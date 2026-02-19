DNA:n helmikuun 2026 myydyimmät puhelimet ja älykellot
2.3.2026 08:00:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G oli helmikuun myydyin puhelin kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa. Apple iPhone 16e 5G jatkoi puolestaan yritysasiakkaiden myydyimpien puhelinten listan kärjessä. Apple iPhone 15 nousi DNA:n käytettyjen puhelinten myydyimmäksi malliksi, ja helmikuun myydyin älykello oli ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin.
Samsungin viime vuoden lippulaivamalli ja ominaisuuksiltaan vuoden 2025 parhaana puhelimena pidetty Samsung Galaxy S25 Ultra 5G nousi helmikuussa DNA:n kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listan kärkeen.
“Malli nappasi myydyimmän puhelimen kärkipaikan nyt ensimmäistä kertaa ja viime hetkellä ennen sen seuraajan, Samsung Galaxy S26 Ultra 5G:n, myynnin alkamista helmikuun lopulla. Viiden myydyimmän puhelimen joukkoon mahtui myös kolme Applen arvokkainta iPhone 17 -sarjan mallia. Voikin todeta, että ominaisuuksiltaan erinomaisimpiin kuuluvien älypuhelinten kauppa kävi DNA:lla helmikuussa vilkkaana”, kertoo laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Samsungin edullisemman A-sarjan kestosuosikit Galaxy A16- ja A56 näyttäytyivät puolestaan DNA:n kuluttajien myydyimpien laitteiden listalla hieman paremmilla sijoituksilla, kuin OnePlussan ja Honorin vastaavan hintaiset mallit.
Käytetyissä puhelimissa tutut suosikit antoivat helmikuussa tilaa uusille malleille. Applen iPhone 15 nousi käytettyjen puhelinten myydyimmäksi malliksi, minkä lisäksi myös iPhone 15 Pro ylsi viiden myydyimmän laitteen joukkoon. Myydyimpien listalle pääsi myös Samsungin Galaxy Z Flip5 5G.
“Uudempien ja entistä arvokkaampien laitteiden kysynnän kasvun taustalla näkyvät käytettyjen laitteiden kasvanut arvostus ja niiden ostamisen ja myymisen mutkattomuus luotettavan toimijan välityksellä. Käytetyn laitteen ostaja tietää saavansa toimivan ja tietoturvallisen laitteen DNA:lta. Lisäksi käytetyt laitteet ovat yhä useammalle sopiva valinta, eikä pelkkä hinta enää ohjaa valintaa käytettyä laitetta ostettaessa", sanoo Kieksi.
Apple hallitsi helmikuussa yritysasiakkaiden myydyimpien puhelinten listan kärkisijoja neljällä mallillaan, ja kokonaisuutena kärkiviisikko osoittaa, että yritykset ovat valmiita investoimaan entistä laadukkaampiin ja arvokkaampiin työpuhelimiin.
”Nykyään laitteet nähdään kiinteänä osana yrityksen IT-ympäristöä ja keskeisenä lenkkinä kyberturvallisuudessa. Kiinnostus keskitettyyn ja turvalliseen laitehallintaan sekä esimerkiksi liittymäpalveluiden tarjoamiin suojamekanismeihin on jatkuvasti kasvanut yrityksissä. Yritykset etsivät nyt aktiivisesti ratkaisuja tällaisiin tilanteisiin”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Helmikuun myydyimpien älykellojen listan kirkkaimmalle sijalle nousi lasten ja perheiden suosion saavuttanut ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin. Myös useat Applen älykellomallit näkyivät yhä listalla. Urheilukelloihin erikoistunut Garmin säilytti helmikuussa vahvan asemansa useilla malleilla, kuten Vivoactive-, Venu- ja Fenix-sarjoilla.
“Puettavan teknologian markkina jatkoi helmikuussa vahvana, ja eSIM-yhteydellä varustettujen kellojen osuus oli kasvussa. LTE mahdollistaakin puhelut, viestit ja datayhteyden ilman puhelinta, mikä tekee niistä houkuttelevia vapaa-aikaan ja liikkumiseen. Sijalle 11 yltänyt RingConn Gen 2 -älysormus puolestaan osoittaa, että vaihtoehdoksi haetaan myös yhä useammin huomaamatonta ja pitkäkestoista hyvinvointilaitetta”, summaa Kieksi.
Myydyimmät puhelimet helmikuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
-
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
-
Apple iPhone 17 5G
-
Samsung Galaxy A16
-
Apple iPhone 17 Pro 5G
-
Apple iPhone 17 Pro Max 5G
-
Apple iPhone 16e 5G
-
Apple Samsung Galaxy A56 5G
-
HONOR X5c Plus
-
OnePlus Nord CE5 5G
-
Apple iPhone 16 5G
-
OnePlus Nord 5 5G
-
HONOR 400 Smart 5G
-
Samsung Galaxy A26 5G
-
Samsung Galaxy A36 5G
-
Apple iPhone 15 5G
Yritysasiakkaat
-
Apple iPhone 16e 5G
-
Apple iPhone 17 5G
-
Apple iPhone 17 Pro Max 5G
-
Apple iPhone 17 Pro 5G
-
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
-
Samsung Galaxy A16 5G
-
Samsung Galaxy A36 5G
-
Samsung Galaxy A26 5G
-
HONOR X5c Plus 4G
-
Samsung Galaxy A17 5G
-
Samsung Galaxy S25 5G
-
Apple iPhone 16 5G
-
Samsung Galaxy A56 5G
-
Apple iPhone 15 5G
-
OnePlus Nord 5 5G
Käytetyt puhelimet
-
Apple iPhone 15 5G
-
Apple iPhone 14 5G
-
Apple iPhone 13 5G
-
Apple iPhone 12 5G
-
Apple iPhone 15 Pro 5G
-
Apple iPhone 11
-
Apple iPhone SE 2022 5G
-
Apple iPhone 14 Pro 5G
-
Samsung Galaxy S22 5G
-
Apple iPhone 12 Mini 5G
-
Samsung Galaxy S24 FE 5G
-
Apple iPhone 14 Pro Max 5G
-
Samsung Galaxy Z Flip5 5G
-
Apple iPhone 16 Pro 5G
-
Apple iPhone SE 2020
Myydyimmät älykellot helmikuussa 2026
-
ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin
-
HONOR Choice Watch 2i
-
Apple Watch Series 11 (GPS)
-
Apple Watch SE 3 (GPS)
-
Garmin Vivoactive 5
-
Apple Watch Ultra 3
-
Huawei Watch GT 6
-
Garmin Venu 3
-
Garmin Venu 4
-
Samsung Galaxy Watch 8 eSim
-
RingConn Gen 2 -älysormus
-
Samsung Galaxy Watch 7 eSim
-
Apple Watch Series 11 (GPS+Cellular)
-
ZTE K2 Pro -lasten kellopuhelin
-
Garmin Fenix 7
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
