Sofia Virta: Vihreät ovat portinvartija sille, mihin suuntaan Suomi kääntyy vuonna 2027

Virta puhui vihreiden puoluevaltuustolle Hyvinkäällä lauantaiaamuna. Virran mukaan vihreät aikovat olla vaalien ratkaiseva voima.

– En lupaa, että olemme ensi keväänä suurin puolue. Mutta lupaan, että käännän joka ikisen kiven, jotta vihreät ovat ensi keväänä ratkaisevin puolue, Virta sanoi.

Virran mukaan vaaleissa ratkaistaan, haluavatko suomalaiset jatkaa nykyistä linjaa vai valita toisen suunnan.

– Jos suomalaiset haluavat jatkaa nykyistä politiikkaa, he voivat äänestää hallituspuolueita. Jos he haluavat eilisen takaisin, he voivat äänestää perinteisiä suuria puolueita. Mutta jos he haluavat, että jokin oikeasti muuttuu – että lapsiköyhyys pysäytetään, että ilmasto- ja luontokriisi otetaan tosissaan, että tasa-arvo ja koulutus asetetaan etusijalle – silloin valinta on vihreät. Me teemme kaikkemme, että kevään 2027 vaaleissa vihreät ovat portinvartija sille, mihin suuntaan tämä maa kääntyy, Virta linjasi.

Virran mukaan Orpon hallituksen politiikka ei ole ollut väistämätöntä, vaan arvovalintojen seurausta.

– Orpon hallitus on tehnyt omat valintansa. Ne eivät olleet pakkoja – ne olivat arvovalintoja. Vihreät valinnat ovat toisenlaisia. Jos vihreät päättävät, yksikään lapsi ei kasva köyhyydessä. Jos vihreät päättävät, koulutus kuuluu kaikille. Ja jos vihreät päättävät, ilmasto- ja luontokriisi otetaan tosissaan. Saastuttaja maksaa, ei pienituloinen, Virta linjasi.