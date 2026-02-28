Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa: aika siirtyä krääsätaloudesta kohtuutalouteen
28.2.2026 11:04:15 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvasi maailman elävän kohtuuttomuuden aikaa. Ratkaisuksi hän tarjosi hienosäätämisen sijaan isoa remonttia, jossa siirrytään sekä ympäristöä että ihmisiä säästävään kohtuutalouteen.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen muistutti puheenvuorossaan Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Hyvinkäällä ekologisen kestävyyskriisin kiireellisyydestä. Hän lainasi Ison-Britannian hallituksen julkaisemaa raporttia, jonka mukaan jokainen ratkaisevan tärkeä ekosysteemi on polulla kohti romahdusta.
”Tutkijat, aktivistit ja vihreät yrittävät soittaa hälytyskelloja, mutta niiden ääni hautautuu talous- ja turvallisuuskeskustelun pauhun alle. Liian usein poliitikkojen puheissa kaikuu korvia huumaava hiljaisuus ihmiskunnan kohtalonkysymyksestä, ekologisesta kestävyyskriisistä”, Tynkkynen moitti.
Tynkkynen kuvasi maailman elävän nyt kohtuuttomuuden aikaa. Hän mainitsi esimerkkejä kiinalaisesta krääsäkaupasta mikromuoveihin.
”Viime vuonna Suomeen kiinalaisesta krääsäkaupasta tuotujen tavaraerien määrä kasvoi liki puolella, ja sitä edeltävänä vuonna määrä peräti kahdeksankertaistui. Puolessa vuosisadassa muovien tuotanto maailmassa on noin 20-kertaistunut. Sen seurauksena mikromuoveja on löydetty niin Mount Everestiltä kuin Mariaanien haudasta, niin istukoista kuin äidinmaidosta”, Tynkkynen luetteli.
Tynkkynen luonnehti kohtuuttomuuden ajan polttavan loppuun sekä planeetan että ihmiset. Hän peräänkuulutti järjestelmän remontoimista krääsätaloudesta kohtuutalouteen.
”Tarvitsemme järjestelmää, jossa yritykset kukoistavat ja työntekijät voivat hyvin planetaaristen rajojen puitteissa. Jossa markkinoiden tehokkuus ja kyky luoda uutta valjastetaan yhteisen hyvän käyttöön. Jossa tavallisilta ihmisiltä ei vaadita kohtuuttomia. Ja jossa pienelle eliitille ei keskity varallisuutta ja valtaa kohtuuttomasti”, Tynkkynen esitti.
Kohtuutalouteen pitää Tynkkysen mukaan edetä askel kerrallaan. Puheessaan hän mainitsi joitakin esimerkkejä näistä askelista.
”Ympäristölle haitalliset yritystuet pitää vihdoin ajaa alas. Vihreällä verouudistuksella verotuksen painopistettä pitää siirtää työn tekemisestä ja teettämisestä ympäristön kuluttamiseen ja kuormittamiseen”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen sanoi.
Kohtuutta tarvitaan Tynkkysen mukaan myös ihmisille. Vihreiden pitkäaikaisen tavoitteen, perustulon, lisäksi hän mainitsi muutamia esimerkkejä.
”Mahdollisuuksia jakaa työtä ja kohtuullistaa työmääriä pitää edistää. Ihmisten valtaa päättää omista työajoistaan ja -oloistaan pitää vahvistaa. Työelämässä jaksamisen haasteisiin pitää aina saada apua mm. terapiatakuun kautta”, Tynkkynen luetteli.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Allu Pyhälammi: Nyt tarvitaan vahva perustulo turvaamaan toimeentuloa, työllistymistä ja yrittämistä28.2.2026 11:56:33 EET | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi linjasi puoluevaltuuston kokouksessa Hyvinkäällä, että Suomi tarvitsee vahvan perustulon turvaamaan ihmisten toimeentuloa, työllistymistä ja yrittäjyyttä epävarmassa ajassa.
Sofia Virta: Vihreät ovat portinvartija sille, mihin suuntaan Suomi kääntyy vuonna 202728.2.2026 11:09:44 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kevään 2027 eduskuntavaaleissa ratkaistaan, haluavatko suomalaiset jatkaa nykyistä linjaa vai valita toisen suunnan.
Vihreiden Hopsu: Hallituksen politiikka uhkaa akateemista vapautta27.2.2026 10:27:47 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin julkaisemassa selvityksessä Suomen akateemisen vapauden indeksi on heikentynyt merkittävästi. Suomen sijoitus muihin EU-maihin verrattuna on pudonnut noin kymmenen sijaa ja on nyt alle EU:n keskiarvon. Vihreiden Inka Hopsu vaatii hallitukselta yliopistoja koskevia korjausliikkeitä.
Vihreiden Mikkonen ja Holopainen vaativat Itä-Suomen erityistalousalueiden edistämistä “Käveleekö Purra jälleen Orpon yli?”26.2.2026 15:08:59 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra suhtautuu kielteisesti Itä-Suomen erityistalousaluekokeiluun, kun taas Kokoomuksen kansanedustajat suhtautuvat yhä optimistisesti erityistalousalueiden etenemiseen.
Sofia Virta: Essayah kävelee Orpon yli saimaannorpan kustannuksella – missä on pääministerin johtajuus?25.2.2026 15:15:27 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa ratkaisemaan hallituksen sisäisen ristiriidan ja pidentämään saimaannorpan verkkokalastuskiellon vähintään heinäkuun loppuun asti. Virran mukaan Orpon on korkea aika osoittaa, että hän pystyy johtamaan hallitustaan ja toteuttamaan hallitusohjelmansa luontolupaukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme