vuonna julkaistussa kansainvälisessä kansainvälisen vapauden vertailussa.

–⁠ Akateeminen vapaus on monessa maassa uhattuna ja tutkijat joutuvat tekemään työtänsä epävarmoissa oloissa. On hälyttävää, että myös Suomi putoaa akateemisen vapauden vertailussa ja kuuluu jo EU:n häntäpään joukkoon. Hallituksen on viimeistään nyt herättävä ja tehtävä yliopistoja koskevia korjausliikkeitä, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii.

Selvityksessä nostetaan esiin mm. Suomen yliopistomaailmaa koskevan kilpaillun rahoituksen sekä tulosmittareiden lisääntynyt käyttö, poliittiset ohjausyritykset sekä akateemista työtä tekevien kasvanut suorituspaine.

–⁠ Osa kehityskulusta on pidempiä, mutta hallitus on toiminnallaan voimistanut niitä esimerkiksi korkeakoulujen perusrahoitusta leikkaamalla. Hallitus oli vuosi sitten halukas asettamaan myös kriteerin, jonka mukaan Suomen Akatemian rahoittama tutkimus ei saisi olla ristiriidassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Tieteen vapaus on Suomen etu, sillä vain sen avulla voimme saada poliittisista suhdanteista riippumatonta tietoa, Hopsu korostaa.

Myös tutkijoiden kohdistuva häirintä nousee esiin selvityksessä.

–⁠ Juuri viime kesänä Suomen Akatemia joutui varoittamaan yliopistoja perussuomalaisten ajatuspajan niin kutsuttua “woke”-tutkimusta käsittelevää pamflettia mahdollisesti seuraavasta mustamaalauksesta ja häirinnästä. Hallituksen pitäisi toiminnallaan suojella yliopistoväkeä ulkopuolisella häirinnältä, ei lietsoa häirintää itse, Hopsu jyrähtää.