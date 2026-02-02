Taaleri Kiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Eden Asunnot investoi asuntokohteeseen Tampereen Santalahdessa
TAALERI KIINTEISTÖT | LEHDISTÖTIEDOTE | 2.3.2026 KLO 9.00
Eden Asunnot sijoittaa Tampereen Santalahteen rakennettavaan asuntokohteeseen.
Eden Asunnot rakennuttaa Tampereelle asuinkerrostalon, johon valmistuu 58 laadukasta vuokra-asuntoa. Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Santalahdessa, Näsijärven rannalla. Vieressä on raitiotiepysäkki ja Tampereen keskusta on 10 minuutin raitioyhteyden päässä. Keskustan läheisyys ja hyvä paikallinen tarjonta mahdollistavat kätevät välimatkat palveluiden äärelle, ja monipuoliset julkiset liikenneyhteydet helpottavat arkea.
Kohteessa on tasainen jakauma erikokoisia asuntoja, joiden koot vaihtelevat yksiöiden, kaksioiden ja perheasuntojen välillä. Kaikissa kohteen asunnoissa on parvekkeet. Luonnonläheinen Santalahden ranta tarjoaa monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia ja miellyttävän ympäristön asukkaille. Osassa asunnoista on myös kaunis näkymä Näsijärvelle.
Kyseessä on EU-taksonomian mukainen A-energialuokan energiatehokas kohde.
Kohteen rakentaminen aloitetaan heti, ja sen rakentaa Pohjola Rakennus Oy Suomi.
”Tampereen Santalahti on urbaani ja kehittyvä asuinalue noin kolme kilometriä keskustorilta, jossa yhdistyvät hyvät yhteydet, kattavat paikallispalvelut ja luonnonläheisyys. Alueen vetovoima muodostuu sen erinomaisesta sijainnista. Santalahti tarjoaa arjen sujuvuutta ja vapaa-ajan luksusta niitä arvostaville kaupunkilaisille ja perheille”, sanoo Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.
Lisätietoja:
Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com
Tuomas Ahonen, Head of Investments, Taaleri Kiinteistöt, 050 303 5009, tuomas.ahonen@taaleri.com
Mikko Krootila, johtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 770 8958, mikko.krootila@taaleri.com
Eden Asunnot lyhyesti
Eden Asunnot on Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan ja Taaleri Kiinteistöjen perustama yhteisyritys. Se sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin. Taaleri Kiinteistöt vastaa kaikista Eden Asuntojen toiminnoista.
Taaleri Kiinteistöt lyhyesti
Taaleri Kiinteistöt on kiinteistösijoittaja, joka luo vakaata tuottoa yli markkinasyklien paikallisen asiantuntemuksen ja laajan markkinaymmärryksen avulla. Toimimme sijoittajien kumppanina luodaksemme pitkäjänteistä arvoa ja vaikuttavuutta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön.
Taaleri Kiinteistöt on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
