Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa työtään Palestiinassa niin pitkään kuin mahdollista

Gazan humanitaarinen tilanne on edelleen katastrofaalinen Israelin asettamien avustusrajoitusten ja väkivallan vuoksi. Alueella tarvitaan kiireellisesti lisää apua. Israel on kuitenkin määrännyt Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ja 36 muun kansainvälisen avustusjärjestön lopettamaan työnsä Palestiinassa 1. maaliskuuta 2026 mennessä.
Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön rekisteröinti Israelissa päättyi 31. joulukuuta 2025 ja Israel vaatii järjestöä lopettamaan toimintansa miehitetyllä Palestiinalaisalueella helmikuun loppuun mennessä. Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa elintärkeän avun tarjoamista alueella niin pitkään kuin se on mahdollista Palestiinan viranomaisten myöntämän toimiluvan turvin. Järjestöllä on Palestiinassa yli 1600 paikallista työntekijää, ja se jatkaa nyt työtään alueella palestiinalaisen henkilökuntansa voimin.
”Israelin asettamilla rajoituksilla on hengenvaarallisia seurauksia. Sadattuhannet potilaat tarvitsevat elintärkeää sairaanhoitoa ja humanitaariset tarpeet ovat yksinkertaisesti valtavat. Palestiinalaiset tarvitsevat enemmän humanitaarista apua, eivät vähemmän”, painottaa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.
Avun tarjoaminen vaikeutunut huomattavasti
Tulitaukosopimuksesta huolimatta Israelin viranomaiset rajoittavat edelleen ankarasti humanitaarisen avun, kuten veden, suojan ja terveydenhuollon, tarjoamista Gazassa. Elinolot ovat yhä epäinhimilliset ja palestiinalaisia tapetaan ja haavoitetaan lähes päivittäin. Viime viikkoina Gazaan saapuva humanitaarinen apu on vähentynyt merkittävästi.
Israelin myöntämän rekisteröinnin puuttuminen vaikeuttaa jo nyt Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työtä ja työskentelyyn ilman rekisteröintiä liittyy paljon epävarmuuksia. Israel on vuodenvaihteesta alkaen estänyt järjestöä tuomasta tarvikkeita tai kansainvälistä henkilökuntaa Gazaan. Järjestön viimeiset kansainväliset työntekijät joutuivat lähtemään Gazasta ja Länsirannalta helmikuun lopussa. Pitkällä aikavälillä on epävarmaa, onko järjestön mahdollista jatkaa työtään näissä olosuhteissa.
“Me jatkamme työtämme niin kauan kuin mahdollista. Kansainvälisten järjestöjen tarjoamaa sairaanhoitoa ja humanitaarista apua ei ole helppo korvata ja teemme kaikkemme pystyäksemme jatkamaan elintärkeän avun tarjoamista. Israelin viranomaisten täytyy mahdollistaa riittävän humanitaarisen avun toimittaminen. Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että palestiinalaiset eivät jää oman onnensa nojaan Gazassa ja Länsirannalla”, Juvonen peräänkuuluttaa.
Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan Israelin viranomaisilla on miehittäjänä velvollisuus varmistaa humanitaarisen avun toimittaminen miehitetylle palestiinalaisalueelle.
Taustatietoa
Israelin viranomaiset ilmoittivat maaliskuussa 2025, että kaikkien miehitetyllä palestiinalaisalueella työskentelevien järjestöjen on rekisteröidyttävä uudelleen.
Lääkärit Ilman Rajoja järjestön aiempi rekisteröinti päättyi 31.12.2025 ja Israel vaatii järjestöä lopettamaan toimintansa miehitetyllä Palestiinalaisalueella 1. maaliskuuta 2026 mennessä.
Osana uusia rekisteröintisääntöjä Israel vaatii, että järjestöjen täytyy toimittaa työntekijöidensä henkilötiedot. Lääkärit Ilman Rajoja ei saanut pyynnöistään huolimatta Israelilta takeita siitä, että henkilötietoja käytettäisiin ainoastaan ilmoitettuun hallinnolliseen tarkoitukseen, järjestön riippumattomuutta kunnioitaan ja työntekijöille ei aiheudu vaaraa. Järjestö ei voinut luovuttaa tietoja henkilöstöstään, sillä se olisi voinut vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden ja järjestön riippumattomuuden. Gazassa on lokakuun 2023 jälkeen tapettu noin 1700 terveydenhuollon työntekijää, mukaan lukien 15 Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön omaa työntekijää.
Lääkärit Ilman Rajoja on työskennellyt Gazassa vuodesta 1988 lähtien. Vuonna 2025 järjestö tuki joka viidettä sairaalapaikkaa ja joka kolmatta synnytystä Gazassa, tarjosi yli 900 000 poliklinikkakäyntiä ja jakoi yli 700 miljoonaa litraa vettä. Pelkästään tammikuussa 2026 järjestö tarjosi yli 80 000 poliklinikkakäyntiä ja hoiti yli 40 000 hätätapausta.
Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka on erikoistunut sairaanhoitoon. Pelastamme ihmishenkiä ja lievitämme kärsimystä siellä, missä hätä on suurin. Hoidamme ihmisiä aina riippumatta heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta taustastaan. Kerromme myös näkemästämme inhimillisestä hädästä.
