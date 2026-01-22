Turku Energian kaukolämmön keväthinta on julkaistu, hinta säilyy viime vuoden tasolla
27.2.2026 13:27:40 EET | Turku Energia | Tiedote
Turku Energian myymän kaukolämmön keväthinta maalis-toukokuulle 2026 on julkaistu, ja se astuu voimaan 1.3.2026. Kaukolämmön veroton keväthinta säilyy samalla tasolla kuin vuodentakainen keväthinta, ollen 74,22 eur/MWh (74,23 eur/MWh). Verollinen hinta on 93,15 €/MWh (2025: 93,16 eur).
Kaukolämmön keväthinta on Energiateollisuus ry:n kaukolämmön hintatilastoihin perustuvissa tyyppirakennuksissa 180-neliöisessä omakotitalossa keskimäärin 154,26 euroa kuukaudessa ja 80 asuntoa kattavassa kerrostalossa (koko kiinteistö) keskimäärin 5141,88 euroa kuukaudessa. Hinta ei sisällä kaukolämmön tehomaksua.
|
Kaukolämmössä oleva tyyppikohde
|Käytetty vuosienergia
|Kaukolämmityksen verollinen hinta keskimäärin kevätkaudella eur/kk (maaliskuu – toukokuu)
|Omakotitalo, koko 180 neliötä
|18 MWh
|154,26 eur/kk
|80-asuntoinen kerrostalo (koko kiinteistö)
|600 MWh
|5141,88 eur/kk
Vuonna 2025 Turku Energian myymästä kaukolämmöstä tuotettiin 95,2 % biomassalla, lämpöpumpuilla ja lämmön talteenotolla sekä sähkökattiloilla. Ei-polttavilla tuotantomuodoilla tuotettiin 41,9 % Turku Energian myymästä kaukolämmöstä.
Turku Energian myymän kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä.
Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla neljä kertaa vuodessa.
Kaukolämmön hinnasto: https://www.turkuenergia.fi/asiakaspalvelu/kaukolampohinnasto.
Yhteyshenkilöt
Juho PerkonojaJohtaja, Lämpö-yksikkö,Turku EnergiaPuh:050 5573 206juho.perkonoja@turkuenergia.fi
