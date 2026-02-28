Sofia Virta: Vihreät ovat portinvartija sille, mihin suuntaan Suomi kääntyy vuonna 2027
28.2.2026 11:09:44 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kevään 2027 eduskuntavaaleissa ratkaistaan, haluavatko suomalaiset jatkaa nykyistä linjaa vai valita toisen suunnan.
Virta puhui vihreiden puoluevaltuustolle Hyvinkäällä lauantaiaamuna. Virran mukaan vihreät aikovat olla vaalien ratkaiseva voima.
– En lupaa, että olemme ensi keväänä suurin puolue. Mutta lupaan, että käännän joka ikisen kiven, jotta vihreät ovat ensi keväänä ratkaisevin puolue, Virta sanoi.
Virran mukaan vaaleissa ratkaistaan, haluavatko suomalaiset jatkaa nykyistä linjaa vai valita toisen suunnan.
– Jos suomalaiset haluavat jatkaa nykyistä politiikkaa, he voivat äänestää hallituspuolueita. Jos he haluavat eilisen takaisin, he voivat äänestää perinteisiä suuria puolueita. Mutta jos he haluavat, että jokin oikeasti muuttuu – että lapsiköyhyys pysäytetään, että ilmasto- ja luontokriisi otetaan tosissaan, että tasa-arvo ja koulutus asetetaan etusijalle – silloin valinta on vihreät. Me teemme kaikkemme, että kevään 2027 vaaleissa vihreät ovat portinvartija sille, mihin suuntaan tämä maa kääntyy, Virta linjasi.
Virran mukaan Orpon hallituksen politiikka ei ole ollut väistämätöntä, vaan arvovalintojen seurausta.
– Orpon hallitus on tehnyt omat valintansa. Ne eivät olleet pakkoja – ne olivat arvovalintoja. Vihreät valinnat ovat toisenlaisia. Jos vihreät päättävät, yksikään lapsi ei kasva köyhyydessä. Jos vihreät päättävät, koulutus kuuluu kaikille. Ja jos vihreät päättävät, ilmasto- ja luontokriisi otetaan tosissaan. Saastuttaja maksaa, ei pienituloinen, Virta linjasi.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Allu Pyhälammi: Nyt tarvitaan vahva perustulo turvaamaan toimeentuloa, työllistymistä ja yrittämistä28.2.2026 11:56:33 EET | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi linjasi puoluevaltuuston kokouksessa Hyvinkäällä, että Suomi tarvitsee vahvan perustulon turvaamaan ihmisten toimeentuloa, työllistymistä ja yrittäjyyttä epävarmassa ajassa.
Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa: aika siirtyä krääsätaloudesta kohtuutalouteen28.2.2026 11:04:15 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvasi maailman elävän kohtuuttomuuden aikaa. Ratkaisuksi hän tarjosi hienosäätämisen sijaan isoa remonttia, jossa siirrytään sekä ympäristöä että ihmisiä säästävään kohtuutalouteen.
Vihreiden Hopsu: Hallituksen politiikka uhkaa akateemista vapautta27.2.2026 10:27:47 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin julkaisemassa selvityksessä Suomen akateemisen vapauden indeksi on heikentynyt merkittävästi. Suomen sijoitus muihin EU-maihin verrattuna on pudonnut noin kymmenen sijaa ja on nyt alle EU:n keskiarvon. Vihreiden Inka Hopsu vaatii hallitukselta yliopistoja koskevia korjausliikkeitä.
Vihreiden Mikkonen ja Holopainen vaativat Itä-Suomen erityistalousalueiden edistämistä “Käveleekö Purra jälleen Orpon yli?”26.2.2026 15:08:59 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra suhtautuu kielteisesti Itä-Suomen erityistalousaluekokeiluun, kun taas Kokoomuksen kansanedustajat suhtautuvat yhä optimistisesti erityistalousalueiden etenemiseen.
Sofia Virta: Essayah kävelee Orpon yli saimaannorpan kustannuksella – missä on pääministerin johtajuus?25.2.2026 15:15:27 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa ratkaisemaan hallituksen sisäisen ristiriidan ja pidentämään saimaannorpan verkkokalastuskiellon vähintään heinäkuun loppuun asti. Virran mukaan Orpon on korkea aika osoittaa, että hän pystyy johtamaan hallitustaan ja toteuttamaan hallitusohjelmansa luontolupaukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme