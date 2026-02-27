Xplora Technologies raportoi ennätyksellisen Q4-tuloksen ja nimittää uuden liiketoimintajohtajan

Oslo, 27. helmikuuta 2026 – Xplora Technologies raportoi vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tuloksen:

Liikevaihto: 606 miljoonaa Norjan kruunua

Bruttokate: 313 miljoonaa Norjan kruunua

Käyttökate (EBITDA): 101 miljoonaa Norjan kruunua

– Olemme vahvistaneet asemaamme Euroopan johtavana perheille suunnattuna laite- ja palvelualustana. Näemme selkeän polun kohti tavoitettamme saavuttaa miljoona tilausta, sanoo Xploran toimitusjohtaja Sten Kirkbak.

Tommy Krznaric Doron liiketoimintajohtajaksi

Tommy Krznaric aloittaa Doron liiketoimintajohtajana 1. maaliskuuta. Hän vastaa liiketoimintayksikön strategiasta ja operatiivisesta johtamisesta sekä tuloksellisesta toteutuksesta.

– Haluan kiittää Doron hallitusta ja Xplora Technologiesin johtoa luottamuksesta. Dorolla on tärkeä rooli Xplora Technologiesissa, ja yhteinen tavoitteemme – turvallisemman ja terveemmän digitaalisen elämän rakentaminen kaikille sukupolville – antaa meille selkeän suunnan. Odotan, että voimme Doron osaavan tiimin kanssa vahvistaa toimintaamme, vauhdittaa innovaatioita ja luoda pitkäjänteistä arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille, Krznaric sanoo.

Doron toimitusjohtajana kahdeksan kuukauden ajan toiminut Kjetil Fennefoss luovuttaa tehtävän Krznaricille ja palaa keskittymään työhönsä Xplora Technologiesin myyntijohtajana (Chief Revenue Officer).

Xplora täyttää 10 vuotta

Maaliskuussa 2016 perustettu Xplora Technologies on vakiinnuttanut asemansa Family IoT -ratkaisujen edelläkävijänä. Yhtiö kehittää innovatiivisia tuotteita ja palveluja, jotka yhdistävät ja suojaavat perheitä, lapsia ja senioreita sekä tukevat terveitä digitaalisia tottumuksia.

Yli 2 miljoonaa myytyä kellopuhelinta

476 000 tilausta vuoden 2025 viimeisen neljänneksen lopussa

Kymmenen vuoden aikana Xplora on rakentanut vahvan tuotevalikoiman ja kehittänyt digitaalisia palveluja, jotka ovat ikätasoisia, turvallisia ja vastuullisia. Uudet ratkaisut, kuten XploraOne ja SafeAI-aloite, vahvistavat yhtiön asemaa laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen yhdistäjänä perheille ja senioreille.

– Luomme turvallisia ja ikätasoisia tuotteita, jotka tukevat terveitä digitaalisia tapoja. Digitaaliset teknologiat muokkaavat käyttäytymistä ja mielenterveyttä erityisesti lasten ja senioreiden kohdalla, joten yhteiskunnan on suojeltava heitä haitalliselta sisällöltä ja huijauksilta. Antamalla heille oikeat digitaaliset työkalut rakennamme perustan vastuulliselle ja tasapainoiselle digielämälle. Haluamme asettaa standardeja, jotka kannustavat myös muita teknologiayrityksiä toimimaan samoin, Kirkbak sanoo.

XploraOne – uusi virstanpylväs

Xplora laajentaa tuotevalikoimaansa kellopuhelimista lasten ensipuhelimiin. XploraOne on 9–12-vuotiaille suunniteltu starttipuhelin.

Laite on suunniteltu turvalliseksi ja ikätasoiseksi: siinä ei ole sosiaalista mediaa, rajoittamatonta internet-yhteyttä eikä sovelluskauppaa. Tavoitteena on tarjota hallittu ja ikään sopiva digikokemus.

XploraOne yhdistää helppokäyttöisyyden, korkean turvallisuustason ja tasapainoisen digitaalisen vapauden harkituksi kokonaisuudeksi nuorille käyttäjille.

Yhtiön mukaan XploraOne on merkittävä virstanpylväs, sillä se konkretisoi Xploran tavoitetta rakentaa turvallisempaa ja terveempää digitaalista elämää kaikille sukupolville sekä luo pohjaa Family IoT -ekosysteemin tulevalle kehitykselle.

SafeAI osaksi tuotteita

SafeAI on Xploran strateginen tekoälyhanke ja tuotteisiin integroitu tietoturva-arkkitehtuuri, joka kattaa sekä Xploran että Doron laitteet.

Ratkaisun lähtökohtana on käyttäjän tukeminen kontrollin sijaan. SafeAI suojaa ennakoivasti viestejä ja kuvia sekä jatkossa myös lyhyitä ääni- ja videoviestejä seuraamalla ja suodattamalla sopimatonta sisältöä. Samalla se edistää kunnioittavaa viestintää ja terveitä digitaalisia tapoja.

Ensimmäinen käyttöönotto toteutetaan XploraOne-laitteessa ohjelmistopäivityksenä vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Ratkaisua laajennetaan myöhemmin muihin laitteisiin.