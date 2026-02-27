Kulttuurirahasto siirtyy yhteen hakuaikaan
Kulttuurirahasto uudistaa apurahahakunsa ja siirtyy yhteen hakuaikaan aiemman neljän hakuajan sijasta. Samalla Kulttuurirahasto yhtenäistää hakemusten käsittelyä ja arviointia sekä vahvistaa maakuntarahastojensa edellytyksiä tukea tieteen, taiteen ja kulttuurin elinvoimaa koko Suomessa. Rahoituksen kokonaismäärä pysyy ennallaan.
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja. Kulttuurirahaston omaisuus on peräisin vuosikymmenten aikana saaduista yksityisistä lahjoituksista ja sijoitusten tuotosta. Koululaisten toteuttamaan perustamiskeräykseen vuonna 1938 osallistui yli 170 000 suomalaista.
Kulttuurirahasto rahoittaa tiedettä, taidetta ja kulttuuria apurahojen muodossa yli 50 miljoonalla eurolla vuosittain sekä toimii, keskustelee ja vaikuttaa kulttuurin puolesta. Keskusrahaston lisäksi Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahaston verkosto, joka tukee ja vahvistaa tieteen, taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä eri puolilla Suomea. Säätiön toimintarakenne mahdollistaa läsnäolon kaikkialla Suomessa.
Kulttuurirahastosta voi lokakuusta 2026 alkaen hakea sekä maakuntarahastojen että keskusrahaston apurahoja yhdessä valtakunnallisessa haussa. Kuten tähänkin asti, apurahahakemuksia vertaisarvioivat asiantuntijat tulevat kaikkialta Suomesta ja vaihtuvat säännöllisesti. Kulttuurirahaston rahoituksen kokonaismäärä tieteelle, taiteelle ja kulttuurille pysyy ennallaan.
Uudistuksessa lokakuun ja tammikuun haut sekä maalis- ja elokuun pienemmät hakukierrokset yhdistyvät, kun taas taiteen liikkuvuusapurahoille tulee aiempaa joustavampi hakuaika. Samalla Kulttuurirahasto yhtenäistää hakemusten käsittelyä ja arviointia.
Uudistus tukee Kulttuurirahaston tavoitteita huolehtia tieteen, taiteen ja kulttuurin elinvoimasta, nostaa lahjakkuuksia kohti läpimurtoja ja vaikuttaa tieteen ja taiteen asemaan yhteiskunnassa.
”Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on varmistaa, että tiedettä ja taidetta on mahdollista tehdä ja kokea kaikkialla Suomessa”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojohtaja Mika Virkkala. ”Siksi lisäämmekin resursseja maakuntarahastojen kautta tehtävään pitkäjänteiseen ja strategiseen kehittämistyöhön koko maassa.”
Kulttuurirahasto on viime vuosina saanut vuosittain runsaat 20 000 hakemusta, ja hakemusten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Arvion mukaan hakijoista vuosittain jopa 4 000 on ollut päällekkäisiä, jolloin sama hakemus on vertaisarvioitu useampaan kertaan eri hauissa.
”Uskomme, että uudistus tekee apurahan hakemisesta sujuvampaa niin hakijoiden, lausunnonantajien, vertaisarvioijien kuin hakemusten käsittelijöidenkin kannalta. Suomessa on lahjakkaita, luovia ja rohkeasti tulevaisuuteen katsovia tieteen, taiteen ja kulttuurin tekijöitä, joita kannustamme osallistumaan seuraavaan Kulttuurirahaston yhteiseen hakuun”, sanoo varatoimitusjohtaja Juhana Lassila.
Uudistuksen myötä Kulttuurirahasto pystyy suuntaamaan resurssejaan paremmin, esimerkiksi nopeampaan reagointiin alueellisten tarpeiden pohjalta sekä muuhun tieteen, taiteen ja kulttuurin hyväksi tehtävään työhön.
Liikkuvuusapurahat, residenssiohjelma ja Mirjam Helin -akatemia
Muutamat Kulttuurirahaston toimintamuodot jäävät yhteisen haun ulkopuolelle.
Taiteilijat ja taidearvostelijat voivat hakea liikkuvuusapurahaa kansainväliseen toimintaan liittyviin kuluihin. Liikkuvuusapurahoja on jatkossa mahdollista hakea aiempaa joustavammin ympäri vuoden. Päätökset liikkuvuusapurahoista tehdään kolmesti vuodessa.
Residenssiohjelmalla on edelleen oma hakuaika elokuussa ja Mirjam Helin -akatemialla keväisin.
Hakija, huomioi nämä
- Lokakuusta 2026 alkaen Kulttuurirahasto järjestää apurahahaun kerran vuodessa lokakuussa. Hakuaika on 15.–30.10.2026. Ilmoitamme päätökset hakijoille helmikuussa 2027.
- Myös maakuntarahastojen apurahoja haetaan jatkossa lokakuussa. Viimeinen maakuntarahastojen erillinen haku oli tammi-helmikuussa 2026.
- Maaliskuun ja elokuun haut järjestetään vielä vuonna 2026. Sen jälkeen maalis- ja elokuussa haettavana olleet apurahat siirtyvät yhteiseen valtakunnalliseen hakuun.
- Poikkeuksina soitinlainat siirtyvät suoraan Kulttuurirahaston yhteiseen hakuun jo 2026 ja residenssiohjelmalle jää toistaiseksi oma hakuaikansa elokuussa.
- Liikkuvuusapurahoja voi lokakuusta 2026 alkaen hakea ympäri vuoden. Päätökset tehdään kolme kertaa vuodessa.
- Hakemusjärjestelmään ja hakemuslomakkeeseen ei tule suuria muutoksia.
Milloin kerromme lisää?
- Uudet hakuohjeet julkaistaan elo-syyskuussa 2026. Silloin kerromme lisää myös apurahojen hakemisesta ja hakemusten käsittelystä. Hakijat pääsevät tutkimaan mallilomaketta jo ennen hakuajan alkua.
- Ensimmäinen hakuinfo on syyskuussa 2026. Ilmoitamme hakuinfoista skr.fi-sivustolla, apurahauutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissamme.
Yhteyshenkilöt
Juhana LassilavaratoimitusjohtajaSuomen KulttuurirahastoPuh:09 6128 1230juhana.lassila@skr.fi
Mika VirkkalamaakuntarahastojohtajaSuomen KulttuurirahastoPuh:0400 708 941mika.virkkala@skr.fi
