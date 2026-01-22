Cervi vahvistaa asemaansa valtakunnallisena kylmäalan toimijana – laajenee Jyväskylään ostamalla ProKylmä Oy:n

Vuonna 2019 perustettu ProKylmä Oy on Jyväskylän seudulla toimiva kylmätekniikan asiantuntija, joka palvelee erityisesti kaupan, teollisuuden ja elintarvikealan yritysasiakkaita. Yhtiö tarjoaa kylmälaitteiden myynti-, asennus- ja huoltopalveluita sekä energiatehokkaita ja ympäristövaatimusten mukaisia kylmäratkaisuja. Kaupan kylmä on yksi ProKylmän keskeisistä osaamisalueista.

ProKylmän liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa ja se työllistää yhdeksän kylmäalan ammattilaista. Yrityskaupan myötä ProKylmä jatkaa toimintaansa Jyväskylässä nykyisellä nimellään ja henkilöstöllään, ja paikallinen palvelu säilyy ennallaan.

– Keski-Suomi ja Jyväskylä ovat meille merkittävä uusi avaus. ProKylmä on vahva paikallinen toimija, jonka osaaminen kylmätekniikassa täydentää erinomaisesti Cervin olosuhdetekniikan palveluita. Yrityskaupan myötä vahvistamme asemaamme yhtenä kylmätekniikan merkittävimmistä valtakunnallisista toimijoista, sanoo Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin.

ProKylmä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Myllyntaus näkee yrityskaupan luonnollisena jatkona yhtiön kehitykselle.

– ProKylmä on kasvanut pitkään jatkuneella työllään ja hyvällä maineellaan. Meille on aina ollut tärkeää, että asiakkaat saavat tutut tekijät ja luotettavan palvelun, eikä tämä muutu yrityskaupan myötä. Cerviin liittyminen antaa meille vahvemman taustan ja mahdollisuuden palvella asiakkaitamme valtakunnallisen verkoston turvin. Samalla voimme kehittää toimintaamme edelleen, myös teknologian osalta, ja hyödyntää esimerkiksi omaa ympärivuorokautista valvontajärjestelmäämme entistä laajemmin asiakkaiden hyväksi, Myllyntaus sanoo.

Cervi on olosuhdetekniikan asiantuntija, joka kasvaa yritysostojen kautta ja panostaa paikalliseen osaamiseen, energiatehokkuuteen ja valtakunnalliseen palvelukykyyn. ProKylmän yrityskaupan myötä Cervin palvelut laajenevat nyt myös Keski-Suomen alueelle. Näin vahvistamme edelleen valtakunnallista kaupan kylmän osaamista ja pystymme palvelemaan laadukkaasti esimerkiksi valtakunnallisia ketjuasiakkaita.