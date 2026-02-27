SDP:n puoluekokousaloitteissa vaaditaan reilumpaa työelämää
28.2.2026 09:20:00 EET | SDP | Tiedote
SDP:n puoluekokoukselle jätetyissä aloitteissa korostuu vahvasti SDP:n jäsenistön halu reilumpaan politiikkaan etenkin työelämää, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä. Puoluekokoukselle jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 538 aloitetta.
– Puoluekokoukselle jätettyjen aloitteiden suuri määrä on osoitus siitä, että SDP on elävä kansanliike ja Suomen vahvin muutosvoima. SDP on saanut viime vuosina paljon uusia jäseniä ja selkeästi niin uudet kuin pidempäänkin mukana olleet jäsenet kokevat tärkeäksi vaikuttaa puolueen linjauksiin ja tätä kautta myös Suomen suuntaan. Kaikki puoluekokoukselle tulleet aloitteet on käsitelty SDP:n puoluehallituksessa ja puoluehallitus on antanut niistä lausuntonsa, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
– Puoluekokousaloitteet heijastelevat aina aikaansa. Tällä kertaa puoluekokousaloitteissa näkyy voimakkaasti ihmisten toive reilummasta työelämästä ja yhteiskunnasta Orpon hallituksen epäoikeudenmukaisen leikkauspolitiikan jälkeen. Muun muassa työttömyysturvan suojaosien ja aikuiskoulutustuen uudistaminen, työperäisen hyväksikäytön torjuminen, ammattiliittojen kanneoikeus ja alipalkkauksen kriminalisointi nousivat esille aloitteissa.
Näkkäläjärven mukaan puoluekokousaloitteissa näkyy myös huoli koulutusjärjestelmän tulevaisuudesta, nuorten tulevaisuudenuskosta ja hyvinvoinnista samoin kuin huoli sosiaali- ja terveydenhuollosta, taloudesta ja ilmastosta.
– Suomella on edessään monia haasteita, mutta ne ovat ratkaistavissa, kun vain tartumme määrätietoisesti toimeen. Siksi on rohkaisevaa, että niin moni haluaa nyt vaikuttaa politiikan suuntaan. SDP:n jäsenenä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa paitsi puolueen linjaan, myös Suomen suuntaan. Puoluekokousaloitteiden lisäksi puoluekokouksen käsiteltäväksi tulee SDP:n uudistettu poliittinen ohjelma, jonka laatimisessa on ollut keskeisesti mukana puolueen noin 650 jäsenestä koostuva työryhmäorganisaatio ja viime vuonna valmistuneet työryhmien kymmenen ilmiöraporttia. Yhdessä nämä muodostavat reilumman suunnan Suomelle, Näkkäläjärvi kertoo.
Puoluekokoukselle jätettyihin aloitteisiin voi tutustua täällä. SDP:n 48. puoluekokous järjestetään 23.-25.5.2026 Tampereella.
